EUROLEAGUE

Με ανάμεικτα συναισθήματα στο Μιλάνο

Με τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Εβανς να επισκιάζει τη νίκη επί της Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απόψε στο Μιλάνο με αντίπαλο την Αρμάνι για την 11η αγωνιστική της Euroleague (21.30 - Novasports Prime).

Η προχθεσινή νίκη επί των Λιθουανών στο ΣΕΦ ανέβασε τους «ερυθρόλευκους» στο 7-3 και στη 2η θέση της βαθμολογίας, μια ανάσα από την κορυφή, ωστόσο το κλίμα χάλασε από το σοκ που προκάλεσε το περιστατικό με τον Κίνι Εβανς, ο οποίος στάθηκε εξαιρετικά άτυχος, αφού τραυματίστηκε μόλις 2 λεπτά αφότου πάτησε ξανά το παρκέ του ΣΕΦ μετά από πολύμηνη απουσία εξαιτίας του προηγούμενου τραυματισμού του. Τα νέα ήταν πολύ άσχημα, καθώς ο Εβανς υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό πόδι, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός παρκέ για περίπου 16 μήνες.

Παράλληλα με το σοκ αυτό με τον Εβανς, στον Ολυμπιακό καλούνται να επικεντρωθούν στην αποψινή αναμέτρηση στην Ιταλία και να πάρουν τη νίκη, που θα τους διατηρήσει ψηλά στη βαθμολογία και υπό προϋποθέσεις - ήττα της πρωτοπόρου Χάποελ Τελ Αβίβ - θα τους φέρει και στην 1η θέση.

Για τη νίκη «καίγεται» και η γηπεδούχος Αρμάνι, που θέλει να πλησιάσει την οκτάδα, καθώς αυτήν τη στιγμή είναι 10η με 5-5.

Εκτός από τη νέα απώλεια του Εβανς ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας έχει να αντιμετωπίσει και την απουσία του Νιλικίνα, ο οποίος λόγω ενοχλήσεων δεν θα αγωνιστεί ούτε απόψε, όπως δεν είχε παίξει και στο ματς με τη Ζαλγκίρις.