ΑΣΙΑ - ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

Κοινές εναέριες ασκήσεις ΗΠΑ - Ιαπωνίας - Ν. Κορέας

South Korean Defense Ministry

Την επιμονή με την οποία οιεντείνουν τις προσπάθειες να αναβαθμίσουν τις συμμαχίες τους ειδικά σε στρατιωτικό επίπεδο επιβεβαιώνουν οι κοινές εναέριες ασκήσεις μεκαιπου γίνονται για πρώτη φορά με αυτήν τη μορφή.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό δίκτυο «Γιονάπ», η άσκηση θα γίνει την Κυριακή 22 Οκτώβρη, με τη συμμετοχή και αμερικανικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών τύπου B-52 αλλά και μαχητικών όλων των συμμετεχουσών πλευρών. Θα διεξαχθεί κοντά στην Κορεατική Χερσόνησο.

Εκπρόσωποι του νοτιοκορεατικού υπουργείου Αμυνας αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τη διεξαγωγή της.

Επικαλούμενο κρατικό αξιωματούχο, το «Γιονάπ» μετέδωσε ότι οι τρεις πλευρές ολοκλήρωσαν και την προεργασία για να τεθεί σε λειτουργία τριμερής γραμμή απευθείας επικοινωνίας («three-way communications hotline»).

Θυμίζουμε ότι στη Σύνοδο των ηγετών των τριών χωρών (τη πρώτη του είδους της στην Ιστορία), που φιλοξένησε τον Αύγουστο στο Καμπ Ντέιβιντ ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, δόθηκε μεγάλη σημασία στην «επέκταση» των τριμερών γυμνασίων, αφού «η υπεράσπιση της σταθερότητας και ασφάλειας» προτάχθηκε συνολικά ως άξονας της τριμερούς συνεργασίας.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, σε ετήσια σχετική έκθεση του αμερικανικού Πενταγώνου που δόθηκε την Πέμπτη στη δημοσιότητα, εκτιμάται ότι η Κίνα μέχρι τον περασμένο Μάη διέθετε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα πάνω από 500 πυρηνικές κεφαλές, που υπολογίζεται ότι θα διπλασιαστούν (!) μόλις μέχρι το 2030 και θα φτάσουν τις 1.000. Αναφέρεται ακόμα ότι η Κίνα «πιθανώς θα χρησιμοποιήσει τους νέους αντιδραστήρες της, γρήγορης αναπαραγωγής, και τις εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας για να παράγει πλουτώνιο για το πυρηνικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα».

Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη βδομάδα, έκθεση της διακομματικής «Επιτροπής Στρατηγικής Θέσης» (Congressional Commission on the Strategic Posture of the United States) κατατέθηκε στο αμερικανικό Κογκρέσο. Σε αυτή, η Επιτροπή διαπίστωνε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μια στρατηγική πρόκληση που απαιτεί επείγουσα δράση (...) Το έθνος μας σύντομα θα αντιμετωπίζει ένα θεμελιακά διαφορετικό παγκόσμιο σκηνικό που ποτέ άλλοτε δεν είχε αντιμετωπίσει: Εναν κόσμο στον οποίο δύο έθνη (εννοεί τη Ρωσία και την Κίνα) θα διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια αντίστοιχα με τα δικά μας» και ότι «αποφάσεις πρέπει να ληφθούν τώρα για να ετοιμαστεί το (σ.σ. αμερικανικό) έθνος να αντιμετωπίσει τις απειλές από αυτούς τους δύο πυρηνικά οπλισμένους αντιπάλους που θα αυξηθούν την περίοδο 2027 - 2035, οι οποίες», συνεχίζει, «είναι τέτοιες που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι και εταίροι τους πρέπει να είναι έτοιμοι να αποτρέψουν και αντιμετωπίσουν απέναντι σε αυτούς τους δύο αντιπάλους, ταυτόχρονα».