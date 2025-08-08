ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Ο 22χρονος Αμερικανός στρατιώτης Τέιλορ Ανταμ Λι οδηγήθηκε στο στρατοδικείο μετά τη σύλληψή του, την Τετάρτη, με την κατηγορία πως προσπάθησε να διαβιβάσει «ευαίσθητες» πληροφορίες, σχετικά με τα τρωτά σημεία άρματος μάχης του αμερικανικού στρατού ξηράς, σε πρόσωπο που πιστεύεται πως είναι πράκτορας των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, με αντάλλαγμα τη ρωσική υπηκοότητα. Ο στρατιωτικός Λι, από την πόλη Ελ Πάσο, στα σύνορα του Τέξας με το Μεξικό, υπηρετούσε στην πολιτεία αυτή του αμερικανικού Νότου, στο στρατόπεδο Fort Bliss.

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Κατά 0,25% μείωσε το επιτόκιο δανεισμού χτες η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας με οριακή πλειοψηφία μόλις μίας ψήφου, καθώς αρκετοί από τους αξιωματούχους ανησυχούν για την πορεία του πληθωρισμού.

ΝΤΑΡΦΟΥΡ.- Δυνάμεις της σουδανικής πολεμικής αεροπορίας υπο τον Προόεδρο της χώρας, στρατηγό Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν, χτύπησαν αεροσκάφος των παραστρατιωτικών «Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης», στο οποίο σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 40 μισθοφόροι από την Κολομβία. Το συμβάν έγινε, σύμφωνα με ρεπορτάζ της σουδανικής κρατικής τηλεόρασης, την Τετάρτη κατά την προσγείωση του αεροσκάφους σε αεροδρόμιο του Νταρφούρ που ελέγχεται από τους παραστρατιωτικούς.

ΝΑΪΡΟΜΠΙ.-- Ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Cessna Ciation 560 συνετρίβη χτες σε προάστιο του Ναϊρόμπι, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων επιβαινόντων και σκοτώνοντας άλλους δύο στο έδαφος. Το αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε κτίρια της πυκνοκατοικημένης συνοικίας, Μουιχόκο.