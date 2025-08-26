Από τον Μίκη στον Καλδάρα

Με αφορμή τη συμπλήρωση φέτος 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη διοργανώνονται μια σειρά συναυλίες και εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, που φέρνουν σε επαφή το κοινό με το τιτάνιο έργο του.

Μια ξεχωριστή τέτοια εκδήλωση είναι η συναυλία που θα παρουσιάσει η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» στις 2 Σεπτέμβρη, που συνενώνει λυρικά και λαϊκά έργα του Μίκη με εκείνα ενός άλλου μεγάλου συνθέτη του λαϊκού τραγουδιού, του Απόστολου Καλδάρα. Τη μέρα που συμπληρώνονται λοιπόν τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη, το μελωδικό ραντεβού με τίτλο «Από τον Μίκη Θεοδωράκη στον Απόστολο Καλδάρα» δίνεται στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» στον Βύρωνα, στις 21.00.

Τραγουδούν: Βασίλης Λέκκας, Στέλιος Διονυσίου, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτης Πετράκης και ο εγγονός του Μίκη, Αγγελος Θεοδωράκης. Συμμετέχουν: «Οι Τεκετζήδες - μουσικοί του δρόμου». Εκτακτη εμφάνιση: Κώστας Καλδάρας. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μαργαρίτα Θεοδωράκη.

Θεοδωράκης και Καλδάρας μπορεί να μη συναντήθηκαν και να μη συνεργάστηκαν ποτέ, αλλά δημιούργησαν τις ίδιες δεκαετίες και είχαν εκτίμηση ο ένας για το έργο του άλλου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μίκης Θεοδωράκης, σε ομιλία του από το 1960 ακόμα, είχε ξεχωρίσει τη «Συννεφιασμένη Κυριακή» του Τσιτσάνη και το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» του Καλδάρα, χαρακτηρίζοντάς τα ως τις «δύο ωραιότερες μελωδίες της νεοελληνικής μας μουσικής» και πρόσθεσε: «Πιστεύω πως αυτά τα δύο τραγούδια θα τραγουδιούνται πάντα όσο υπάρχουν Ελληνες μαζί με τα "Σαράντα παλικάρια" και το "Πότε θα κάνει ξαστεριά". Και προσθέτω για όλους τους πολέμιους - για όλους τους αντίθετους, πως αυτά τα δύο αριστουργήματα γεννήθηκαν πάνω στις χορδές του μπουζουκιού - και μόνο γι' αυτές τις μελωδίες θα πρέπει να το βάλουμε σε μια γυάλινη θήκη, τιμής ένεκεν»...

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη έχει πει δε ότι ο πατέρας της πρωτοάκουσε το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» όταν ήταν έγκλειστος στις Φυλακές Αβέρωφ και το συνέδεσε με αυτές.

Στη συναυλία θα ακουστούν τα ωραιότερα και γνωστότερα τραγούδια των δύο συνθετών, τα πιο αγαπημένα, λαϊκά, ζεϊμπέκικα, αλλά και ερωτικά και λυρικά (του Απόστολου Καλδάρα: «Ονειρο απατηλό», «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», «Μικρά Ασία», «Οποια και να 'σαι», «Συ μου χάραξες πορεία» κ.ά. και του Μίκη Θεοδωράκη: «Δραπετσώνα», «Το φεγγάρι κάνει βόλτα», «Μαργαρίτα Μαργαρώ», «Βάρκα στο γιαλό», «Στρώσε το στρώμα σου», «Περιγιάλι», «Μυρτιά» κ.ά.).