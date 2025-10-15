Τετάρτη 15 Οχτώβρη 2025
ΠΑΤΡΑ
Συναυλία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη

Πολύμορφες εκδηλώσεις διοργανώνει ο δήμος Πατρέων με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνεται από την αντιδημαρχία Πολιτισμού του δήμου Πατρέων μεγάλη συναυλία - αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και τη «συνάντησή» του με την ποίηση των Γιάννη Ρίτσου, Τάσου Λειβαδίτη και Μανώλη Αναγνωστάκη, σήμερα Τετάρτη στις 9 μ.μ. στο κλειστό γήπεδο του «Απόλλωνα».

Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στη συναυλία συμμετέχουν η ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» και οι τραγουδιστές Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Παναγιώτης Πετράκης και Αγγελος Θεοδωράκης.

    

