ΚΑΤΕΒΑΣΑΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

«Φτάνει πια! Αυξήσεις και καλύτερες συνθήκες δουλειάς» το απεργιακό μήνυμα

«Φτάνει πια! - enough is enough!»: Με το σύνθημα αυτό και με 24ωρη απεργία οι εργαζόμενοι στα τηλεφωνικά κέντρα τεσσάρων μεγάλων εταιρειών έδωσαν χτες με επιτυχία μια μεγάλη μάχη, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς και βελτίωση των συνθηκών δουλειάς τους.

Την απεργία, που πρώτη φορά παίρνει τέτοια μορφή, συντονίζοντας εκατοντάδες εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, είχε κηρύξει το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΣΕΤΗΠ) Αττικής, για τα τηλεφωνικά κέντρα σε «Teleperformance», «Webhelp», TTEC και «Foundever», υλοποιώντας αποφάσεις που είχαν πάρει σε δύο μαζικές Γενικές Συνελεύσεις οι εργαζόμενοι.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση έξω από την «Teleperfomance» ήταν ιδιαίτερα μαζική και δυναμική, με την πλειοψηφία των απεργών να είναι μετανάστες, κυρίως από την Τυνησία, που εργάζονται στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Αιτήματα αιχμής είναι οι αυξήσεις στους μισθούς, οι συμβάσεις αορίστου χρόνου και η κατάργηση της επαίσχυντης βίζας «ειδικού σκοπού» που τους μετατρέπει σε έρμαια των εργοδοτών, αφού η παραμονή τους στη χώρα εξαρτάται από το αν θα έχουν δουλειά ή όχι.

Μιλάμε πολλές γλώσσες, αλλά έχουμε έναν κοινό σκοπό!

Απεργοί παίρνοντας τον λόγο τόνιζαν:

Είναι χαρακτηριστικό ότι η απεργιακή συγκέντρωση ξεκίνησε στις 8 το πρωί και κράτησε τρεις ώρες. Ενώ, σε μια πρωτότυπη κίνηση για τα ελληνικά δεδομένα, πολλοί από τους εργαζόμενους για μέρες πριν την απεργία αλλά και τη μέρα της απεργίας φορούσαν κόκκινα περιβραχιόνια, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι θα απεργήσουν.

Χτες με συνθήματα, πικέτες, σημαίες του ΣΕΤΗΠ, τραγούδια και ομιλίες εκδήλωσαν την αποφασιστικότητά τους να παλέψουν για τα δίκαια αιτήματά τους.

Θέλουμε αυξήσεις και όχι μέρες ...πίτσας!

Ξεχωριστά ήταν τα μηνύματα που έστελναν με τις αυτοσχέδιες πικέτες τους, δίνοντας χρώμα αλλά και αμεσότητα στην έκφραση της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης.

Σε μια από αυτές είχαν κρεμάσει ένα κουτί βρεφικής κρέμας και μια πάνα, γράφοντας το σύνθημα «these need money» (αυτά απαιτούν χρήματα). Σε άλλη αναγραφόταν: «Specific purpose = Slavery 2024» δηλαδή βίζα «ειδικού σκοπού ίσον σκλαβιά το 2024». Αλλη πικέτα σάρκαζε την εργοδοσία, που αντί να τους δίνει αυξήσεις οργανώνει «μέρες πίτσας» γράφοντας: «We want you to pay - NOT a pizza day», δηλαδή «Θέλουμε αυξήσεις κι όχι μέρες πίτσας»! Ακόμα, σε μια πικέτα είχε σχεδιαστεί ένα γράφημα όπου έδειχνε ότι ο μισθός είναι σταθερά χαμηλός από το 2014, την ίδια ώρα που ο πληθωρισμός αυξάνεται.

Συνθήκες εργασιακής «σκλαβιάς»

Τη συγκέντρωση χαιρέτισε, μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία, εργαζόμενος στην «Teleperformance» σταόπου η απεργία κατέγραφε επίσης πολύ μεγάλα ποσοστά συμμετοχής., ήταν το μήνυμα που έστειλαν με τη σειρά τους οι συνάδελφοί του.

Ο «Ριζοσπάστης», που βρέθηκε σε αυτήν τη συγκέντρωση στην «Teleperformance» στον Πειραιά, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μετανάστες εργαζόμενους, κυρίως από την Τυνησία, που να σημειωθεί ότι είναι «εξαιρετικά πολύτιμοι» στην εργοδοσία, αφού μιλούν τουλάχιστον τρεις γλώσσες (Αραβικά, Γαλλικά, Αγγλικά) και αντιμετωπίζονται ως «φθηνό δυναμικό».

Κι αν προκύπτει κάτι από τις συζητήσεις, είναι ότι στην πράξη η εργοδοσία επιβάλλει σε πολλούς εργαζόμενους μια εργασιακή σχέση που φέρνει χαρακτηριστικά σύμβασης ορισμένου χρόνου και «ενοικίασης» αλλά και σύμβασης έργου. Ετσι, οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν κάποια έργα (project) και μέχρι την ολοκλήρωσή τους πληρώνονται μόλις 1.045 ευρώ μεικτά ως μηνιαίο μισθό, δηλαδή 840 ευρώ καθαρά. Ολοκληρώνοντας το έργο, μπαίνουν ουσιαστικά σε κατάσταση αναμονής (σαν να παίρνουν απλήρωτη άδεια) και δεν πληρώνονται μέχρι να αναλάβουν νέο έργο.

Η εργοδοσία επιβάλλει αυτόν τον διακανονισμό πατώντας πάνω στο έδαφος τηςΟι εργαζόμενοι, για να έρθουν από τη χώρα τους να δουλέψουν στην Ελλάδα, χρειάζεται να πάρουν αυτή την βίζα και όρος για να την πάρουν, είναι να έχουν εργασία στην Ελλάδα. Ομως εάν η «Teleperformance» τους απολύσει, τότε ο μόνος τρόπος για να παραμείνουν και να ανανεώσουν τη βίζα ειδικού σκοπού είναι να βρουν αλλού παρόμοια δουλειά, και αυτό είναι πολύ δύσκολο, καθώς υπάρχουν μόνο τρεις ή τέσσερις εταιρείες σε αυτόν τον τομέα.

Παράλληλα οι εργαζόμενοι είναι αναγκασμένοι να τα βγάζουν πέρα με τα μόλις 840 ευρώ τον μήνα, ζώντας σε σπίτια με ενοίκια των 400 και πλέον ευρώ τον μήνα!

Ομως τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ, καθώς η διαρκής ανασφάλεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι δημιουργεί στρεσογόνες καταστάσεις. Επιπλέον πολλοί εργαζόμενοι στα τηλεφωνικά κέντρα παλεύουν με δεκάδες ορθοπεδικά, οφθαλμολογικά προβλήματα και άλλα, από τις εξοντωτικές βάρδιες, τις ακατάλληλες υποδομές και τον ακατάλληλο εξοπλισμό.

Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν είπαν ένα δυνατό και ξεκάθαρο «Φτάνει πια», πραγματοποιώντας δύο μαζικές Γενικές Συνελεύσεις, όπου αποφάσισαν να αγωνιστούν με συναδέλφους τους και από τις άλλες εταιρείες, για να φθάσουν στη χτεσινή μαζική και δυναμική απεργία, η επιτυχία της οποίας τούς έδωσε δύναμη για να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους. Αλλωστε, τα επόμενα αγωνιστικά βήματα θα συζητηθούν και στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΗΠ, τη Δευτέρα 12 Φλεβάρη, στις 6 μ.μ., στον κινηματογράφο «Studio New Star» (Σταυροπούλου 33, Αθήνα).





Μάλιστα, χτες, μετά την απεργιακή συγκέντρωση συνέχισαν για το κέντρο της Αθήνας, συμμετέχοντας στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ενάντια στα ιδιωτικά ΑΕΙ.

Οι εργαζόμενοι απαιτούν μεταξύ άλλων:

Συμβάσεις αορίστου χρόνου για όλους τους εργαζόμενους όπου δεν υπάρχουν. Να σταματήσει η ενοικίαση εργασίας. 5ήμερο - 7ωρο - 35ωρο. 20% αύξηση στον μηνιαίο μισθό για όλους τους εργαζόμενους άμεσα. Βίζα εργασίας για όλους τους συναδέλφους εκτός ΕΕ. Αμεση κατάργηση της επαίσχυντης βίζας «ειδικού σκοπού». Κατάργηση του «clean desk policy» (όπου αυτό εφαρμόζεται), που παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, προκαλώντας προβλήματα υγείας και υγιεινής (π.χ. απαγορεύοντας να έχουν οι εργαζόμενοι φάρμακα ή είδη ατομικής υγιεινής μαζί τους στον χώρο δουλειάς) κ.ά.

Σε Θεσσαλονίκη και Χανιά

Κουράγιο και δύναμη πήραν και οι εργαζόμενοι της «Teleperformance» στη Θεσσαλονίκη, μέσα από την απεργιακή συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε χτες το πρωί έξω από τα γραφεία της εταιρείας, με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής (ΣΕΤΗΠ).

«Από τα γραφεία της "Teleperformance" στη Θεσσαλονίκη, στέλνουμε ταξικό αγωνιστικό χαιρετισμό στους συναδέλφους μας στην Αθήνα, με τους οποίους ενώνουμε τη φωνή μας. Η συμμετοχή στην απεργία είναι μαζική», είπε ο Μιχάλης Μπέλλας, γραμματέας του ΣΕΤΗΠ Θεσσαλονίκης. Περιγράφοντας τις συνθήκες εργασίας οι εργαζόμενοι ανέδειξαν μεταξύ άλλων τους εξευτελιστικούς μισθούς, την τηλεργασία, το κυνήγι των μπόνους, την ομηρία των μεταναστών κ.ά. Για παράδειγμα, σε σχέση με την τηλεργασία σημείωναν: «Δεν υπάρχουν διαλείμματα, δεν ξέρεις τι ώρα τελειώνεις τη δουλειά, αφού μπορεί να σου προκύψει μία κλήση πέντε λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου και να πρέπει να ασχοληθείς και δύο ώρες παραπάνω. Μιλάμε για εντατικοποίηση, αναγκαστικές υπερωρίες».

Οσο για τους μισθούς, χαρακτηρίζουν «αισχρή κοροϊδία» το πώς καθορίζονται και εξηγούν: «Οι μισθοί διαφέρουν από πρότζεκτ σε πρότζεκτ, αλλά και από τμήμα σε τμήμα ανάλογα με τη γλώσσα... Εργαζόμενοι μετακινούνται από ένα πρότζεκτ σε ένα άλλο, όπου θα απασχολούνται κυρίως νύχτα, με χαμηλότερο μισθό. Και η εργοδοσία τους εμπαίζει, λέγοντάς τους πως με τις προσαυξήσεις για τη νυχτερινή εργασία θα φτάσουν να παίρνουν τα ίδια λεφτά που έπαιρναν».

Για την αξιολόγηση και τη μόνιμη απειλή της απόλυσης, σημειώνουν: «Μας δίνουν ένα μικρό μπόνους, που σχετίζεται με τις κριτικές των πελατών, αν π.χ. λύνεται άμεσα το πρόβλημα, κάτι για το οποίο δεν έχει ο εργαζόμενος την ευθύνη γιατί υπάρχουν θέματα που δεν λύνονται. Στόχος είναι να πιάσουμε ποσοστό 89%. Συν την εσωτερική αξιολόγηση, που πρέπει να πιάσεις πάνω από 92%-95%. Βέβαια και με άριστες αξιολογήσεις μπορεί να σε διώξουν από το ένα πρότζεκτ στο άλλο ή να μην ανανεώσουν τη σύμβασή σου». «Ζούμε ένα διαρκές κυνήγι, το οποίο σε αγχώνει, σε καταρρακώνει. Δεν κυνηγάς μόνο το μπόνους, αλλά φοβάσαι και να μη χάσεις τη δουλειά σου», λένε.

Με μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων πραγματοποιήθηκε χτες η στάση εργασίας στην «Τeleperformance» και στα Χανιά, από τις 10 π.μ. μέχρι τις 2 μ.μ.

Αλληλεγγύη στον αγώνα των εργαζομένων

Την αλληλεγγύη και υποστήριξή τους στους εργαζόμενους και με τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση που έγινε, εκφράζουν το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, η ΠΕΜΕΝ, το Σωματείο Εργαζομένων στην «Intracom Telecom», άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις της περιοχής του Πειραιά και του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών. Επίσης στη συγκέντρωση των εργαζομένων διαβάστηκαν μηνύματα αλληλεγγύης που στέλνουν συνδικαλιστικές οργανώσεις από άλλες χώρες (Γαλλία, Ινδία, Τουρκία κ.ά.).