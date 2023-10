ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ - ΓΗΠΕΔΑ - ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Ασίγαστη η έκφραση συμπαράστασης στην Παλαιστίνη απ' όλο τον πλανήτη

Πολύμορφα συνεχίζεται η έκφραση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, στο δικαίωμά του να έχει ελεύθερη πατρίδα και να παλεύει γι' αυτό, κόντρα σε προσπάθειες φίμωσης και συκοφάντησης όσων καταγγέλλουν το έγκλημα στη Γάζα, στις οποίες πρωτοστατεί η εργοδοσία σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Μαζικές είναι οι διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, με βασικό σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη!».

Στο Λέστερ της Βρετανίας, εργάτες μπλόκαραν την είσοδο του εργοστασίου όπλων «HOWMET», που ανήκει στην ισραηλινή εταιρεία «Elbit Systems», διαμηνύοντας ότι δεν θα γίνουν ούτε συνένοχοι ούτε θεατές στο έγκλημα.

Την Τετάρτη, μαχητική συγκέντρωση με κεντρικό σύνθημα «Αφήστε τη Γάζα να ζήσει!» έγινε και πάλι στο Καπιτώλιο, στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Αυτήν τη φορά οι διαδηλωτές κατέλαβαν συμβολικά τα γραφεία πρωτοκλασάτων γερουσιαστών και βουλευτών, καλώντας τους να πάρουν θέση.

Ξεχωριστά ήταν και τα στιγμιότυπα με τα πανό και τις σημαίες της Παλαιστίνης, με τα οποία οι φίλαθλοι της σκοτσέζικης Σέλτικ γέμισαν το γήπεδο «Celtic Park» της Γλασκόβης, τραγουδώντας ταυτόχρονα το «You'll Never Walk Alone» (Ποτέ δεν θα είσαι μόνη), στη διάρκεια του ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης, αψηφώντας τις απειλές της UEFA και άλλων ποδοσφαιρικών και πολιτικών κύκλων.

Σε τέτοιες απειλές πρωτοστάτησε και η ίδια η διοίκηση της Σέλτικ, ανακοινώνοντας ότι περιορίζει τα εισιτήρια στον μεγαλύτερο σύνδεσμο οπαδών, τον «Green Brigade» (Πράσινη Ταξιαρχία), μετά την ανάρτηση παλαιστινιακών σημαιών σε παιχνίδι για το πρωτάθλημα.

Δυναμικές διαδηλώσεις συμπαράστασης στον Παλαιστινιακό λαό συνεχίστηκαν και τη βδομάδα που πέρασε, σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Αυστραλία, ενώ ιδιαίτερα μεγάλες ήταν αυτές που έγιναν σε διάφορες χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

Την Τετάρτη, συγκέντρωση έγινε στο Μόναχο της Γερμανίας, κόντρα στο κλίμα εκφοβισμού που καλλιεργούσε η παρουσία της αστυνομίας. Στο πλαίσιο της προκλητικής υπεράσπισης του «σύμμαχου (της γερμανικής κυβέρνησης Σοσιαλδημοκρατών - Πρασίνων - Φιλελεύθερων) Ισραήλ» είχε απαγορευτεί η αναφώνηση (!) συνθημάτων που σύμφωνα με τις τοπικές αρχές στρέφονται ενάντια στο κράτος του Ισραήλ, σε συνέχεια της απαγόρευσης δεκάδων αντίστοιχων συγκεντρώσεων σε όλη τη χώρα.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η επιχείρηση φίμωσης όσων καταγγέλλουν τη νέα σφαγή. Χαρακτηριστική είναι η αναστολή της σύμβασης εργασίας οδηγού στο Λονδίνο, αφού φώναξε συνθήματα όπως «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» από τα μικρόφωνα του συρμού, με την ισραηλινή πρεσβεία να θεωρεί «βαθιά ανησυχητικό να βλέπει τέτοια μισαλλοδοξία στα μετρό του Λονδίνου». Αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε στις Βρυξέλλες, με οδηγό σε συρμό του μετρό.

Κάλεσμα από τα παλαιστινιακά συνδικάτα

εκφράζουν οικαλώντας ταυτόχρονα τους εργαζόμενους όλου του κόσμου να κλιμακώσουν την αγωνιστική δράση ενάντια στην κατοχή και τη νέα σφαγή.

Την ανακοίνωση υπογράφουν η Γενική Ενωση Παλαιστινίων Εργαζομένων (General Union of Palestinian Workers), η Συμμαχία Συνδικάτων Παλαιστίνης (Labor Union Coalition of Palestine) και η Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Συνδικάτων (Palestine Federation of Trade Unions).

Ανάμεσα σε άλλα αναφέρουν: «Οι στιγμές είναι δραματικές. Κάθε ώρα, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο που περνά ένα ακόμη παιδί της Παλαιστίνης δολοφονείται από το Ισραήλ. Τα δάκρυά μας έχουν στερέψει, όπως έχουν στερέψει το νερό, το φαγητό, η βενζίνη, το ηλεκτρικό στη μεγαλύτερη φυλακή του κόσμου, στη Γάζα των 2 εκατομμυρίων ψυχών, ενώ το Ισραήλ ετοιμάζεται για τη μαζική σφαγή τους.

Αυτό που μας μένει είναι η ελπίδα! Η ελπίδα ότι ο λαός μας δεν είναι μόνος του απέναντι στη βάρβαρη ισραηλινή κατοχή και αδικία! Μας μένει η ελπίδα ότι οι λαοί, τα αγωνιστικά συνδικάτα του κόσμου, η παγκόσμια εργατική τάξη για μια ακόμη φορά θα σηκώσει το ανάστημά της και θα υπερασπιστεί τα αδέρφια της. Σε κάθε χώρα του κόσμου τα συνδικάτα να διαδώσουν το μήνυμά μας! Ο λαός μας δεν θα λυγίσει!

Οσο και αν μας πονέσουν, όσο και αν μας ματώσουν, ο αγώνας μας θα συνεχιστεί γιατί έχουμε το δίκιο και στο τέλος θα νικήσουν οι λαοί! Τούτη τη γη τη λέγαν Παλαιστίνη. Παλαιστίνη τη λένε ακόμα!».