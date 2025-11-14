ΤΟΥΡΚΙΑ

Βαριές «καμπάνες» για τα στημένα

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τουρκίας (TFF) προχώρησε στην επιβολή βαριών ποινών στους εμπλεκόμενους με το κύκλωμα των στημένων αγώνων για λόγους στοιχηματισμού το οποίο ταλανίζει το τουρκικό ποδόσφαιρο τις τελευταίες μέρες, μετά τις αποκαλύψεις που έγιναν. Οι κυρώσεις αφορούν παίκτες της Super Lig (1ης κατηγορίας) που κρίθηκαν ένοχοι για παραβίαση του Αρθρου 57 του Πειθαρχικού Κώδικα (FDT), το οποίο απαγορεύει τη συμμετοχή σε στοιχηματικές δραστηριότητες. Συνολικά τιμωρήθηκαν 102 ποδοσφαιριστές, με τις ποινές να κυμαίνονται από 45 μέρες έως και 12 μήνες αποκλεισμού. Να σημειωθεί ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και έρευνα για αντίστοιχη συμμετοχή ποδοσφαιρικών παραγόντων και μελών διοικήσεων ομάδων, που αν επιβεβαιωθεί απειλεί ακόμα και με αποβολή ομάδων από τα πρωταθλήματα.

Από τη λίστα των τιμωρημένων ξεχωρίζουν τρία ονόματα: Στον Ερέν Ελμαλί της Γαλατασαράι επιβλήθηκε αποκλεισμός 45 ημερών, στον συμπαίκτη του, Μετεχάν Μπαλτατζί, ποινή 9 μηνών, ενώ ο Γιουκσέλ της Σαμσουνσπόρ (η οποία είναι και αντίπαλος της ΑΕΚ στο Conference League) τιμωρήθηκε επίσης με 45 μέρες αποκλεισμό.