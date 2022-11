Δεκάδες χιλιάδες οι απεργοί, έτσι «αλλάζει η κατάσταση»

Χιλιάδες απεργοί από πολλούς κλάδους, τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, νέοι και μεγαλύτεροι σε ηλικία, ανάμεσά τους και εργαζόμενοι που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον ταξικό αγώνα, δήλωσαν μαζικό αγωνιστικό «παρών» στις προσυγκεντρώσεις της Αθήνας, στη μεγάλη συγκέντρωση και το ογκώδες συλλαλητήριο που ακολούθησαν, με ενδιάμεσο σταθμό τα Προπύλαια και κατάληξη μπροστά από τη Βουλή, στον Αγνωστο Στρατιώτη.

Πολλοί από τους απεργούς είχαν έρθει στη συγκέντρωση αφού πρώτα είχαν δώσει τη μάχη στους χώρους δουλειάς από τα ξημερώματα, δίνοντας απάντηση στην εργοδοτική τρομοκρατία, στις πιέσεις να μπουν οι εργαζόμενοι για δουλειά.

Με αίσθημα ικανοποίησης έβλεπαν τη μέρα αυτή να κατεβαίνουν μαζί τους χιλιάδες εργάτες και εργάτριες, να παραμερίζουν τον φόβο και τη στάση αναμονής και να βρίσκονται μαζί στο ίδιο απεργιακό μετερίζι. «Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, μετά από αυτήν την απεργία υπάρχουν χώροι δουλειάς που δεν θα είναι ίδια η κατάσταση»: Αυτή η αίσθηση επιβεβαιώνεται από τις συζητήσεις εργαζομένων σε μια σειρά μπλοκ, πίσω από τα πανό τους, που διαπιστώνουν ότι για πρώτη φορά συναντιούνται με τόσους συναδέλφους τους στη διαδήλωση.

Μαζική και συγκροτημένη παρουσία από τους χώρους δουλειάς





Στηνήταν η προσυγκέντρωση συνδικάτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εδώ ξεχωρίζει η συγκροτημένη παρουσία πολλών μπλοκ από επιχειρησιακά σωματεία αλλά και Σωματειακές Επιτροπές ή Επιτροπές Εργαζομένων σε μια σειρά χώρων δουλειάς, όπως το Σωματείο της «First Data», η Επιτροπή Σήραγγας Σεπολίων του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, εργαζόμενοι στις ασφαλιστικές εταιρείες και την PDS.

Εντυπωσιάζει το μπλοκ των οικοδόμων, με τη συμμετοχή να ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Εργάτες που βγαίνουν από μια πολύμηνη μάχη με την οποία κατάφεραν να υπογράψουν ΣΣΕ με αυξήσεις και τώρα δίνουν τη μάχη της εφαρμογής της.

Το δικό τους στίγμα δίνουν τα μπλοκ των εργαζομένων και των σωματείων από τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών. Τον τόνο έδινε το κεντρικό πανό του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΣΕΤΗΠ) με σύνθημα «Think and Fight out of the box» (σκέψου και πάλεψε εκτός πλαισίου) και τις διεκδικήσεις για υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και μέτρα προστασίας από την ακρίβεια. Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν ήταν εκατοντάδες. Το «παρών» έδωσαν οι Σωματειακές Επιτροπές του ΣΕΤΗΠ σε «Skroutz», «Cosmote TV», διοικητικό μέγαρο ΟΤΕ, ΟΤΕ Παιανίας, «Teleperformance», «Qualco», «Openbet», «Intracom» καθώς και τα επιχειρησιακά σωματεία «Cosmote - Evalue» Ν. Αττικής, «Wind», «Forthnet - Netmend», «Nokia», «Atos unify», «Vodafone - 360 Connect».

«3G-4G-5G και οι μισθοί μας σταθεροί», σχολίαζε χαρακτηριστικά το πανό του Σωματείου Εργαζομένων στη «Nokia», «ενιαία Συλλογική Σύμβαση για όλους - όχι στις "ελαστικές" εργασιακές σχέσεις» ζητούν οι εργαζόμενοι στην «Cosmote TV» όπως και οι εργαζόμενοι στη «Skroutz» που δίνουν τη μάχη για την υπογραφή σύμβασης αυτήν την περίοδο. «Εμείς δημιουργούμε την ψηφιακή οικονομία - διεκδικούμε ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας», έγραφε το πανό των εργαζομένων στην «Unify».

Μια μικρή συγκέντρωση αποτέλεσε από μόνη της η προσυγκέντρωση των εργαζομένων σε Επισιτισμό - Τουρισμό - Ξενοδοχεία που αντάμωσε και ενώθηκε με αυτήν της Κάνιγγος, έξω από το ξενοδοχείο «Τιτάνια».

«Χειμώνας δεν βγαίνει με δεύτερο πουλόβερ, στους καπιταλιστές να πούμε game over» ήταν άλλο ένα ευρηματικό σύνθημα, αυτήν τη φορά στο πανό του κλαδικού Συνδικάτου Τύπου - Χάρτου.

Με το ξεκίνημά της λοιπόν η προσυγκέντρωση της Κάνιγγος απλώθηκε στην Πατησίων και έστριψε στην Πανεπιστημίου, με τους τελευταίους να βρίσκονται ακόμα στη συμβολή των οδών Πατησίων και Χαλκοκονδύλη όταν η κεφαλή της έφθανε στα Προπύλαια. Μαζί ενσωματώθηκε και η προσυγκέντρωση της Ομόνοιας, με τους εκατοντάδες συνταξιούχους και τις Ομάδες της ΟΓΕ, ενώ λίγο πιο πίσω ακολουθούσαν η ιδιαίτερα μαζική προσυγκέντρωση των «φασαριόζων» ΕΒΕ με τα τρία ταξί που προπορεύονταν να πατάνε τις κόρνες.

Στα Προπύλαια τους υποδέχθηκε η προσυγκέντρωση των εργαζομένων στην Παιδεία και των Φοιτητικών Συλλόγων που έδωσαν τον δικό τους ξεχωριστό τόνο και αγωνιστικό παλμό. Εκεί, με τα πανό τους, τις σημαίες τους, τα πλακάτ και τα συνθήματά τους, ήταν συγκεντρωμένοι από νωρίς εκπαιδευτικοί, φοιτητές, εργαζόμενοι σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, σπουδαστές και μαθητές.

«Δεν προσαρμοζόμαστε, δεν συμβιβαζόμαστε. Σχολείο που θα μορφώνει όλα τα παιδιά. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τώρα. Αυξήσεις στους μισθούς μας», ανέγραφε ένα από τα πολλά πανό πρωτοβάθμιων Σωματείων Εκπαιδευτικών, που η τεράστια συμμετοχή από σχολεία θα μπορούσε να συγκροτήσει μια ξεχωριστή διαδήλωση δασκάλων και καθηγητών. Τη δική τους θέση στις διεκδικήσεις είχαν και τα αιτήματα για την Ειδική Αγωγή, ενάντια στην υποβάθμιση, για μαζικούς μόνιμους διορισμούς.

«Πτυχία καπαμά και δίδακτρα φωτιά. Ούτε να το σκέφτεστε. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης - Πτυχία με αξία», έγραφε το πανό των φοιτητικών συλλόγων, εμπνευσμένο από την επικαιρότητα και την κοροϊδία της κυβέρνησης. Εκεί με τα πανό τους και οι Σύλλογοι Σπουδαστών δημόσιων ΙΕΚ και ο Σύλλογος Σπουδαστών Ιδιωτικών Σχολών.

«Μαθητική πορεία και στην απεργία. Ακρίβεια, εξετάσεις και κενά. Μόνο απ' τους αγώνες θα βρείτε μπελά», έγραφε το πανό της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας.

Ολες μαζί οι προσυγκεντρώσεις συγκρότησαν τη λαοθάλασσα, και από τα Προπύλαια συνέχισαν προς την πλατεία Συντάγματος, που την «αγκάλιασαν» συγκροτώντας ένα τεράστιο απεργιακό ποτάμι.