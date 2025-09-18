Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη 2025
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θρίαμβος του Λεβαδειακού επί του ΠΑΟΚ

Η επιβλητική εντός έδρας νίκη του Λεβαδειακού με 4-1 επί του ΠΑΟΚ ήταν το αποτέλεσμα που ξεχώρισε στην πρεμιέρα της League Phase του ανανεωμένου Κυπέλλου Ελλάδας. Κατά τ' άλλα, τα φαβορί επικράτησαν στην πλειοψηφία των ματς της 1ης αγωνιστικής της κύριας φάσης.

Τα αποτελέσματα:

Παναιτωλικός - Αρης 0-1 (Μορόν 90'+2), Κηφισιά - Αστέρας 1-1 (Τετέι 68' - Εμμανουηλίδης 30'), Αιγάλεω - ΑΕΚ 0-1 (Πιερό 23'), ΟΦΗ - Καβάλα 3-0 (Νους 20', Σενγκέλια 44', Nέιρα 58'), Ατρόμητος - Ελλάς Σύρου 4-2 (Τσακμάκης 15', Τσαντίλας 45', 46', Παλμεζάνο 45'+4 - Γώγος 81', Τσιαντούλας 83'), Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 4-1 (Κεντζιόρα 12' αυτογκόλ, Βήχος 40', Πεντρόσο 51', Μανθάτης 53' - Τσάλοφ 38' πέναλτι), Παναθηναϊκός - Athens Kallithea 1-0 (Ντέσερς 30'), Μαρκό - ΑΕΛ 2-2 (Χατζηστραβός 29', Μεντόζα 90' πέναλτι - Σμάλης 43', Μούργος 72').

    

