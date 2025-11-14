Το 19ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ - docfest επιστρέφει

Σκηνοθέτες, δημιουργοί και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο θα συναντηθούν για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να αναδείξουν νέες προοπτικές και να προκαλέσουν τον θεατή να δει τον κόσμο διαφορετικά. Η φετινή διοργάνωση συνεχίζει την παράδοση του Φεστιβάλ να φέρνει στο προσκήνιο το πιο επίκαιρο περιεχόμενο. Με το Αφιέρωμα στο Περιβάλλον, το docfest εστιάζει, για άλλη μια χρονιά, σε όλα όσα συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Το Αφιέρωμα στις Ξένες Κινηματογραφίες, που φέρνει φέτος ταινίες από τη Νορβηγία και την Ισπανία, μας προσκαλεί να ταξιδέψουμε μέσα από τις εικόνες και τις ιστορίες των σκηνοθετών τους. Το docfest αποτίει φόρο τιμής στους Ελληνες της διασποράς, με το ξεχωριστό Αφιέρωμα στους Ελληνες της Αυστραλίας. Για ακόμα μια χρονιά, το Φεστιβάλ δεν είναι μόνο για το σινεμά, αλλά είναι μια γιορτή της τέχνης και του πολιτισμού, γεμάτη παράλληλες εκδηλώσεις, όπως κινηματογραφικά εργαστήρια, συζητήσεις, σεμινάρια και εκθέσεις που ανοίγουν δρόμους για διάλογο και εκπαίδευση.

Η ταινία «Πειθαρχική Μεραρχία "999"» του Κώστα Σταματόπουλου θα προβληθεί την Τετάρτη 19/11, στην απογευματινή ζώνη (19.00 - 00.00) και η ταινία «Γυναίκες μαχήτριες - Μέρος Β΄ 1944 - 1960» του Λεωνίδα Βαρδαρού θα προβληθεί την Πέμπτη 20/11, στην απογευματινή ζώνη (18.30 - 00.30). Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη διοργάνωση θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.docfest.gr