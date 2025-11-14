ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Ολοκληρώνει την προετοιμασία της η Εθνική

Την προετοιμασία της για τα ματς με αντιπάλους τη Σκωτία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (αύριο Σάββατο στις 21.45) και τη Λευκορωσία στην Ουγγαρία (την Τρίτη 18 Νοέμβρη στις 21.45) για τον 6ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώνει η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.

Θυμίζουμε ότι καθώς η Εθνική δεν έχει ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση, οι δύο αυτοί τελευταίοι αγώνες του ομίλου δίνουν στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ευκαιρία να δοκιμάσει σχήματα και νέα πρόσωπα. Οπως είπε πάντως ο ομοσπονδιακός τεχνικός στις δηλώσεις του πριν το ματς με τη Σκωτία, αυτό δεν σημαίνει ότι οι Ελληνες διεθνείς θα εμφανιστούν αδιάφοροι στα δύο ματς - η ομάδα έχει κίνητρο, που είναι η επιστροφή στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες.

Στο τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας το πρόγραμμα για τους διεθνείς περιλάμβανε έμφαση στην τακτική και δίτερμα, ενώ δούλεψαν και στημένες φάσεις.

Ο κόουτς της Εθνικής κράτησε κλειστά τα χαρτιά του αναφορικά με την ενδεκάδα, όμως η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι δεν αποκλείεται να πάρουν την ευκαιρία τους κάποια νέα πρόσωπα.