Κινηματογραφικά νέα

Το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Τετάρτη έως την Κυριακή 26 Οκτωβρίου με πολλές προβολές, εκθέσεις, masterclasses, αφιερώματα, βιβλιοπαρουσιάσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια που απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα, και πολλές ακόμα παράλληλες δράσεις στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, στο Βενιζέλειο Ωδείο και στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων.

Ενα μέρος του προγράμματός του θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά για όλη την Ελλάδα, στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ.

Το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων υποδέχεται και τιμά ανάμεσα σε άλλους τους: Εμίρ Κουστουρίτσα, Παντελή Βούλγαρη, Λευτέρη Χαρωνίτη και Θοδωρή Παπαδουλάκη, ενώ θα προβληθούν ανάμεσα στις προβολές του φεστιβάλ οι ταινίες «Ο καιρός των Τσιγγάνων», «Ασπρη γάτα, μαύρος γάτος» και «Ελ Πέπε: Μια ανώτερη ζωή» του Εμίρ Κουστουρίτσα, «Νίκος Καζαντζάκης - Ακροβάτης πάνω από το χάος» του Λευτέρη Χαρωνίτη, «Σμιλεμένες ψυχές» του Σταύρου Ψυλλάκη και «Το τελευταίο σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη.

Από τις ειδικές εκδηλώσεις ξεχωρίζουμε εκείνη με τίτλο «Οταν ο Μίκης γνώρισε τον Μάνο» με παρουσία πολλών ανθρώπων της τέχνης.

Το πρόγραμμα των ταινιών, καθώς και των παράλληλων δράσεων, θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ στη διεύθυνση: www.chaniafilmfestival.com, όπου μπορείτε να βρείτε τον Κατάλογο και το ωρολόγιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ σε ηλεκτρονική μορφή.

Από αύριο το Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου της Αθήνας

Για τέταρτη χρονιά επιστρέφει το Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου της Αθήνας (APFF) για έναν ολόκληρο μήνα, από αύριο Πέμπτη έως τις 16 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει 15 μεγάλου μήκους ταινίες, το «Palescope»: Vital Shorts, ένα φεστιβάλ μέσα στο φεστιβάλ, που αποτελείται από 17 παλαιστινιακές μικρού μήκους και 7 ξεχωριστές παράλληλες εκδηλώσεις. Οι προβολές θα φιλοξενηθούν στους κινηματογράφους «Τριανόν» (16-19/10), «Studio New Star Art Cinema» (24-26/10) και «Newman» (13-16/11).

Το Φεστιβάλ θα ανοίξει με την ταινία «The voice of Hind Rajab» και θα ακολουθήσουν αρκετές ταινίες που ξεχώρισαν τα τελευταία χρόνια σε φεστιβάλ όπως «All That's Left of You» της Cherien Dabis, «To a Land Unknown» του Mahdi Fleifel, «Put Your Soul on Your Hand and Walk» της Sepideh Farsi.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, την προπώληση και όλα τα νεότερα, στην επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ: athenspalestinefilmfestival.org

Το Εθνικό Σπουδαστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Δράμας έρχεται στην «Ιριδα»

Το 48o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωσή του, ταξιδεύει στην Αθήνα και φέρνει τις ελληνικές σπουδαστικές ταινίες του φετινού προγράμματος στον κινηματογράφο «Ιριδα» στις 18-19 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο. Θα προβληθούν όλες οι ταινίες του Εθνικού Σπουδαστικού Προγράμματος και οι δύο ελληνικές που διαγωνίστηκαν στο Διεθνές Σπουδαστικό του 48ου DISFF. Εδώ θα βρείτε το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του DISFF IN ATHENS: https://www.dramafilmfestival.gr/athens2025/