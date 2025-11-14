Παρασκευή 14 Νοέμβρη 2025
FIBA EUROPE CUP
Βήμα πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ

Παρότι έκανε τα εύκολα δύσκολα στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη επί της πολωνικής Ανβιλ με 104-96 στην Πυλαία για την 5η αγωνιστική του 6ου ομίλου του FIBA Europe Cup, ανέβηκε στο 4-1 και διατηρήθηκε στην κορυφή του ομίλου μαζί με τη γερμανική Mπραουνσβάιγκ, κάνοντας σημαντικό βήμα πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης. Η Ανβιλ έμεινε 3η με 2-3, ενώ στην τελευταία θέση του ομίλου είναι η κοσοβάρικη Τρέπσα με 0-5.

Τις ελπίδες του για πρόκριση διατήρησε ακέραιες και ο άλλος εκπρόσωπος της χώρας μας στη διοργάνωση, το Περιστέρι, μετά τη νίκη του επί της Κουτάισι στη Γεωργία με το ευρύτατο 101-53. Η ομάδα των δυτικών προαστίων είναι στη 2η θέση του 5ου ομίλου με 4-1, καθώς υστερεί στη σχετική ισοβαθμία έναντι της βασκικής Μπιλμπάο. Για τον ίδιο όμιλο η τσεχική Μπρνο και η Κουτάισι έχουν από 1-4.

    

