ΕΚΘΕΣΗ «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ» ΣΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ

Ζητά επειγόντως αναβάθμιση του πυρηνικού οπλοστασίου των ΗΠΑ

Την αυξανόμενη ανησυχία των ΗΠΑ για την πορεία της Κίνας και τη συνεργασία της με τη Ρωσία και την αμείωτη όξυνση του ανταγωνισμού για την πρωτοκαθεδρία στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα, που η αμερικανική πλουτοκρατία δηλώνει έτοιμη να υπερασπιστεί με όλα τα μέσα, καταγράφει με πολύ καθαρό τρόπο Εκθεση της διακομματικής «Επιτροπής Στρατηγικής Θέσης» (Congressional Commission on the Strategic Posture of the United States) που κατέθεσε την Πέμπτη στο αμερικανικό Κογκρέσο, για να προτείνει την άμεση αναβάθμιση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας, χωρίς καμιά καθυστέρηση και χωρίς κανένα πρόσχημα.

Σημειώνοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μια στρατηγική πρόκληση που απαιτεί επείγουσα δράση» η Εκθεση επισημαίνει ότι «το έθνος μας σύντομα θα αντιμετωπίζει ένα θεμελιακά διαφορετικό παγκόσμιο σκηνικό που ποτέ άλλοτε δεν είχε αντιμετωπίσει: Εναν κόσμο στον οποίο δύο έθνη θα διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια αντίστοιχα με τα δικά μας», ενώ «επιπρόσθετα αυξάνεται ο κίνδυνος της σύγκρουσης με αυτές τις δύο πυρηνικές δυνάμεις».

Τονίζει πως «πρόκειται για υπαρξιακή απειλή για την οποία οι ΗΠΑ είναι άσχημα προετοιμασμένες, εκτός και αν οι ηγέτες της αποφασίσουν τώρα πώς θα (ανα)προσαρμόσουν τη Στρατηγική Στάση των ΗΠΑ» με στόχο «την κατάλληλη υπεράσπιση των ζωτικών συμφερόντων και τη βελτίωση της στρατηγικής σταθερότητας με την Κίνα και τη Ρωσία».

Την Εκθεση ενέκρινε ομόφωνα η 12μελής Επιτροπή στην οποία μετέχουν 6 Δημοκρατικοί και 6 Ρεπουμπλικάνοι, από το 2022 που συγκροτήθηκε.

Εκτιμά ότι «αποφάσεις πρέπει να ληφθούν τώρα για να ετοιμαστεί το(σ.σ. αμερικανικό) έθνος να αντιμετωπίσει τις απειλές από αυτούς τους δύο πυρηνικά οπλισμένους αντιπάλους που θα αυξηθούν την περίοδο 2027-2035», οι οποίες - συνεχίζει - «είναι τέτοιες που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι και εταίροι τους πρέπει να είναι έτοιμοι να αποτρέψουν και αντιμετωπίζουν απέναντι σε αυτούς τους δύο αντιπάλους, ταυτόχρονα».

Απειλείται η «διεθνής τάξη υπό τις ΗΠΑ»

Με φόντο την κλιμάκωση της αναμέτρησης των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ με Ρωσία και Κίνα σε μια σειρά μέτωπα, με πρώτο αυτό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και τις εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Ασία και την Ταϊβάν κ.τ.λ., η Εκθεση αναφέρει ότι «τα στοιχεία δείχνουν πως η διεθνής τάξη υπό τις ΗΠΑ και οι αξίες που αυτή υποστηρίζει απειλούνται από τα αυταρχικά καθεστώτα της Κίνας και της Ρωσίας», όπως και ότι «ο κίνδυνος για μια στρατιωτική σύγκρουση με αυτές τις μεγάλες δυνάμεις έχει αυξηθεί και περιέχει την πιθανότητα ενός πυρηνικού πολέμου» και υποστηρίζει ότι «οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν μια περιεκτική στρατηγική για την αντιμετώπιση του απειλητικού περιβάλλοντος που συστήνουν (ταυτόχρονα) δύο πυρηνικές δυνάμεις».

Ετσι, η «Επιτροπή συστήνει πλήρη και επείγουσα εφαρμογή» του προγράμματος πυρηνικού εκσυγχρονισμού των ΗΠΑ (U.S. Nuclear modernization Program of Record - POR), που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αντικατάσταση όλων των συστημάτων πυρηνικής παράδοσης των ΗΠΑ, εκσυγχρονισμό των κεφαλών τους, ολοκληρωμένο εκσυγχρονισμό της πυρηνικής διοίκησης των ΗΠΑ κ.τ.λ. Με έμφαση τονίζεται ότι πρέπει να:

- «Παρέχονται στον Πρόεδρο (σ.σ. των ΗΠΑ) μια σειρά από στρατιωτικά αποτελεσματικές επιλογές πυρηνικής αντίδρασης για την αποτροπή ή την αντιμετώπιση της ρωσικής ή κινεζικής περιορισμένης πυρηνικής ισχύος στο θέατρο (σ.σ. του πολέμου)», ώστε να σχεδιαστεί η ακόμα πιο ευέλικτη και αποφασιστική εκτέλεση των στρατιωτικών σχεδιασμών.

- «Αντιμετωπιστεί η ανάγκη για την ανάπτυξη ή και την εγκατάσταση πυρηνικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού», ώστε να επιταχυνθούν τα εδώ και καιρό σχέδια που εκπονούνται με συμμάχους στην περιοχή (βλ. παζάρια για επιστροφή αμερικανικών πυρηνικών στην Κορεατική Χερσόνησο, ακόμα και την Ιαπωνία).

- «Αντισταθμιστεί κάθε έλλειμμα στις αμερικανικές και συμμαχικές, μη πυρηνικές - στρατιωτικές δυνατότητες, για μια διαδοχική ή ταυτόχρονη σύγκρουση απέναντι στη Ρωσία και την Κίνα», ώστε να προχωρήσει γοργά και η εφαρμογή όλων των άλλων «αμυντικών» σχεδιασμών, σχημάτων συνεργασίας κ.τ.λ.

Να ενισχυθεί το «κατάλληλο δίκτυο συμμαχιών»

Ανάμεσα σε άλλα, η Εκθεση σημειώνει ότι «είναι προς το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ να διατηρήσει, να ενισχύσει και - όταν κρίνονται κατάλληλες οι συνθήκες - να επεκτείνει το δίκτυο συμμαχιών και εταιρικών σχέσεων (μας)» επειδή «αυτές οι σχέσεις ενισχύουν την ασφάλεια των ΗΠΑ αποτρέποντας την επιθετικότητα σε περιφερειακό επίπεδο, προτού αυτή φτάσει στην επικράτεια των ΗΠΑ, ενώ επίσης επιτρέπει την οικονομική ευημερία των ΗΠΑ μέσω της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές», αναδεικνύοντας και την ορμή με την οποία θα προταχθεί η στερέωση σχημάτων όπως οι QUAD, AUKUS κ.τ.λ., αλλά και η διασφάλιση της συνοχής σε λυκοσυμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την όξυνση και των παζαριών σε βάρος των λαών όλων των αντίστοιχων χωρών.

Ας καταγραφεί ότι η (προερχόμενη από τους Δημοκρατικούς) πρόεδρος της Επιτροπής Μάντλιν Κρίντον μαζί με τον (προερχόμενο από τους Ρεπουμπλικάνους) Τζον Κάιλ δεν παρέλειψαν στον πρόλογο να πουν ότι «αναγνωρίζουμε τη δημοσιονομική πραγματικότητα, αλλά πιστεύουμε επίσης ότι το κράτος πρέπει να κάνει αυτές τις επενδύσεις». Μπορεί κάθε τόσο οι εκβιασμοί σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων να μεγαλώνουν με τον μπαμπούλα της «στάσης πληρωμών» ή ενός «δημοσιονομικού εκτροχιασμού», αλλά οι προτεραιότητες είναι προτεραιότητες...