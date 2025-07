Επετειακές προβολές κλασικών ταινιών

Φέτος το καλοκαίρι ο θερινός κινηματογράφος(Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια) κάθε Παρασκευή, από τις 11 Ιούλη μέχρι τέλη Σεπτέμβρη, θα προβάλλει επετειακές προβολές κλασικών ταινιών.

Κάθε ταινία θα προβάλλεται για μία και μοναδική βραδιά, με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια, αρχής γενομένης από την προβολή της «Εντασης» («Heat») του Μάικλ Μαν, η οποία και ξεκινά το αφιέρωμα, σήμερα Παρασκευή στις 21.15.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα προβληθούν ακόμα οι ταινίες: «Τα Σαγόνια του Καρχαρία» («Jaws») του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Σκυλίσια μέρα» («Dog Day Afternoon») του Σίντνεϊ Λιούμετ, «Επάγγελμα Ρεπόρτερ» («The Passenger») του Μικελάντζελο Αντονιόνι, «Seven» του Ντέιβιντ Φίντσερ, «Γέφυρες του Μάντισον» («The Bridges of Madison County») του Κλιντ Ιστγουντ, «Πριν το Ξημέρωμα» («Before Sunrise») του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, «Συνήθεις ύποπτοι» («The Usual Suspects») του Μπράιαν Σίνγκερ, «Η Αιώνια Λιακάδα Ενός Καθαρού Μυαλού» («Eternal Sunshine of the Spotless Mind») του Μισέλ Γκοντρί.