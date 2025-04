Η Φατμά δεν μένει πια εδώ...

έγραφε ηλίγο καιρό πριν. Και πράγματι, ο θάνατός της μαζί με την οικογένειά της, από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στις 16 Απρίλη, συγκλόνισε τον κόσμο.

Λίγες ώρες πριν, η Φατμά είχε μάθει ότι η ταινία που έκαναν μαζί με την Σεπιντέ Φαρσί θα συμμετάσχει στο παράλληλο πρόγραμμα του Φεστιβάλ των Καννών. Η Φατμά είναι το κεντρικό πρόσωπο, η ψυχή του ντοκιμαντέρ της Ιρανής σκηνοθέτιδας Σεπιντέ Φαρσί «Put your Soul on your Hand and Walk». Οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν όταν η Φαρσί, αφού δεν μπορούσε να επισκεφτεί τη Γάζα, έψαχνε κάποιον να τη βοηθήσει να καταγράψει την καθημερινότητα των Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αρχικά ζήτησε από την Φατμά να της στείλει φωτογραφίες, αλλά στη συνέχεια σκέφτηκαν να φτιάξουν ένα ντοκιμαντέρ με τις συνομιλίες τους μέσω βίντεο. Η Φατμά έγινε το επίκεντρο του ντοκιμαντέρ.

«Από την πρώτη μας συνομιλία άρπαξα την κάμερα και άρχισα να τραβάω τις συνομιλίες μας, τι γινόταν γύρω της, της ζητούσα να με οδηγήσει σε ένα παράθυρο, είτε του σπιτιού της είτε του καταφυγίου της, ανάλογα με το πού βρισκόταν, για να δω από το παράθυρο. Ηταν τα μάτια μου στη Γάζα, μάτια γεμάτα ζωή. Κινηματογραφούσα τα γέλια, τα δάκρυά της, τις ελπίδες και τη θλίψη της. Ηταν τόσο φωτεινή, τόσο ταλαντούχα. Ακολούθησα το ένστικτό μου, χωρίς να γνωρίζω πού θα μας οδηγούσαν οι τόσες εικόνες. Αυτή είναι η ομορφιά του σινεμά. Η ομορφιά της ζωής... Της είχα μιλήσει λίγες ώρες πριν για να της πω ότι η ταινία ήταν στις Κάννες και να την προσκαλέσω». Η Φατμά θα πήγαινε μόνο αν την διαβεβαίωναν ότι θα γυρίσει πίσω στην οικογένειά της στη Γάζα...

Σε ανακοίνωσή της η Ενωση Κινηματογραφιστών και Διανομέων Ανεξάρτητου Κινηματογράφου (ACID) αναφέρει: «Εμείς, κινηματογραφιστές και μέλη της ομάδας ACID, γνωρίσαμε την Φατμά Χασούνα από την ταινία της Σεπιντέ Φαρσί, "Put your Soul on your Hand and Walk", κατά τη διάρκεια του προγράμματος των Καννών. Το χαμόγελό της ήταν τόσο μαγικό όσο και η επιμονή της: Να δίνει μαρτυρία, να φωτογραφίζει τη Γάζα, να μοιράζει φαγητό παρά τις βόμβες, το πένθος και την πείνα. Η ιστορία της έφτασε σε εμάς, χαιρόμασταν κάθε φορά που ξέραμε ότι είναι ζωντανή, φοβόμασταν για εκείνη. Χθες μάθαμε με φρίκη ότι ένας ισραηλινός πύραυλος στόχευσε το κτίριό της, σκοτώνοντας την Φατμά και τα μέλη της οικογένειάς της. Είχαμε προγραμματίσει μια ταινία όπου η δύναμη της ζωής αυτής της νεαρής γυναίκας δεν ήταν τίποτα λιγότερο από θαυματουργή. Δεν είναι πια η ίδια ταινία που θα κουβαλάμε, θα υποστηρίζουμε και θα παρουσιάζουμε σε όλες τις αίθουσες, αρχής γενομένης από τις Κάννες».