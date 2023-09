Χρυσός Λέοντας για τη νέα ταινία του Γ. Λάνθιμου

Ενα διεθνές και ένα εγχώριο φεστιβάλ έφτασαν στο τέλος τους το περασμένο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ο λόγος για το 80ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και το 46ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Poor Things», κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα του Φεστιβάλ Βενετίας. Αναμένοντας να τη δούμε στις αίθουσες, κατά πάσα πιθανότητα στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, θα αναφέρουμε δυο λόγια για την υπόθεσή της. Η ταινία στηρίζεται στο βιβλίο «Χαμένα Κορμιά» του Αλισντερ Γκρέι, που κυκλοφορεί στα Ελληνικά, και διαδραματίζεται στη Γλασκόβη του 1880, όπου ένας εκκεντρικός γιατρός, σαν άλλος δρ. Φρανκενστάιν, καταφέρνει να επαναφέρει στη ζωή μια γυναίκα (Μπέλα) δίνοντάς της τον εγκέφαλο ενός μωρού. Η ταινία παρακολουθεί το ταξίδι της Μπέλα προς την «ενηλικίωση» και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σεξουαλικότητά της. Την προσαρμογή σεναρίου έκανε ο συνεργάτης του Γ. Λάνθιμου στην «Ευνοούμενη», Τόνι ΜακΝαμάρα, το μοντάζ υπογράφει ο Γιώργος Μαυροψαρίδης και πρωταγωνιστούν οι Εμα Στόουν, Γουίλεμ Νταφόου, Μαρκ Ράφαλο και Ράμι Γιούσεφ.

Επίσης αναμένουμε να δούμε την ταινία «Evil Does Not Exist» του πολυβραβευμένου Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι, που κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα, καθώς και τις ταινίες «The Killer» του Ντέιβιντ Φίντσερ, «Io Capitano» του Ματέο Γκαρόνε (με θέμα το Προσφυγικό, απέσπασε το Βραβείο Σκηνοθεσίας και ο πρωταγωνιστής της το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου) και «El Conde» του Πάμπλο Λαραΐν (κέρδισε το Βραβείο Σεναρίου - μια ταινία που ανοίγει τα «σεντούκια» της Ιστορίας της Χιλής και μας δείχνει τον Πινοσέτ σαν βαμπίρ...). Η χρονιά αναμένεται αν μη τι άλλο ενδιαφέρουσα.

Στο 46ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά σε επόμενο φύλλο, ξεχωρίζουμε όμως κάποια από τα σημαντικότερα βραβεία που δόθηκαν. Εστιάζοντας στο Εθνικό Διαγωνιστικό του Φεστιβάλ, στο οποίο συμμετείχαν 35 ταινίες, τον Χρυσό Διόνυσο απέσπασε η ταινία «Αρκουδότρυπα» σε σκηνοθεσία Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου, τον Αργυρό Διόνυσο αλλά και το Βραβείο Σεναρίου η ταινία «Αερολίν» του Αλέξη Κουκιά - Παντελή, και το Βραβείο Ντοκιμαντέρ η ταινία «Φως εκ φωτός» σε σκηνοθεσία Νεριτάν Ζιντζιρία. Η Κριτική Επιτροπή του Εθνικού Διαγωνιστικού, που αξιολόγησε τις ταινίες, ανέφερε στο σκεπτικό των βραβεύσεων ότι «το επίπεδο παραγωγής, τόσο καλλιτεχνικά όσο και τεχνικά, είναι πολύ ανεβασμένο» και προέτρεψε τους σκηνοθέτες «να πειραματιστούν με περισσότερα είδη και τεχνικές ταινιών. Επίσης, στις αφηγηματικές ταινίες, που αποτελούν την πλειονότητα του προγράμματος, να αναπτύξουν περισσότερο τη δραματουργία, με μεγαλύτερο βάθος χαρακτήρων, αυθεντικότητα και οικονομία, που θα οδηγήσει και στην πιο αποτελεσματική διαχείριση της μικρής φόρμας».