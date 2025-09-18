ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ

«Λαβωμένος» και άτυχος ο Μίλτος Τεντόγλου

«Λαβωμένος» από τις ενοχλήσεις στη γάμπα οδεν τα κατάφερε στον τελικό του μήκους στοστοπαραδίδοντας τον τίτλο που κατείχε από την προηγούμενη διοργάνωση, το 2023 στη Βουδαπέστη. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Τεντόγλου σε διεθνή διοργάνωση υψηλού επιπέδου στον ανοιχτό στίβο (Ολυμπιακοί Αγωνες, Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα) από το 2023.

Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης και κάτοχος της καλύτερης φετινής επίδοσης στον κόσμο (8,46 μ.) αντιμετωπίζοντας πρόβλημα τραυματισμού έμεινε στην 11η θέση, έχοντας δύο χαμηλά άλματα, στα 7,83 μ. και 7,77 μ., και ένα άκυρο στις τρεις πρώτες προσπάθειες. Ο Ελληνας πρωταθλητής, αν και στα προκριματικά είχε κάνει 8,17 μ., παίρνοντας άνετα την πρόκριση, από την αρχή του τελικού έδειξε να μην είναι στην επιθυμητή κατάσταση, με τις ενοχλήσεις να τον υποχρεώνουν να βγει άκυρος στην 3η προσπάθεια. Τα 7,83 μ. τον διατηρούσαν εντός της πρώτης δεκάδας και είχε το δικαίωμα για 4η προσπάθεια, και σε συνεννόηση με τον προπονητή του, Γιώργο Πομάσκι, επέλεξε να πάρει το ρίσκο ενός ακόμα άλματος, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε. Τότε κορυφώθηκε η χθεσινή ατυχία για τον Τεντόγλου, αφού ο Ισπανός Λεσκά, μετά από δύο άκυρα άλματα, στο τρίτο έκανε 7,97 μ., αφήνοντας τον Ελληνα άλτη στην 11η θέση και εκτός συνέχειας.





Eurokinissi

Στα ημιτελικά η Εμμανουηλίδου

Με απόν πλέον το φαβορί, ο τελικός εξελίχθηκε σε μια σπουδαία μάχη για τα μετάλλια, με τον Ιταλόνα παίρνει το χρυσό με 8,39 μ., τον Τζαμαϊκανότο ασημένιο με 8,34 μ. και τον Κινέζοτο χάλκινο με 8,33 μ.

Δίνοντας συνέχεια στις επιτυχίες που είχε σημειώσει στους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και στη Βουδαπέστη το 2023, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 200 μ. πήρε την πρόκριση στα σημερινά ημιτελικά, ενώ έκανε και την καλύτερη φετινή της επίδοση. Μετά από σπουδαία κούρσα στα προκριματικά η νεαρή σπρίντερ τερμάτισε 2η στην προκριματική της σειρά, με χρόνο 22.92, και σήμερα θα προσπαθήσει για την υπέρβαση.