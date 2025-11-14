ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Συντονισμένη δράση ενάντια στην πολιτική του κέρδους, που θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες των εργαζομένων και όλου του λαού στον βωμό του κέρδους βρέθηκε στο επίκεντρο της μαχητικής σύσκεψης τωνπου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στηέπειτα από κάλεσμα του

Οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές, εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, συζήτησαν την αγωνιστική πείρα από την οργάνωση των απεργιακών μαχών της 1ης και της 14ης Οκτώβρη, σημειώνοντας την ανάγκη αυτή να αξιοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα στην οργάνωση της πάλης των σωματείων με σκοπό πιο αποφασιστικά να συντονίσουν τη δράση τους απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης - εργοδοσίας.

Στην εισηγητική ομιλία ο Γιάννης Σκόκας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, μίλησε μεταξύ άλλων για την προσπάθεια που έγινε στην περιοχή για την οργάνωση των απεργιών, αναδεικνύοντας ότι αφήνει σημαντική παρακαταθήκη για να μετατραπεί η ανησυχία, η δυσαρέσκεια των εργαζομένων σε αγωνιστική στάση, να στραφεί σε ταξική κατεύθυνση.

Ξεχώρισε ως σημαντικό στοιχείο την κοινή δράση με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα της περιοχής, τονίζοντας ότι «τα οξυμένα προβλήματα είναι το έδαφος για να δυναμώσει κι άλλο αυτή η κοινή πορεία».

Να σταματήσει η μετατροπή της Θεσσαλίας σε πολεμικό ορμητήριο

Μπροστά στην επέτειο του Πολυτεχνείου τόνισε πως «τα συνθήματα "Εξω οι ΗΠΑ - Εξω το ΝΑΤΟ" είναι πιο επίκαιρα από ποτέ, καθώς με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και τη συναίνεση των κομμάτων της συστημικής αντιπολίτευσης η Ελλάδα μπλέκεται βαθύτερα στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και ΕΕ σε βάρος των ανταγωνιστών τους, της Ρωσίας και της Κίνας».

Κάλεσε τα σωματεία να αξιοποιήσουν τη μεγάλη συσπείρωση που εκφράστηκε με το κείμενο των υπογραφών, πρωτοβουλία που πάρθηκε από κοινού με το ΕΚ Καρδίτσας και Τρικάλων και τις 4 Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων της Θεσσαλίας, το οποίο υπογράφουν εκατοντάδες συνδικαλιστές και δεκάδες σωματεία, απαιτώντας να σταματήσει η μετατροπή της χώρας και της Θεσσαλίας σε ορμητήριο πολέμου των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ και σε στόχο αντιποίνων. Οπως είπε, ο Γ. Σκόκας, στόχος είναι «το επόμενο διάστημα να προσανατολιστούμε και να πραγματοποιήσουμε πλατιά σύσκεψη όλων των φορέων που υπογράφουν το κείμενο».

Τέλος, ο Γ. Σκόκας κάλεσε τα σωματεία «να εκφράσουν τη στήριξή τους στον δίκαιο αγώνα των αγροτών, που δίνουν μάχη για την επιβίωσή τους, κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ. Θα βρεθούμε στο πλευρό τους στην πανελλαδική σύσκεψη και στις κινητοποιήσεις που προετοιμάζουν».

Δυναμώνουμε την πάλη ενάντια στη σύγχρονη σκλαβιά

Ακολούθησαν παρεμβάσεις από εκλεγμένους συνδικαλιστές, που αποτύπωσαν την αποφασιστικότητα να δυναμώσει η πάλη ώστε οι εργαζόμενοι να μη γίνουν σύγχρονοι σκλάβοι για την ενίσχυση της κερδοφορίας της εργοδοσίας.

Ενδεικτικά, ο Νίκος Λιακόπουλος εκ μέρους του Συλλόγου Ιατρών ΕΣΥ και Ειδικευόμενων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ανέδειξε στην παρέμβασή του την εναντίωση των νοσοκομειακών γιατρών στην πολιτική εμπορευματοποίησης και υποστελέχωσης του ΕΣΥ, προσθέτοντας πως «πρέπει να ενισχυθούν ο συντονισμός και η δράση των σωματείων απέναντι σε αυτήν την κατάσταση».

«Παλεύουμε μαζί σας και πλάι σας, γιατί είμαστε ήδη εργαζόμενοι και εμείς οι φοιτητές», τόνισε ο Αλέξανδρος Τσουκάτος εκ μέρους των Φοιτητικών Συλλόγων Λάρισας. Πρόσθεσε ότι «έχουμε απέναντί μας την ίδια πολιτική, που για τα κέρδη των λίγων αυξάνει το κόστος σπουδών, μας αντιμετωπίζει ως πελάτες στις ίδιες μας τις σχολές».

Στις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο του Εμπορίου για τα κέρδη των μεγάλων ομίλων, ειδικά μπροστά στο εορταστικό ωράριο που πλησιάζει, αναφέρθηκε ο Αλέξανδρος Χατζηλάζαρος, πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων. Σημείωσε δε πως «με την πείρα από τις σημαντικές μάχες που δώσαμε, προετοιμάζουμε τις αρχαιρεσίες στο Σωματείο με στόχο το δυνάμωμα της παρέμβασής μας στους μεγάλους χώρους δουλειάς του κλάδου».