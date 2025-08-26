Η «Ορέστεια» έκλεισε τα φετινά Επιδαύρια

Τοακούστηκε δυνατά και στηναπό θεατές και συντελεστές τηςη οποία έκλεισε και τα φετινά Επιδαύρια.

Χιλιάδες είναι οι θεατές που αυτά τα δύο χρόνια παρακολούθησαν αυτή την παράσταση - τομή στο αρχαίο δράμα. Μια παράσταση συγκλονιστική, που πλάτυνε αναγκαστικά τον νου και την ψυχή. Μια παράσταση που καθιστούσε τον θεατή ενεργό συμμέτοχο, καλώντας τον να αναλογιστεί, να σκεφτεί, να δει με νέο μάτι όσα του παραδίδονται ως καθιερωμένα...

Δεν ήταν λίγες οι φορές που το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» αντηχούσε στα θέατρα στην υπόκλιση των ηθοποιών. Το ίδιο έγινε και στην Επίδαυρο, ενώ είχε προηγηθεί και παρέμβαση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Στην ανακοίνωση που μοιραζόταν στο κοινό σημειωνόταν:

«Προς κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο.

Οσοι σήμερα θα δείτε την Ορέστεια, με το διανοητικό και αισθητικό βάθος της παράστασης, θα νιώσετε και θα σκεφτείτε πολλά. Ο Μύθος, τα σώματα, η μουσική, οι ρυθμοί γίνονται μία τεντωμένη χορδή για να εκτοξευτεί ο νους, να αναλογιστεί, να δει με νέο μάτι τα καθιερωμένα, όσα του παρουσιάζονται ως κραταιά και αναλλοίωτα.

Τούτη η παράσταση μας "αναγκάζει" να διαβάσουμε ξανά την ιστορία. Να πάρουμε θέση απέναντι στα σύγχρονα που "θα περάσουν" συνειρμικά από μπροστά μας. Η ψευδαίσθηση μίας δημοκρατίας που στα αλήθεια είναι όργανο των λίγων ενάντια στους πολλούς. Οι αλυσίδες των καταπιεσμένων που άλλοτε φαίνονται κι άλλοτε όχι. Τα θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων. Και τα κορμιά. Τα κορμιά των Παλαιστίνιων και των παιδιών τους που κείτονται νεκρά. Πάνω από 62.000.

Γι' αυτό και με τούτη την παράσταση, όπως και κάθε μέρα με διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις, ο λαός μας στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Παλαιστίνης που έχει το δίκιο με το μέρος του. Για να σταματήσει τώρα η γενοκτονία. Για να σταματήσει κάθε επιχείρηση που έχει στόχο την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας. Να ανοίξουν τώρα όλες οι δίοδοι για να περάσει η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια. Να αναγνωριστεί Παλαιστινιακό κράτος με βάση την απόφαση του ΟΗΕ με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Για να διακοπεί κάθε οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία και στήριξη στο κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ. Για λευτεριά στην Παλαιστίνη.

Με τη δύναμη της τέχνης οι καλλιτέχνες, οι ηθοποιοί της χώρας μας θα συνεχίσουμε να στηλιτεύουμε τον "θαυμαστό" κόσμο των κερδών. Αυτόν τον κόσμο που για τα κέρδη των λίγων θυσιάζονται οι ζωές των πολλών. Αυτόν τον κόσμο που για τους δρόμους της Ενέργειας και του εμπορίου σκοτώνει γυναίκες και παιδιά. Αυτόν τον κόσμο που για τα κέρδη των εργοδοτών και των επιχειρήσεων βαφτίζει δικαίωμα τις 13 ώρες δουλειά. Αυτόν τον κόσμο που έχει για όργανό του το κράτος και τη βία.

Και θα το κάνουμε όσο κι αν οι φωνές για να σωπαίνουμε δυναμώνουν. Οσο κι αν οι άθλιες συνθήκες εργασίες (ακόμα και στο Εθνικό Θέατρο που με ευθύνη και του υπουργείου Πολιτισμού αρνείται την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης για τους ηθοποιούς) γίνονται σειρήνες για υποταγή.

Θα μιλάμε και θα παλεύουμε για εργασιακές συνθήκες που θα μας επιτρέπουν να ζούμε από την τέχνη μας στο θέατρο.

Θα παίζουμε στη σκηνή και θα αγωνιζόμαστε στο πλάι των λαών όλου του κόσμου.

Θα παραφυλάμε ενάντια στους "άρχοντες που λαμπεροί ψηλά φαντάζουν", ξέροντας πως δεν είναι μάταιο που καρτερούμε "το σύνθημα της φλόγας, τη λάμψη της φωτιάς"».