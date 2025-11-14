ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ

Επιτυχημένη πρεμιέρα για την παιδική θεατρική σκηνή

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο η επίσημη πρεμιέρα του έργου τωνκαιστην έναρξη της χειμερινής θεατρικής περιόδου για την παιδική σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, στο ανακαινισμένο θέατρο «Μπάρρυ».

Τους συντελεστές, που με σεβασμό στα παιδιά χάρισαν αυτήν την αισθητικά άρτια παράσταση, όπως και τους εργαζόμενους, που δούλεψαν για την ανακαίνιση του θεάτρου, επισημαίνοντας πως, αν και δεν έχει πάρει ακόμη την τελική του μορφή, αποτελεί έναν λειτουργικό θεατρικό χώρο, ευχαρίστησε η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ, Λυδία Καραθανασοπούλου, λίγο πριν από την έναρξη.

Οι θεατές παρακολούθησαν ένα από τα δημοφιλέστερα παραμύθια, ένα έργο που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, καθώς με ευφάνταστο τρόπο πραγματεύεται θέματα που απασχολούν παιδιά και εφήβους, σε σκηνοθεσία του Περικλή Βασιλόπουλου.

Την παράσταση παρακολούθησαν, επίσης, ο Νίκος Καραθανασόπουλος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής Αχαΐας, οι αντιδήμαρχοι Πατρέων Τάκης Πετρόπουλος, Διονύσης Πλέσσας, Αναστασία Τογιοπούλου, ο πρόεδρος του Καρναβαλικού Οργανισμού Παύλος Σκούρας, μέλη του ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ, δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, μουσικοί, φίλοι του θεάτρου, που με την παρουσία τους τίμησαν την παράσταση στο θέατρο «Μπάρρυ» και χειροκρότησαν θερμά τους συντελεστές.

Οι συντελεστές

Την ευθύνη της παραγωγής είχε η Τίνα Γιοβάνη. Το αφαιρετικό σκηνικό και τα ευφάνταστα κοστούμια είναι του Πάρη Λαλιώτη, η μουσική και τα τραγούδια του Γιώργου Δίπλα, οι φωτισμοί του Νίκου Σωτηρόπουλου και οι χορογραφίες της Μαριμίλλης Ασημακοπούλου πλαισίωσαν τη σκηνοθεσία του Περικλή Βασιλόπουλου, χαρίζοντας μαγικές θεατρικές εικόνες στους θεατές.

Παίζουν οι ηθοποιοί Γιώργης Βασιλόπουλος, Περικλής Βασιλόπουλος, Εμμανουέλα Καμπίτση, Δανάη Καραβαγγέλη, Δημήτρης Καρακούσης, Ελιάννα Παπαυγέρη και Ιωάννα Στεφανάτου.

Οι παραστάσεις συνεχίζονται καθημερινά για τα σχολεία της πόλης και της ευρύτερης περιφέρειας (κατόπιν ραντεβού στο τηλ.: 2613. 602.470). Σύντομα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των παραστάσεων της εορταστικής περιόδου για όλη την οικογένεια.

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/dipethe-patras-i-pentamorfi-kai-to-teras-2025/?lang=el

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του θεάτρου: www.dipethepatras.gr