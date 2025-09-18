Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ
«Λαβωμένος» και άτυχος ο Μίλτος Τεντόγλου

Ο κορυφαίος άλτης δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο μήκος, λόγω τραυματισμού | «Βολίδα» η Εμμανουηλίδου στα 200 μ.

«Λαβωμένος» από τις ενοχλήσεις στη γάμπα ο Μίλτος Τεντόγλου δεν τα κατάφερε στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, παραδίδοντας τον τίτλο που κατείχε από την προηγούμενη διοργάνωση, το 2023 στη Βουδαπέστη. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Τεντόγλου σε διεθνή διοργάνωση υψηλού επιπέδου στον ανοιχτό στίβο (Ολυμπιακοί Αγωνες, Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα) από το 2023.

Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης και κάτοχος της καλύτερης φετινής επίδοσης στον κόσμο (8,46 μ.) αντιμετωπίζοντας πρόβλημα τραυματισμού έμεινε στην 11η θέση, έχοντας δύο χαμηλά άλματα, στα 7,83 μ. και 7,77 μ., και ένα άκυρο στις τρεις πρώτες προσπάθειες. Ο Ελληνας πρωταθλητής, αν και στα προκριματικά είχε κάνει 8,17 μ., παίρνοντας άνετα την πρόκριση, από την αρχή του τελικού έδειξε να μην είναι στην επιθυμητή κατάσταση, με τις ενοχλήσεις να τον υποχρεώνουν να βγει άκυρος στην 3η προσπάθεια. Τα 7,83 μ. τον διατηρούσαν εντός της πρώτης δεκάδας και είχε το δικαίωμα για 4η προσπάθεια, και σε συνεννόηση με τον προπονητή του, Γιώργο Πομάσκι, επέλεξε να πάρει το ρίσκο ενός ακόμα άλματος, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε. Τότε κορυφώθηκε η χθεσινή ατυχία για τον Τεντόγλου, αφού ο Ισπανός Λεσκά, μετά από δύο άκυρα άλματα, στο τρίτο έκανε 7,97 μ., αφήνοντας τον Ελληνα άλτη στην 11η θέση και εκτός συνέχειας.


Eurokinissi

Με απόν πλέον το φαβορί, ο τελικός εξελίχθηκε σε μια σπουδαία μάχη για τα μετάλλια, με τον Ιταλό Φουρλάνι να παίρνει το χρυσό με 8,39 μ., τον Τζαμαϊκανό Γκέιλ το ασημένιο με 8,34 μ. και τον Κινέζο Σι το χάλκινο με 8,33 μ.

Στα ημιτελικά η Εμμανουηλίδου

Δίνοντας συνέχεια στις επιτυχίες που είχε σημειώσει στους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και στη Βουδαπέστη το 2023, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 200 μ. πήρε την πρόκριση στα σημερινά ημιτελικά, ενώ έκανε και την καλύτερη φετινή της επίδοση. Μετά από σπουδαία κούρσα στα προκριματικά η νεαρή σπρίντερ τερμάτισε 2η στην προκριματική της σειρά, με χρόνο 22.92, και σήμερα θα προσπαθήσει για την υπέρβαση.

    

