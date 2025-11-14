11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Από τις 21 έως και τις 30 Νοεμβρίου, η Καλαμάτα και ένα δίκτυο 15 πόλεων της Πελοποννήσου (Πάτρα, Ναύπλιο, Αργος, Γύθειο, Δημητσάνα, Ξυλόκαστρο, Στυμφαλία, Σπάρτη, Τρίπολη, Μονεμβασιά, Λεωνίδιο, Φιλιατρά, Αμαλιάδα, Ακράτα και Μονή Πορετσού) θα φιλοξενήσουν ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο και πλήθος δράσεων, όπως masterclasses, εκπαιδευτικά προγράμματα, εικαστικές εκθέσεις, εργαστήρια συμπαραγωγής, ειδικές δράσεις για ΑμεΑ και μαθητές.

Φέτος, το φεστιβάλ έχει ως κεντρικό αφιέρωμα την «Αλληλεγγύη», μια έννοια που αποκτά ιδιαίτερο βάρος στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Με 77 ελληνικά και διεθνή ντοκιμαντέρ (εκ των οποίων τα 44 είναι ελληνικές πρεμιέρες) και 32 ταινίες μικρού μήκους, το μεγάλο διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Πελοποννήσου επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ, πάντοτε με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις δράσεις του. Περισσότεροι από 70 σκηνοθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα παρευρεθούν στην Καλαμάτα, για να παρουσιάσουν τα έργα τους και να συνομιλήσουν με το κοινό. Στη διάρκεια του δεκαήμερου εκτός των προβολών για ενήλικες και την εκπαιδευτική ζώνη για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οργανώνονται πολλά και υψηλής ποιότητας σεμινάρια με εκπαιδευτές, πανεπιστημιακούς και σκηνοθέτες, ενώ το φεστιβάλ εγκαινιάζει φέτος συνεργασία με το Nordic/Docs Festival της Νορβηγίας, με κοινές παραγωγές που θα ταξιδέψουν και στο Οσλο. Μέσα από πρόσκληση, σκηνοθέτες από Ελλάδα και Νορβηγία δημιούργησαν 6 μικρού μήκους ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν και στις δύο πόλεις.

Στο φεστιβάλ συμμετέχει η ταινία «Γυναίκες μαχήτριες - Μέρος Β' 1944-1960» του Λεωνίδα Βαρδαρού, η οποία προβάλλεται την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 17.00 στην Καλαμάτα, η ταινία «Πειθαρχική Μεραρχία "999"» του Κώστα Σταματόπουλου η οποία προβάλλεται το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 20.00 στην Τρίπολη και Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 21.30 στην Καλαμάτα και η ταινία «Λευκά Ορη» του Αλέξανδρου Παπαθανασίου την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 15.00.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη διοργάνωση θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://peloponnisosdocfestival.com