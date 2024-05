Νέες κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό

πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στηνστέλνοντας μήνυμα ότι οι αγωνιζόμενοι φοιτητές δεν σταματούν την πάλη ενάντια στο ισραηλινό έγκλημα στη Γάζα, παρά την καταστολή από την κυβέρνηση Μπάιντεν, τις κρατικές αρχές αλλά και τις διοικήσεις πανεπιστημίων, που επιβάλλουν απαράδεκτες ποινές ενάντια σε φοιτητές οι οποίοι πρωτοστατούν στις διαμαρτυρίες.

Πλήθος φοιτητών και φοιτητριών που αποφοίτησαν από το Χάρβαρντ, φορώντας τις τηβέννους και τα καθιερωμένα καπέλα τους, μετέτρεψαν την τελετή σε μια μεγάλη διαδήλωση, καταγγέλλοντας τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού αλλά και την διοίκηση του Πανεπιστημίου, που αποφάσισε να μη δώσει πτυχίο σε 13 συμφοιτητές τους για τη συμμετοχή τους στην οργάνωση των πολυήμερων κινητοποιήσεων του προηγούμενου διαστήματος!

Η απόφοιτη που είχε προγραμματιστεί να μιλήσει στην τελετή, η Shruthi Kumar, από το βήμα της εκδήλωσης κατακεραύνωσε τις πρυτανικές αρχές που καθιστούν την ελευθερία του λόγου και τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης «τιμωρητέο αδίκημα» στο Πανεπιστήμιο. «Είμαι βαθύτατα απογοητευμένη από τη δυσανεξία απέναντι στην ελευθερία του λόγου και στο δικαίωμα στην πολιτική ανυπακοή στην πανεπιστημιούπολη», ανέφερε μεταξύ άλλων, με τους φοιτητές να διακόπτουν συνεχώς την ομιλία της με ενθουσιώδη χειροκροτήματα και επιδοκιμασίες.

Διαμαρτυρία εργαζομένων στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ

Πολλοί απόφοιτοι και φοιτητές αποχώρησαν στη συνέχεια από την τελετή και πραγματοποίησανμε παλαιστινιακές μαντίλες και σημαίες στα χέρια και με συνθήματα όπωςυπενθυμίζοντας τον ρόλο που έχει παίξει το ...ξακουστό Ιδρυμα και κατά το παρελθόν, σε εγκλήματα κατά άλλων λαών: Οταν έκανε μπίζνες με το νοτιοαφρικανικό καθεστώς Απαρτχάιντ, καθώς επίσης με τον στρατό των ΗΠΑ και αμερικανικές πολεμικές βιομηχανίες κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Δυναμική διαμαρτυρία με αποδέκτη την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις οργάνωσαν εργαζόμενοι και συνδικαλιστές, μέλη της Διεθνούς Ενωσης Υπαλλήλων Υπηρεσιών (SEIU), που διέκοψαν την ομιλία της σε συνδικαλιστικό συνέδριο στη Φιλαδέλφεια.

Με συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Harris, Harris, you can't hide, we charge you with genocide» («Χάρις, δεν γίνεται να κρυφτείς - Σε κατηγορούμε για γενοκτονία»), υψώνοντας παλαιστινιακές σημαίες και μαντίλες, οι συνδικαλιστές κατήγγειλαν την Χάρις και την κυβέρνηση των Δημοκρατικών για συνενοχή στη συνεχιζόμενη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Κάλεσαν δε το συνδικάτο τους (που εκπροσωπεί σχεδόν 1,9 εκατομμύρια εργαζόμενους) να μη στηρίξει τον Μπάιντεν στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

Κινητοποιήσεις σε πανεπιστήμια σε Βρετανία και Γερμανία

Στη Βρετανία, φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης απέκλεισαν με τα σώματά τους οχήματα της αστυνομίας, φωνάζοντας «Αφήστε τους να φύγουν!», μετά τη σύλληψη 12 συμφοιτητών τους που είχαν συμμετάσχει σε διαμαρτυρία στα γραφεία της Πρυτανείας. Οι φοιτητές κατήγγειλαν ότι αντιμετωπίστηκαν «με πολύ μεγάλη βία και εχθρότητα».

Κινητοποιήσεις συνεχίζονται και σε άλλα πανεπιστήμια και χώρες. Στο Πανεπιστήμιο «Χούμπολτ» του Βερολίνου, η αστυνομία προχώρησε την Πέμπτη σε «επιχείρηση απομάκρυνσης» διαδηλωτών, επιβεβαιώνοντας ότι και στην «καρδιά» της ΕΕ η «ανεκτικότητα» και η «ελευθερία» σταματούν όταν ξεμπροστιάζονται τα εγκλήματα κατά των λαών...