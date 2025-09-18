CHAMPIONS LEAGUE

«Κόλλησε» στην πρεμιέρα ο Ολυμπιακός

Εχασε χθες ο Ολυμπιακός την ευκαιρία να ξεκινήσει νικηφόρα στο φετινό Champions League, καθώς έμεινε στο 0-0 με την Πάφο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 1η αγωνιστική της League Phase. Το αποτέλεσμα στερεί από τους πρωταθλητές Ελλάδας τη δυνατότητα να πάρουν μια απαραίτητη βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση ενόψει της συνέχειας στη διοργάνωση, που αναμένεται ακόμα πιο δύσκολη.

Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν με αριθμητικό πλεονέκτημα στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς, μετά την αποβολή του Μπρούνο για την Πάφο στο 26', αλλά εγκλωβίστηκαν στην αμυντική τακτική της αξιόμαχης κυπριακής ομάδας και δεν βρήκαν τις λύσεις επιθετικά. Μετά από ένα νωθρό πρώτο μέρος, κατά το οποίο οι δύο ομάδες δεν έκαναν ευκαιρίες ευκαιρίες, ο Ολυμπιακός με τις αλλαγές του Μεντιλίμπαρ ανέβασε ρυθμό και πίεσε στο τελευταίο 20λεπτο, πέρα όμως από μερικές στιγμές δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά.

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Ροντινέι (61' Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα (75' Μπιανκόν), Ορτέγκα, Γκαρθία (46' Μουζακίτης), Εσε (75' Πνευμονίδης), Τσικίνιο, Στρεφέτσα (46' Ταρεμί), Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Πάφος: Μίχαελ, Νταβίντ Λουίζ (34' Πηλέας), Γκόλνταρ, Λάκασεν, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε, Μπρούνο, Κορέια (76' Σέμα), Ντιματά (34' Oρσιτς), Τζάτζα (76 Λάνγκα).