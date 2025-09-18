Τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Γαλίτη

Οι Κομματικές Οργανώσεις Ηλιούπολης του ΚΚΕ αποχαιρετούν με σεβασμό τον σύντροφο ΓΙΩΡΓΟ ΓΑΛΙΤΗ, που έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου. Εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην γυναίκα του, Ιωάννα, στις κόρες του, Ανθή, Μανώλη και Δέσποινα, στα εγγόνια του, Γιώργο, Μαριάννα, Κωνσταντίνα και Ειρήνη, και σε όλους τους οικείους του.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 10.30 π.μ. στο Νεκροταφείο Δάφνης, και θα είναι πολιτική.

Ο σύντροφος Γιώργος Γαλίτης γεννήθηκε στην Ιστιαία Ευβοίας, σε μια φτωχή αγροτική οικογένεια. Εχασε τον πατέρα του σε πολύ μικρή ηλικία και μεγάλωσε υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με μια μητέρα που έκανε κάθε δυνατή δουλειά για να αναθρέψει τα παιδιά της, ιδίως κατά τη σκληρή περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και της Κατοχής.

Από παιδί ακόμη στάθηκε στο πλευρό του αγώνα. Στα δέκα του χρόνια λειτουργούσε ως σύνδεσμος των ανταρτών, μεταφέροντας σημειώματα. Τον σημάδεψε βαθιά σε αυτήν την τρυφερή ηλικία η δολοφονία της αδελφής του, Κατίνας, μέλους της ΕΠΟΝ, από τον ξυλοδαρμό των ναζί κατακτητών, μπροστά στα ίδια του τα μάτια.

Το 1955 εγκαθίσταται στην Αθήνα, όπου εργάζεται ως κουρέας, χωρίς ποτέ να απομακρύνεται από τους αγώνες του λαού και του εργατικού κινήματος. Το 1964 γνωρίζει την σύντροφο της ζωής του, Ιωάννα, με την οποία παντρεύονται και αποκτούν δύο κόρες. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας το κουρείο του γίνεται σημείο σύνδεσης, μέσω του οποίου διακινούνται ο «Ριζοσπάστης» και πλήθος άλλων αγωνιστικών υλικών.

Το 1974 γίνεται μέλος του ΚΚΕ, στο οποίο παραμένει σταθερά αφοσιωμένος μέχρι το τέλος της ζωής του. Από εκείνη τη στιγμή και για δεκαετίες δεν σταματά ούτε για μία μέρα να συμβάλλει στους σκοπούς και στους αγώνες του Κόμματος, για τη νίκη της εργατικής τάξης, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση.

Ηταν ενεργό μέλος σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Πολιτιστικούς Συλλόγους και στο Σωματείο Κουρέων - Κομμωτών. Δραστηριοποιήθηκε επίσης στην ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ Ηλιούπολης. Η γειτονιά του, στον Αγιο Κωνσταντίνο, τον θυμάται ως μπροστάρη στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της δημαρχίας του Δημήτρη Κιντή.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του η κατάσταση της υγείας του περιόρισε τη φυσική του παρουσία στους αγώνες, αλλά όχι το ενδιαφέρον του. Εστω και τηλεφωνικά, συνέχιζε να επικοινωνεί με συντρόφους, φίλους και γείτονες, πάντα με το Κόμμα στον νου και στην καρδιά του. Η άνοια του στέρησε τη μνήμη, όχι όμως την πίστη του. Μέχρι το τέλος η ερώτησή του ήταν η ίδια: «Τι κάνει το Κόμμα;».