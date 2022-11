Εμπρακτη αλληλεγγύη από την ΠΣΟ και συνδικάτα από όλο τον κόσμο

Οι εργαζόμενοι της Ελλάδας που έδωσαν μια μεγάλη μάχη δεν είναι μόνοι τους. Αυτό απέδειξε τόσο η παρουσία της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, μαζί με σωματεία από όλο τον κόσμο στην απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, όσο και τα μεγάλα αγωνιστικά ξεσπάσματα που είναι σε εξέλιξη σε όλη την Ευρώπη. Αλλωστε, την ίδια ώρα που διαδήλωναν οι εργαζόμενοι στην Αθήνα, γενική απεργία πραγματοποιούνταν στο Βέλγιο, ενώ μια μέρα μετά θα «παρέλυε» ξανά η Γαλλία από εθνική απεργία.

Στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα, σε ένδειξη αλληλεγγύης βρέθηκε, λοιπόν, σύσσωμη η Γραμματεία της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, με συνδικαλιστές από όλες τις ηπείρους, με επικεφαλής τον ΓΓ Πάμπη Κυρίτση από την Κύπρο».

«Solidarity with the workers of Greece», έγραφε το πανό που κρατούσαν οι συνδικαλιστές από Ινδία, Παναμά, Αργεντινή, Ιταλία, Κογκό, Συρία, Γαλλία.

Μηνύματα στήριξης από την Ιταλία

Μέλη του Μετώπου της Κομμουνιστικής Νεολαίας (FGC) στην Ιταλία την Τετάρτη κατά τη διάρκεια της απεργίας έστειλαν το δικό τους μήνυμα στήριξης στον αγώνα των εργαζομένων στην Ελλάδα από διάφορες πόλεις της Ιταλίας. Στα σχολεία και στα πανεπιστήμια τα μέλη της FGC ενημέρωναν τους συμφοιτητές και συμμαθητές τους για την απεργία στην Ελλάδα και τις κινητοποιήσεις που εξελίσσονται σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη.

Παράλληλα καλούσαν σε συμμετοχή στα μαθητικά συλλαλητήρια στις 18 Νοεμβρίου αλλά και στις συγκεντρώσεις στις 2 Δεκεμβρίου στην πανιταλική απεργία που έχουν προκηρύξει τα συνδικάτα βάσης.