Προβλέψεις για χιλιάδες νέους θανάτους Παλαιστινίων ακόμα κι αν σταματήσουν τώρα οι επιθέσεις

Γιασυνεχίστηκαν χθες οιανεβάζοντας τον αριθμό τωνσεκαι τωνσεενώ παράλληλα εντείνονται οι προετοιμασίες για γενικευμένη χερσαία επίθεση στη Ράφα.

Το αραβικό δίκτυο «Al Jazeera» ανέφερε χθες ότι στους δρόμους πόλεων όπως η Γάζα, η Χαν Γιούνις κ.ά. υπάρχουν πτώματα και πολλοί τραυματίες αβοήθητοι. Συγχρόνως η μάχη για την επιβίωση γίνεται όλο και πιο δραματική, μέσα σε συνθήκες πείνας, εκτοπισμού και έλλειψης στοιχειωδών αγαθών...

Πολλοί Παλαιστίνιοι προσπαθούν να ξεγελάσουν την πείνα φτιάχνοντας «ψωμί» από ζωοτροφές, καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με το σταγονόμετρο, με την ισραηλινή κυβέρνηση να αξιοποιεί και τα μπλόκα που έχουν στήσει εδώ και βδομάδες στα μεθοριακά περάσματα μερικές δεκάδες Εβραίοι έποικοι.

Παράλληλα μεγαλώνει ο αριθμός των παιδιών που υποφέρουν από πείνα, μένουν ορφανά ή είναι άρρωστα. Εκπρόσωπος της UNICEF δήλωσε χθες ότι παρουσιάζεται «έκρηξη» στο επίπεδο παιδικής θνησιμότητας. Πρόσθεσε πως 1 στα 6 παιδιά στη βόρεια Γάζα υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό και πως υπάρχουν «αφόρητα επίπεδα θανάτου παιδιών»!

Επιπλέον, πάνω από το 90% των παιδιών κάτω των 5 ετών έχουν προσβληθεί από μία ή περισσότερες μολυσματικές ασθένειες, σύμφωνα με εκτιμήσεις της UNICEF, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ). Για δυο βδομάδες, κατά τη διάρκεια αποτίμησης που έκαναν οι υπηρεσίες αυτές, το 70% των παιδιών υπέφεραν από διάρροια, 23 φορές περισσότερα απ' ό,τι την περίοδο αναφοράς του 2022 η οποία χρησιμοποιήθηκε.

Αποκαλυπτική μελέτη και προβλέψεις για τις συνέπειες του μακελειού

Ακόμα κι αν σταματήσουν τώρα οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, τουλάχιστον 8.000 άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους εκεί τους επόμενους 6 μήνες, λόγω της κρίσης δημόσιας υγείας που έχει προκληθεί από τον πόλεμο, σύμφωνα με έρευνα ανεξάρτητων μελετητών στις ΗΠΑ και στη Βρετανία.

Οπως επισημαίνεται, τα νοσοκομεία στη Γάζα έχουν καταστραφεί από τις συγκρούσεις και πάνω από το 85% των 2,3 εκατ. κατοίκων έχουν μείνει άστεγοι, ενώ αυξάνονται τα κρούσματα ασθενειών και ο υποσιτισμός στα υπερπλήρη καταφύγια.

Τα στοιχεία και οι προβλέψεις για τους υπερβάλλοντες θανάτους προέρχονται από μελέτη ακαδημαϊκών στο London School of Hygiene and Tropical Medicine και στο Johns Hopkins Center for Humanitarian Health στις ΗΠΑ. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, αναφέρει ότι δεν περιλαμβάνει το Ισραήλ, καθότι το δημόσιο σύστημα Υγείας του είναι ανέπαφο.

Αν οι συγκρούσεις συνεχιστούν ή κλιμακωθούν, οι τραυματισμοί θα ευθύνονται για την πλειονότητα των υπερβαλλόντων θανάτων στη Γάζα, προβλέπουν οι μελετητές. Αλλά οι θάνατοι από υποσιτισμό, μολυσματικές ασθένειες σαν τη χολέρα και η έλλειψη πρόσβασης σε θεραπεία για προβλήματα υγείας όπως ο διαβήτης, επίσης θα στοιχίσουν τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Με βάση το χειρότερο σενάριο, κατά το οποίο η σύγκρουση θα κλιμακωθεί και θα υπάρξουν σημαντικές εξάρσεις ασθενειών, περίπου 85.570 άνθρωποι ίσως πεθάνουν μέχρι τις αρχές Αυγούστου, με 68.650 θανάτους να συνδέονται με τραυματισμούς, ανέφερε η έρευνα...

Σταματά η αποστολή τροφίμων στη βόρεια Γάζα

Στη βόρεια Γάζα η κατάσταση είναι τραγική, καθώς πολύ δύσκολα φτάνουν τα λιγοστά φορτηγά με βοήθεια σε τρόφιμα.

Χθες το «Al Jazeera» μετέδωσε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν εν ψυχρώ μεγάλα πλήθη ανθρώπων που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν άνδρα και τραυματίζοντας πολλούς άλλους.

Αργότερα, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του ΟΗΕ (WFP) ανακοίνωσε ότι αναγκάζεται να σταματήσει τις διανομές τροφίμων στη βόρεια Γάζα, καθώς δεν μπορούν να υπάρξουν ασφαλείς διανομές βοήθειας.

Την ίδια ώρα, στη νότια Γάζα οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται αμείωτοι, με αποτέλεσμα κάποιοι κάτοικοι μιλώντας σε δημοσιογράφους του σαουδαραβικού δικτύου «Al Arabiya» να τονίζουν ότι στον βορρά πεθαίνουν από πείνα και στον νότο από τις βόμβες...

Στοιχεία ειδικών της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), που αφορούν Παλαιστίνιες νεαρές ή μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες, αναφέρουν ότι αυτά αποτελούν επιβεβαίωση «του εγκλήματος της γενοκτονίας και της εθνοκάθαρσης από τις δυνάμεις κατοχής». Οι ειδικοί έχουν λάβει πληροφορίες ότι Παλαιστίνιες διαφόρων ηλικιών εκτελούνται μαζικά στη Γάζα, συχνά μαζί με άλλα μέλη των οικογενειών τους, μεταξύ τους και παιδιά. Εκφράζουν επίσης έντονη ανησυχία για τις μαζικές συλλήψεις γυναικών και ανήλικων κοριτσιών, που υποβάλλονται σε απίστευτα σκληρές συνθήκες και απάνθρωπη συμπεριφορά, καθώς στα κρατητήρια - κολαστήρια συχνά τους αρνούνται τροφή, νερό, φάρμακα και σερβιέτες, ενώ υποβάλλονται σε άγριους ξυλοδαρμούς ή απειλές για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση.

Σε αυτές τις συνθήκες συνεχίστηκε και χθες η εγκληματική εισβολή του ισραηλινού στρατού στο Νοσοκομείο «Νάσερ» στη Χαν Γιούνις. Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε δεύτερη αποστολή εκκένωσης ασθενών του νοσοκομείου, απομακρύνοντας συνολικά 32 ασθενείς, σε κρίσιμη κατάσταση, ανάμεσά τους και παιδιά.

Περιορισμοί για τους προσκυνητές στο Αλ Ακσα

Στο μεταξύ ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ανακοίνωσε ότι θα μπουν περιορισμοί στον αριθμό μουσουλμάνων προσκυνητών που θα μεταβούν στο τέμενος Αλ Ακσα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ ενόψει του Ραμαζανιού. Δεν έκρυψε ότι ήθελε να περιοριστούν ακόμα περισσότερο οι προσκυνητές στο τέμενος, αναφέροντας πως η προσπάθειά του αυτή εμποδίστηκε από τον πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου. Θα επιβληθεί ένας περιορισμός σε περίπου 40.000 με 50.000 προσκυνητές για τις προσευχές της Παρασκευής, αντί κάποιων αξιωματούχων που πρότειναν ο αριθμός όσων επιτραπεί να προσέλθουν στον χώρο να κυμανθεί μεταξύ 120.000 με 150.000.

Ο επικεφαλής των ισραηλινών δυνάμεων «εσωτερικής ασφάλειας» Shin Bet, Ρόνεν Μπαρ, προειδοποίησε υπουργούς της κυβέρνησης ότι υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο ανάφλεξης του πολέμου και να πάρει διαστάσεις θρησκευτικής σύγκρουσης εφόσον επιβληθούν πολύ αυστηροί περιορισμοί στον αριθμό προσκυνητών στο Αλ Ακσα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει μία «πρωτόγνωρη κατάσταση» και κινήσεις μεγάλου περιορισμού των μουσουλμάνων προσκυνητών μπορεί να δημιουργήσουν «την ψευδή εντύπωση πολέμου μεταξύ Εβραίων και μουσουλμάνων», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι σε γενικές γραμμές οι Αραβες του Ισραήλ έχουν αποφύγει να υποστηρίξουν ανοιχτά τη Χαμάς.

Πιέσεις στην οικονομία του Ισραήλ

Σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δημοσιοποίησε προχθές το βράδυ, ο Νετανιάχου είπε ότι η κυβέρνησή του απέρριψε τις διεθνείς πιέσεις για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Υποστήριξε πως τώρα η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει «νέες πιέσεις», ειδικά σε ό,τι αφορά την προσπάθεια «να μας επιβληθεί μονομερής ίδρυση παλαιστινιακού κράτους που θα διακυβεύσει την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Το απορρίπτουμε ρητά αυτό».

Επανέλαβε δε χαρακτηριστικά πως «ό,τι και να γίνει, το Ισραήλ θα διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο ασφάλειας σε όλα τα εδάφη δυτικά του Ιορδάνη ποταμού».

Προχτές πάντως πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Ιερουσαλήμ διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τις συνέπειες του πολέμου - μεταξύ άλλων - στην οικονομία. Είχε προηγηθεί η δημοσιοποίηση στοιχείων που δείχνουν υποχώρηση της ανάπτυξης κατά 19,4%, τη μεγαλύτερη από το 2020, όταν επιβλήθηκαν οι αυστηροί περιορισμοί λόγω πανδημίας.

Περίπου 100 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας έξω από το κτίριο της Βουλής, διαμαρτυρόμενοι για τις μειώσεις κρατικών δαπανών σε κοσμική Εκπαίδευση και Υγεία στον νέο, τροποποιημένο προϋπολογισμό του 2024.