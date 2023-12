BASKET LEAGUE

Η ώρα της γιορτής στην Καρδίτσα

Η ετήσια γιορτή του μπάσκετ που διοργανώνει ο ΕΣΑΚΕ με το καθιερωμένο All Star Game θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 16 - 17 Δεκέμβρη στο κλειστό γυμναστήριο της Καρδίτσας «Γιάννης Μπουρούσης». Οπως κάθε φορά, πέραν της διεξαγωγής του αγώνα με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων και ξένων αθλητών της Basket League (17/12, 16.30, ΕΡΤ3), το πρόγραμμα περιλαμβάνει και πολλές άλλες εκδηλώσεις με βάση το άθλημα του μπάσκετ. Από αυτές ξεχωρίζει η διεξαγωγή αγώνα All Star Game μεταξύ ομάδων μπάσκετ με αμαξίδιο (16/12, 15.00, ERT Sports). Αγώνες All Star Game θα πραγματοποιηθούν μεταξύ ομάδων αποτελούμενων από βετεράνους του αθλήματος (16/12, 17.00, ERT Sports), καθώς και τουρνουά 3x3 με νεαρούς ανερχόμενους παίκτες (16 - 17/12, 09.00 - 13.00). Παράλληλα, εκτός των αγώνων, για μια ακόμη φορά ενδιαφέρον αναμένεται να έχουν οι διαγωνισμοί καρφωμάτων και τρίποντων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Ενώ εκδηλώσεις με αφορμή το All Star Game θα πραγματοποιούνται και στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας και τις δύο μέρες των αγώνων.