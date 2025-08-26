ΒΕΡΟΛΙΝΟ.-- Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες το απόγευμα σε αποθήκες μιας εταιρείας μεταφορών στην περιοχή Βέντελ στο λιμάνι του Αμβούργου, μετά από έκρηξη. Μεγάλα σύννεφα πυκνού καπνού σηκώθηκαν πάνω από το σημείο της φωτιάς. Αρκετές φιάλες συμπιεσμένου αερίου εξερράγησαν, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προσθέτοντας πως υπάρχουν τραυματίες αλλά ο ακριβής τους αριθμός ήταν ασαφής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά ξεκίνησε από όχημα που ήταν σταθμευμένο στην αποθήκη. Θραύσματα από την έκρηξη εκτοξεύτηκαν εκατοντάδες μέτρα μακριά, μεταξύ άλλων, στον αυτοκινητόδρομο Α1, ο οποίος έκλεισε.

ΠΑΡΙΣΙ.-- Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρ. Μπαϊρού ανακοίνωσε ότι στις 8 Σεπτέμβρη θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, καθώς θα κατατεθούν και επίσημα οι νέες περικοπές άνω των 40 δισ. ευρώ που προωθούνται σε κοινωνικές και άλλες δαπάνες, για την ταχύτερη προσαρμογή στις ανάγκες των γαλλικών μονοπωλίων και της πολεμικής οικονομίας.

ΛΟΝΔΙΝΟ.-- Η σοσιαλδημοκρατική βρετανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε την Κυριακή ότι θα επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, μετά τις αντιμεταναστευτικές συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο μπροστά από ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνται για τη στέγασή τους σε διάφορες πόλεις της χώρας. Η υπουργός Εσωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο χρόνος που απαιτείται για την εξέταση των αιτημάτων είναι «εντελώς απαράδεκτος», ζητώντας την ίδρυση ενός ανεξάρτητου οργανισμού που θα βοηθά τα δικαστήρια.

ΠΝΟΜ ΠΕΝΧ.-- Τα μέλη της κάτω Βουλής στην Καμπότζη ενέκριναν ομόφωνα νόμο που προβλέπει την αφαίρεση της υπηκοότητας από πρόσωπα που κρίνονται ένοχα για «αθέμιτη σύμπραξη με κράτη του εξωτερικού», με φόντο την όξυνση του ανταγωνισμού (ειδικά ΗΠΑ - Κίνας) για τη γεωπολιτική επιρροή στη Νοτιοανατολική Ασία. Πριν λίγο καιρό, η Καμπότζη προχώρησε σε μεγάλα ναυτικά γυμνάσια με την Κίνα, μετά από τα εγκαίνια της ανακαινισμένης βάσης στην περιοχή Ρέαμ, στα νοτιοανατολικά.

ΛΙΜΑ.-- Πάνω από 80 λιμάνια έκλεισαν την Κυριακή στο Περού μετά την ανάπτυξη σφοδρών ανέμων που συνόδευαν αντικυκλώνα στον Νότιο Ειρηνικό. Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.