ΛΟΝΔΙΝΟ.- Το ποσοστό ανεργίας στη Βρετανία αυξήθηκε στο 4,8%, που είναι το υψηλότερο από τον Μάη του 2021. Σε ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας αναφέρεται επίσης πως η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα επιβραδύνθηκε στο 4,4% κατά το τρίμηνο Ιουνίου - Αυγούστου, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό από το 2021.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Στους 16 ανέβηκε χτες ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρότατη έκρηξη που σημειώθηκε στις 10 Οκτωβρίου σε εργοστάσιο κατασκευής εκρηκτικών και πυρομαχικών του αμερικανικού στρατού της εταιρείας Accurate Energetic Systems (AES) στην πολιτεία του Τενεσί. Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη.