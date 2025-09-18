Ο κορυφαίος άλτης δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο μήκος, λόγω τραυματισμού | «Βολίδα» η Εμμανουηλίδου στα 200 μ.
Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης και κάτοχος της καλύτερης φετινής επίδοσης στον κόσμο (8,46 μ.) αντιμετωπίζοντας πρόβλημα τραυματισμού έμεινε στην 11η θέση, έχοντας δύο χαμηλά άλματα, στα 7,83 μ. και 7,77 μ., και ένα άκυρο στις τρεις πρώτες προσπάθειες. Ο Ελληνας πρωταθλητής, αν και στα προκριματικά είχε κάνει 8,17 μ., παίρνοντας άνετα την πρόκριση, από την αρχή του τελικού έδειξε να μην είναι στην επιθυμητή κατάσταση, με τις ενοχλήσεις να τον υποχρεώνουν να βγει άκυρος στην 3η προσπάθεια. Τα 7,83 μ. τον διατηρούσαν εντός της πρώτης δεκάδας και είχε το δικαίωμα για 4η προσπάθεια, και σε συνεννόηση με τον προπονητή του, Γιώργο Πομάσκι, επέλεξε να πάρει το ρίσκο ενός ακόμα άλματος, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε. Τότε κορυφώθηκε η χθεσινή ατυχία για τον Τεντόγλου, αφού ο Ισπανός Λεσκά, μετά από δύο άκυρα άλματα, στο τρίτο έκανε 7,97 μ., αφήνοντας τον Ελληνα άλτη στην 11η θέση και εκτός συνέχειας.
Eurokinissi
Δίνοντας συνέχεια στις επιτυχίες που είχε σημειώσει στους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και στη Βουδαπέστη το 2023, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 200 μ. πήρε την πρόκριση στα σημερινά ημιτελικά, ενώ έκανε και την καλύτερη φετινή της επίδοση. Μετά από σπουδαία κούρσα στα προκριματικά η νεαρή σπρίντερ τερμάτισε 2η στην προκριματική της σειρά, με χρόνο 22.92, και σήμερα θα προσπαθήσει για την υπέρβαση.