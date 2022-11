ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Λαϊκή ανάταση από τη συγκλονιστική συμμετοχή, «συνεχίζουμε» το μήνυμα των απεργών

Μήνυμα αισιοδοξίας από τη δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι και ο λαός, όταν αποφασίζουν να βγουν στο προσκήνιο και να γίνουν πρωταγωνιστές στον αγώνα για τη ζωή τους, έστειλε η απεργιακή διαδήλωση των συνδικάτων που γέμισε την Τετάρτη τους δρόμους της Αθήνας.

Χιλιάδες απεργοί από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι και μικροί επαγγελματίες, φοιτητές, μαθητές, γυναίκες και συνταξιούχοι απαίτησαν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, Συλλογικές Συμβάσεις που κατοχυρώνουν σταθερή δουλειά με δικαιώματα, ρεύμα και βασικά αγαθά φτηνά για τον λαό. Κάλεσαν σε οργάνωση και αγώνα για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής που γεννά φτώχεια, πείνα, εκμετάλλευση και πολέμους. Ξεκαθάρισαν πως δεν πρόκειται να ανεχθούν να πληρώσει για μια ακόμα φορά ο λαός για να διατηρούνται και να διογκώνονται τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Η απεργιακή κινητοποίηση γέμισε τη λεωφόρο Πανεπιστημίου με κόσμο κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στα Προπύλαια, ενώ η πορεία που ακολούθησε κατέκλυσε το Σύνταγμα. «Η ζωή μας δεν χωράει σε voucher και pass», «Οι ανάγκες μας δεν προσαρμόζονται στα μέτρα τους», διαμήνυσαν χιλιάδες διαδηλωτές στα μπλοκ των σωματείων και των φορέων. Ξεκαθάρισαν πως δεν δέχονται να σφίξουν κι άλλο το ζωνάρι, απαίτησαν αυξήσεις στους μισθούς, φθηνό ρεύμα και Ενέργεια. «Δεν θα ξεπαγιάσουμε όλο τον χειμώνα, καμιά αναμονή, όλοι στον αγώνα», φωνάζουν.

Το στίγμα της μαζικής συμμετοχής δόθηκε ήδη από τις προσυγκεντρώσεις: Στην πλατεία Κάνιγγος, μια σειρά από μπλοκ σωματείων και Ομοσπονδιών μετρούσαν τους περισσότερους απεργούς των τελευταίων χρόνων,. Αλλά και στην Ομόνοια, Ομοσπονδίες και Σωματεία Συνταξιούχων, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών, μαζικοί φορείς δήμων της Αττικής, γέμισαν την πλατεία.

Το δικό τους «παρών» στη μεγάλη απεργιακή διαδήλωση στην Αθήνα έδωσαν μαθητές και φοιτητές. Με τις πικέτες τους και τα συνθήματά τους έδωσαν ξεχωριστό τόνο βροντοφωνάζοντας: «Οι μαθητές στους δρόμους ακόμα μια φορά!». «Δεν προσαρμοζόμαστε, αγωνιζόμαστε για τις σπουδές μας», τόνισαν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι.

Σύσσωμη η Γραμματεία της ΠΣΟ στη συγκέντρωση

Στην απεργιακή συγκέντρωση παρευρέθηκε σύσσωμη η Γραμματεία της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, με συνδικαλιστές από όλες τις ηπείρους και επικεφαλής τον Γενικό της Γραμματέα, Πάμπη Κυρίτση, εκφράζοντας την αλληλεγγύη και τη στήριξή της στον αγώνα των εργαζομένων της χώρας μας. «Solidarity with the workers of Greece», έγραφε το πανό που κρατούσαν οι συνδικαλιστές, ενώ στο μπλοκ τους «χρώμα» έδιναν οι σημαίες της ΠΣΟ και των συνδικάτων τους.

«Οι εργαζόμενοι της Ελλάδας δεν είμαστε μόνοι», τόνισαν τα σωματεία από τα μεγάφωνα της συγκέντρωσης και ενημέρωσαν τους διαδηλωτές για τις απεργιακές μάχες που δίνουν οι εργαζόμενοι σε Βέλγιο και Γαλλία. Στο ίδιο μήκος κύματος, οι συγκεντρωμένοι υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα τους ξένους συνδικαλιστές, τα ονόματα των οποίων ανακοινώθηκαν ένα ένα.

Χαιρετισμοί, ομιλίες και ψηφίσματα σε Προπύλαια και Σύνταγμα

Στην απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια, μίλησαν ηΑκόμη από τα μεγάφωνα της συγκέντρωσης εργαζόμενη στην καθαριότητα στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» διάβασε στίχους με τους οποίους αποτυπώνει την επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι από τα «θεριά» της εργοδοσίας και του κράτους.

Ακολούθησε πορεία προς το Σύνταγμα, όπου μίλησαν ο Γιώργος Κάζας, ταμίας του Σωματείου Εργαζομένων στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα, ο Θανάσης Καλαμπαλίκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Αυτοκινητιστών Ταξί (ΣΑΤΑ), η Ντίνα Γκογκάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.

Επίσης, διαβάστηκε ψήφισμα αλληλεγγύης στον στρατευμένο νέο - φοιτητή που τιμωρήθηκε, γιατί κατήγγειλε τον πόλεμο και την εμπλοκή της Ελλάδας καθώς και ψήφισμα για την απόσυρση του νομοσχεδίου για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη που βαθαίνει την επιχειρηματική λειτουργία των νοσοκομείων.

Μαζί με τους απεργούς και οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ

«Παρών» από τους επαγγελματίες

Ξεχωριστό σταθμό στην πορεία προς το Σύνταγμα και τη Βουλή αποτέλεσε το υπουργείο Οικονομικών, όπου βρίσκονταν ήδη συγκεντρωμένοι οι. «», φώναξαν τα μπλοκ των απεργών. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ ενώθηκαν με τους άλλους διαδηλωτές. Φτάνοντας στο Σύνταγμα, ο Γιώργος Κάζας, ταμίας του Σωματείου Εργαζομένων στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα, απηύθυνε χαιρετισμό στην κινητοποίηση. «», τόνισε.

Τη δική τους θέση στην απεργιακή κινητοποίηση είχαν οι αυτοαπασχολούμενοι και μικροί επαγγελματίες που διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας κλείνοντας τα μαγαζιά τους, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων, διαμαρτυρόμενοι για το μεγάλο κόστος των τιμολογίων της Ενέργειας και τις ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες. Ξεκινώντας από την προσυγκέντρωσή τους στα Χαυτεία ενώθηκαν με τους εργαζόμενους και πρόβαλαν τα αιτήματά τους. Τον δικό τους παλμό έδωσαν στη συγκέντρωση και οι απεργοί οδηγοί ταξί του ΣΑΤΑ, που κατέφθασαν συγκροτημένα στην συγκέντρωση και έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα από τους διαδηλωτές.

Τη μεγάλη ανταπόκριση των αυτοκινητιστών στην απεργία μετέφερε στο χαιρετισμό του στην απεργιακή κινητοποίηση στο Σύνταγμα ο

Τη συμμετοχή 37 σωματείων και 5 Ομοσπονδιών επαγγελματιών στην κινητοποίηση χαιρέτισε ο Θανάσης Καλαμπαλίκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), ξεχωρίζοντας μάλιστα τα Σωματεία που «για πρώτη φορά συναντιόμαστε στον δρόμο του αγώνα». Κατήγγειλε την απόφαση της κυβέρνησης για άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή 27 Νοέμβρη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «ένα ακόμα αντιδραστικό βήμα στην επιδίωξη για κατάργηση της κυριακάτικης αργίας», το οποίο «πριμοδοτεί τις μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις και οδηγεί τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους στο εμπόριο στην εξάντληση».

Το δίκιο μας είναι ο δικός μας νόμος

«Το "Βοήθεια στο Σπίτι" χαιρετίζει τη σημερινή μέρα που είναι μια μέρα αγώνα για όλη την εργατική τάξη», ανέφερε η Σοφία Κολιζέρα, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων «Βοήθεια στο Σπίτι» Ν. Αττικής. Από το βήμα της συγκέντρωσης, μίλησε για τον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι για να μπει τέλος στην εργασιακή ομηρία που διαρκεί 20 χρόνια, το αίτημά τους για μόνιμη και σταθερή εργασία, τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν να βρεθούν στην ανεργία. «Σήμερα, μετά από πολλούς αγώνες και ενώ έχουν εκδοθεί τα ΦΕΚ διορισμού μας, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώνει εν μέρει την προκήρυξη με αποτέλεσμα από τους 2.900 συνολικά εργαζόμενους οι μισοί να είναι εκτός», κατήγγειλε. «Επικαλούνται κριτήρια, νόμους και διατάγματα, όμως οι νόμοι δεν είναι ουρανοκατέβατοι. Οι κυβερνήσεις τους έφτιαξαν για να χτυπήσουν τα δικαιώματά μας, να χτυπήσουν το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία. Ας τους αλλάξουν, λοιπόν! Γιατί και εμείς έχουμε τον δικό μας νόμο, το δίκαιό μας, την ανάγκη όλων μας για δουλειά με δικαιώματα και καλύτερη ζωή. Και αυτό θα παλέψουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι να γίνει πράξη. Μέχρι να δικαιωθούμε», κατέληξε.

Οι απεργοί δάσκαλοι διαδηλώνουν με τους γονείς των μαθητών τους

«Σήμερα κι εμείς, οι χιλιάδες απεργοί δάσκαλοι και δασκάλες, ενώνουμε τη φωνή μας με τους γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες των μαθητών και των μαθητριών μας στον αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς, για Συλλογικές Συμβάσεις, για δουλειά με δικαιώματα, για φθηνά τρόφιμα και προϊόντα για τον λαό, για φθηνή Ενέργεια και φθηνά καύσιμα», σημείωσε ο Σπύρος Μαρίνης, γενικός γραμματέας της ΔΟΕ.

«Τις επόμενες μέρες, οι Σύλλογοι και οι ΕΛΜΕ, οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα συζητήσουμε συλλογικά και θα αποφασίσουμε για την κλιμάκωση του αγώνα μας, προετοιμάζοντας έναν θερμό, αγωνιστικό, απεργιακό χειμώνα στην κυβέρνηση και σε όλους όσοι μας λένε να "κάτσουμε στα αυγά μας" και να κάνουμε υπομονή. Ας το πάρουν αυτό και ως μια προειδοποίηση. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα σχολείο να παγώσει, κανένας μαθητής μας να πεινάσει, να μείνει μόνος και μόνη στο έλεος της εξαθλίωσης που μας ετοιμάζουν. Δεν θα επιτρέψουν την παραπέρα οικονομική, εργασιακή και παιδαγωγική εξαθλίωση των εκπαιδευτικών», υπογράμμισε.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν δέχονται να βλέπουν τους ασθενείς τους σαν «πελάτες»

«Οι νοσοκομειακοί γιατροί, εκτός όλων των άλλων, βάζουμε αυτές τις μέρες στην αιχμή του απεργιακού αγώνα και την άμεση απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου που έφερε στη διαβούλευση η κυβέρνηση και αφορά σαρωτικές αλλαγές στη δευτεροβάθμια περίθαλψη», υπογράμμισε ο Γιάννης Γαλανόπουλος, γιατρός στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ). Σημειώνεται ότι στο τέλος του συλλαλητηρίου, οι απεργοί υιοθέτησαν ψήφισμα της ΟΕΝΓΕ, με το οποίο ζητούν την απόσυρση του εκτρωματικού νομοσχεδίου.

«Ερχονται λυσσασμένοι να κουρέψουν ό,τι απέμεινε από δημόσια και δωρεάν Υγεία, έρχονται να λεηλατήσουν το ήδη λεηλατημένο λαϊκό εισόδημα με τον πιο βάρβαρο τρόπο. Με λίγα λόγια στήνουν αδιαπέραστο τείχος στα νοσοκομεία για όποιον δεν έχει λεφτά στην τσέπη», κατήγγειλε.

Οσον αφορά τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, συνόψισε την ουσία τους ως εξής: «Τι λένε ξεδιάντροπα, κοροϊδεύοντας και τους γιατρούς και τον λαό; Αν θέλεις να χειρουργηθείς, για παράδειγμα, αυτό δεν μπορεί να γίνει το πρωί, στην πρωινή λειτουργία του νοσοκομείου, γιατί ο χρόνος δεν φτάνει και προηγούνται τα επείγοντα. Ελα το απόγευμα, πλήρωσε τους γιατρούς από την τσέπη σου ή πήγαινε σε κάποια ιδιωτική κλινική να κάνεις τη δουλειά σου, με το αζημίωτο φυσικά. Τι λένε στους γιατρούς; Είσαι καλός, ικανός και έξυπνος; Σου αξίζει καλύτερη αμοιβή. Τέρμα η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση στο Δημόσιο. Τρέξε να βρεις πελατεία, εκμεταλλεύσου τον πόνο και την ανάγκη του αρρώστου και βγες στο ιδιωτικό επάγγελμα να πάρεις λεφτά».

«Ε, λοιπόν, η πλειοψηφία των νοσοκομειακών γιατρών, οι γιατροί που κοιτούν τους ασθενείς στα μάτια και όχι στην τσέπη, δεν πρόκειται να γίνουμε κοράκια. Απεργούμε και διεκδικούμε καλύτερους όρους δουλειάς, αυξήσεις στους μισθούς μας στα προ των περικοπών επίπεδα και ακόμα παραπάνω δεδομένης της σαρωτικής ακρίβειας στα βασικά αγαθά και του καλπάζοντος πληθωρισμού. Απεργούμε και διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις προσωπικού στα νοσοκομεία και τις δομές Υγείας μόνιμης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά και χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. Απεργούμε και διεκδικούμε άμεσα μονιμοποίηση όλων των επικουρικών γιατρών χωρίς όρους και προϋποθέσεις, όπως και να επιστρέψουν στη δουλειά οι χιλιάδες υγειονομικοί που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας», ξεκαθάρισε.

Ο λαός να βγει στο προσκήνιο

Τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα που δήλωσαν απεργοί, βρέθηκαν πίσω από τα πανό των σωματείων και διαδήλωσαν στην Αθήνα και δεκάδες άλλες πόλεις, χαιρέτισε από το Σύνταγμα η Ντίνα Γκογκάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Χαιρέτισε ιδιαίτερα τους εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αττικής που, απειθαρχώντας στις δικαστικές αποφάσεις, έδωσαν αποφασιστική απάντηση στη νέα προσπάθεια ποινικοποίησης των εργατικών αγώνων.

«Τα συνδικάτα και οι εργατικοί αγώνες δεν μπαίνουν στο γύψο και το ηλεκτρονικό φακέλωμα του νόμου Χατζηδάκη και κάθε άλλου αντεργατικού νόμου. Εμείς το είχαμε υποσχεθεί, αυτός ο νόμος - έκτρωμα θα μείνει στα χαρτιά και έτσι έχει γίνει σε πάρα πολλούς κλάδους και χώρους δουλειάς. Το καταφέραμε με τους αγώνες μας, με την παλικαρίσια στάση δεκάδων συνδικάτων απέναντι σε έναν νόμο που μέχρι και τα δικαστήριά τους - που βγάζουν παράνομες και καταχρηστικές τις 9 στις 10 απεργίες - υποδεικνύουν ότι πλήττει βασικά συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες», σχολίασε, όσον αφορά την πρόσφατη απόφαση του τμήματος του ΣτΕ για το Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕΜΗΣΟΕ). «Θα συνεχίσουμε μέχρι να γίνει αυτός και κάθε άλλος αντεργατικός νόμος πραγματικό κουρελόχαρτο. Στον αγώνα, λοιπόν, βρίσκεται η διέξοδος και η προοπτική», πρόσθεσε.

Από το βήμα μετέφερε τις διεκδικήσεις που έβγαλαν στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους: Να αυξηθούν οι μισθοί, να υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όλοι οι φόροι στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο, να υπάρξει γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές τους.

«Η σημερινή απεργία είναι ένας σταθμός κλιμάκωσης των εργατικών και λαϊκών αγώνων σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε τόπο», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Ο λαός μας να βγει μαζικά στο προσκήνιο. Συνεχίζουμε και από το βήμα της σημερινής μας απεργιακής συγκέντρωσης καλούμε όλους εσάς να στηρίξετε τον αγώνα μας ενάντια στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές».