ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Ετοιμοι οι εργαζόμενοι για τη δεύτερη μεγάλη απεργιακή μάχη της Δευτέρας

Στη μάχη για την επιτυχία της δεύτερης απεργίας τους τη Δευτέρα 19 Φλεβάρη, την οποία προκήρυξε το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής (ΣΕΤΗΠ) Αττικής, έχουν ριχθεί εργαζόμενοι στα τηλεφωνικά κέντρα των εταιρειών «Teleperformance», «Webhelp», TTEC, «Foundever», ενώ αυτήν τη φορά θα απεργήσουν και στην «Cosmote e-Value».

Η απόφαση για απεργία λήφθηκε στη μαζική σύσκεψη την προηγούμενη Κυριακή, με πολύτιμη παρακαταθήκη τη μεγάλη συμμετοχή στην προηγούμενη απεργία στις 8 Φλεβάρη, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 3.000 εργαζόμενοι. Τη μέρα της απεργίας θα γίνουν συγκεντρώσεις έξω από τα κεντρικά γραφεία των εταιρειών στις 8 το πρωί. Στις 12 το μεσημέρι θα γίνει και νέα συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας. Ακόμα, θα προχωρήσουν στη διοργάνωση δράσεων αλληλεγγύης με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τη στήριξη των απεργών που βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση.

Στη Θεσσαλονίκη, απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 π.μ., στα γραφεία της «Teleperformance». Το ΣΕΤΗΠ Θεσσαλονίκης, οργανώνει και σύσκεψη με εργαζόμενους της Teleperformance, το Σάββατο 17 Φλεβάρη, στις 11.30 π.μ. στον 1ο όροφο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Αγώνας με διεθνή διάσταση, απεργούν και σε Ινδία - Πορτογαλία

Πρόκειται για έναν πρωτόγνωρο αγώνα, που όχι τυχαία ξεπερνάει τα σύνορα της χώρας μας, αφού, πρώτον, η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου, η «Teleperformance», αποτελεί κολοσσό με δράση σε πολλές χώρες και, δεύτερον, η πλειοψηφία των εργαζομένων στην Ελλάδα είναι μετανάστες, που μεταφέρουν και στις χώρες τους τη φωνή αυτής της πάλης. Χαρακτηριστικά είναι τα δημοσιεύματα π.χ. σε ΜΜΕ της Τυνησίας, τόσο για την απεργία στην Ελλάδα, όσο και για τις συνθήκες εργασίας στον επιχειρηματικό όμιλο που φέρνουν στο φως οι Τυνήσιοι εργαζόμενοι.

Μάλιστα, αποφάσεις για απεργία στην «Teleperformance» έχουν πάρει γι' αυτήν τη βδομάδα, συντονίζοντας τον βηματισμό τους με τους συναδέλφους τους στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι στην Ινδία στις 23/2 και στην Πορτογαλία στις 26/2, στα έργα του ομίλου κάθε χώρας.

Μέσα στη μάχη ίδρυσαν σωματείο στην «Teleperformance»

Μέσα στη φωτιά αυτού του μεγάλου αγώνα, μόλις την περασμένη Τρίτη, ανακοινώθηκε η ίδρυση του επιχειρησιακού σωματείου στην εταιρεία «Teleperformance», σε έναν από τους μεγαλύτερους χώρους δουλειάς με χιλιάδες εργαζόμενους. Το όνομα του σωματείου είναι Σωματείο Εργαζομένων «Teleperformance» (ΣΕΤΕΠ) και αποτελεί το επιστέγασμα των μαζικών αγωνιστικών δράσεων που έχουν πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα απαιτώντας βελτίωση των όρων εργασίας και ζωής τους.

«Το ΣΕΤΕΠ θα είναι το εφόδιο για όλους τους μελλοντικούς αγώνες των εργαζομένων στην "Teleperformance". Το ΣΕΤΕΠ θα είναι το χέρι που θα οργανώσει τον αγώνα των εργαζομένων και θα ηγηθεί των συλλογικών διαπραγματεύσεων ως ίσοι μεταξύ ίσων με τη διοίκηση της "Teleperformance". Μέσα από το παράδειγμά μας στεκόμαστε στο πλευρό όλων των εργαζομένων άλλων εταιρειών τηλεφωνικών κέντρων που θέλουν να δημιουργήσουν σωματεία στις εταιρείες τους», ανέφερε στην πρώτη του ανακοίνωση το νεοσύστατο σωματείο που την υπέγραψε μαζί με το κλαδικό ΣΕΤΗΠ. Και ξεκαθάρισε: «Κανένας υπάλληλος της "Teleperformance" δεν θα νιώσει ποτέ ξανά μόνος, κανείς δεν θα νιώσει ποτέ εύκολα αναλώσιμος και φόβο στην απομόνωση της τηλεργασίας. Τώρα είμαστε πιο έτοιμοι να οργανώσουμε μια επιτυχημένη και μαζική απεργία που δεν έχει ξαναδεί ο τομέας Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα!».

Δημιούργημα του αγώνα μας

Πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του νέου Σωματείου ΣΕΤΕΠ είναι ο Φεράτ Τουμ. Συζητώντας μαζί του, μας λέει ότι «αποτελεί το δημιούργημα του αγώνα των εργαζομένων στην "Teleperformance"». Χαρακτηρίζει μάλιστα την κίνηση αυτή «ιστορική κατάκτηση» για όλους τους εργαζόμενους, που «θα αποτελέσει βήμα για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας στην εταιρεία. Ελπίζουμε ακόμα να αποτελέσει έμπνευση και για τους συναδέλφους στις υπόλοιπες εταιρείες να κάνουν κάτι ανάλογο. Αφού η ανάγκη για συλλογική οργάνωση είναι πιο μεγάλη από ποτέ».

Ειδικά για τον χώρο δουλειάς, σημειώνει ότι το Σωματείο «είναι η αρχή για νέους αγώνες που θα βελτιώσουν τη ζωή χιλιάδων συναδέλφων μας, σε όλη την Ελλάδα. Καθώς η εργοδοτική αυθαιρεσία είναι καθεστώς στον κλάδο. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε χιλιάδες αυτιά και μάτια μέσα στους χώρους εργασίας, και να κόψει τον βήχα στην εργοδοσία. Το ξεκίνημα για να δυναμώσει και να εδραιωθεί ως φωνή και στήριγμα των εργαζομένων μόλις άρχισε. Σίγουρα έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά, αλλά η αγωνιστική διάθεση των συναδέλφων και η διάθεσή τους για συμμετοχή, οι ιδέες τους, μας δίνουν δύναμη και εμπιστοσύνη ότι θα νικήσουμε».

«Αρκετά πια!»

Ο Νίκος Σπυρέλης, αντιπρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του ΣΕΤΕΠ, μιλώντας για την απεργία στις 19 Φλεβάρη, τονίζει ότι «αποτελεί τη συνέχεια του αγώνα που έχει ξεκινήσει εδώ και δύο βδομάδες. Και καλύπτει τις 4 πιο μεγάλες εταιρείες του κλάδου των τηλεφωνικών κέντρων. Την "Teleperformance", τη "Webhelp", την TTEC και τη "Foundever", ενώ αυτή την φορά θα έχουμε στο πλευρό μας και τους συναδέλφους μας της "Cosmote e-Value". Στην προηγούμενη απεργία συμμετείχαν 3.000 εργαζόμενοι, αρκετοί από αυτούς για πρώτη φορά. Είναι μία ιστορική απεργία σε έναν κλάδο με τρομερά αυξημένη εντατικοποίηση και εργασιακές συνθήκες που μοιάζουν με γαλέρα.

Το σύνθημα που αναδείχθηκε στη διάρκεια αυτής της μάχης είναι το "Αρκετά πια!" `Η όπως το λένε οι ξενόγλωσσοι συνάδελφοι, "enough is enough!" Η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με βάση την πρόταση του κλαδικού μας Σωματείου του ΣΕΤΗΠ, είναι το κύριο αίτημά μας, μαζί με μισθολογικά αιτήματα και άλλα που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες εργασίας. Αλλά και τις βίζες για τους συναδέλφους εκτός ΕΕ, που αποτελούν σκλαβιά του 21ου αιώνα».

Ρωτάμε τον Ν. Σπυρέλη για τη στάση της εργοδοσίας, και μας απαντά ότι «προσπαθεί να μας πείσει με όλους τους τρόπους πως η απεργία δεν είναι λύση. Ομως, στις 8 του μήνα, τους δείξαμε ότι αυτά που ήξεραν πρέπει πια να τα ξεχάσουν. Εγινε φανερό σε όλους τους συναδέλφους ότι χωρίς εμάς οι γραμμές κλείνουν, και καμία κλήση δεν μπορεί να απαντηθεί, κανένα mail δεν στέλνεται και κανένα ticket δεν κλείνει. Το δίκιο είναι με το μέρος μας, θα νικήσουμε!».