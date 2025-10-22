ΡΩΜΗ.- Η Ιταλία αναμένει περαιτέρω μείωση στον αριθμό των γεννήσεων φέτος, σε νέο ιστορικό χαμηλό, επιδεινώνοντας τη δημογραφική κρίση της χώρας, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία ISTAT. Πέρυσι καταγράφηκαν μόλις 370.000 νέες γεννήσεις, ο χαμηλότερος αριθμός από την ενοποίηση της Ιταλίας το 1861 και 16η συνεχόμενη χρονιά μείωσης. Τους πρώτους επτά μήνες του 2025 η αρνητική τάση συνεχίστηκε, με λίγο λιγότερα από 198.000 νεογνά, μειωμένα κατά 6,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024.

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ.- Σλοβακικό δικαστήριο έκρινε ένοχο με την κατηγορία της τρομοκρατίας τον άνδρα που πυροβόλησε και τραυμάτισε τον Μάη του 2024 τον πρωθυπουργό Ρ. Φίτσο και τον καταδίκασε σε 21 χρόνια κάθειρξης. Ο 72χρονος Γιουράι Τσίντουλα πυροβόλησε τον Φίτσο από κοντινή απόσταση, ενώ ο πρωθυπουργός χαιρετούσε πολίτες στην πόλη Χάντλοβα.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Ο προσωρινός διοικητής της NASA και υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι ανακοίνωσε χτες πως η διαστημική υπηρεσία θα ξαναρχίσει τη διαδικασία υποβολής προσφορών για σεληνιακές αποστολές, μετά τις καθυστερήσεις της εταιρείας SpaceX του δισεκατομμυριούχου Ιλον Μασκ. Ο Ντάφι αναφέρθηκε δε στην ανταγωνίστρια της SpaceX, Blue Origin, του επίσης δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος.

ΧΑΡΤΟΥΜ.- Επίθεση με drone προκάλεσε χτες πριν τα χαράματα μπαράζ εκρήξεων στην ευρύτερη περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου του Χαρτούμ, ένα 24ωρο πριν την προγραμματισμένη για σήμερα επαναλειτουργία του για εσωτερικές πτήσεις, μετά από διακοπή δύο ετών λόγω του πολέμου στη χώρα.

ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ.- Η «Apple» επέκρινε χτες τις προσπάθειες της ΕΕ να περιορίσει τη δύναμη της Silicon Valley, στην πιο εκτεταμένη νομική αμφισβήτηση των «αντιμονοπωλιακών» κανόνων της ΕΕ για μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Ο δικηγόρος της «Apple», Daniel Beard, δήλωσε στο Γενικό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου ότι ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές «επιβάλλει εξαιρετικά επαχθείς και παρεμβατικές υποχρεώσεις» που έρχονται σε αντίθεση με τα δικαιώματα της «Apple» στην αγορά της ΕΕ.