Αξιόλογο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Μια αξιόλογη διοργάνωση που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη βδομάδα ήταν το. Μια προσπάθεια που προωθεί τον πολιτισμό και που την έχει αγκαλιάσει πλήθος ανθρώπων στην περιοχή, διαφόρων ηλικιών, οι οποίοι με πολλύ προσωπική προσπάθεια αλλά και κέφι αναλαμβάνουν κάθε χρόνο τη διοργάνωση και τη φιλοξενία των συμμετεχόντων, που κατακλύζουν το αμφιθέατρο του Λυκείου Μολάων για να παρακολουθήσουν όλες τις παραστάσεις και να δώσουν το βραβείο κοινού.

Οπως κάθε χρόνο, το φεστιβάλ συγκέντρωσε ένα μεγάλο πλήθος από ερασιτεχνικούς θιάσους που δήλωσαν συμμετοχή για να παρουσιάσουν το έργο τους. Πιο συγκεκριμένα, 38 θίασοι δήλωσαν συμμετοχή και οι 12 από αυτούς επιλέχθηκαν να παρουσιάσουν το έργο τους στη διάρκεια του φεστιβάλ. Φέτος επιπρόσθετα διοργανώθηκε και ο 1ος πανελλήνιος διαγωνισμός πρωτοεμφανιζόμενου θεατρικού συγγραφέα, στον οποίο συμμετείχαν 66 συγγραφείς.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού είναι:

Α' βραβείο καλύτερης παράστασης, αλλά και βραβείο κοινού: «Αγριος Σπόρος» του Γιάννη Τσίρου (Θεατρική Ομάδα «Επέκεινα» Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεμαΐδας). Για την ίδια παράσταση βραβείο σκηνοθεσίας πήρε η Νικολέτα Σιώμου, βραβείο α' ανδρικού ρόλου πήρε ο Κώστας Ιωαννίδης, βραβείο α' γυναικείου ρόλου πήρε η Αλεξάνδρα Βαλαή και ειδική διάκριση Ηχητικού Σχεδιασμού (Sound Design) πήρε ο Κώστας Σιδηρόπουλος.

Β' βραβείο καλύτερης παράστασης: «Ντόκτωρ Τσέχωφ» του Νιλ Σάιμον (Θεατρική Ομάδα «ΠΡόΒΑ» - Μεσολόγγι). Για την ίδια παράσταση έπαινο πήρε η Γεωργία Δροσοπούλου για την ερμηνεία της.

Γ' βραβείο καλύτερης παράστασης: «RES», της Αφροδίτης Φλώρου (Θεατρική Ομάδα «ΚΛΕΨύΔΡΑ» - Αθήνα). Η παράσταση πήρε και βραβείο σκηνικών, ενώ η Θεατρική Ομάδα πήρε Επαινο Ερμηνείας Συνόλου (ensemble).

Για την παράσταση «Η Χειραφέτησις» του Γεωργίου Σουρή (Θεατρική Σκηνή Βαρνάβα Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα) βραβείο κοστουμιών πήρε η Τίνα Βασιλοπούλου, βραβείο μουσικής επιμέλειας πήρε ο Γιάννης Ψειμάδας και έπαινο πήρε η Θεατρική Σκηνή Βαρνάβα για την παρουσίαση ελληνικού έμμετρου έργου με ιδιωματικό λόγο.

Για την παράσταση «Η Ταράτσα» του Ζαν - Κλοντ Καριέρ (Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης Ρώτας») βραβείο β' ανδρικού ρόλου πήρε ο Ντίνος Νικολάου, βραβείο β' γυναικείου ρόλου πήρε η Ελένη Μαυραγάνη, Τιμητική Διάκριση για την πολυετή προσφορά του στο ερασιτεχνικό θέατρο πήρε ο Νίκος Κωνσταντέλλος και έπαινο πήρε το Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης Ρώτας» γιατί συστήνει ένα γαλλικό έργο σε πανελλήνια πρώτη.

Ειδική Διάκριση Σχεδιασμού Φωτισμών πήρε ο Κώστας Ιωαννίδης για την παράσταση «Του Νεκρού Αδερφού» (Θεατρική Ομάδα «Επέκεινα» Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεμαΐδας).

Για την παράσταση «Αχαρνείς» του Αριστοφάνη, έπαινο πήρε η Θεατρική Ομάδα «Παντός Καιρού» του Εκπολιτιστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Ανθούσας για τη συνάντηση επί σκηνής τριών διαφορετικών γενεών και ο Αλέξης Καϊμάκης για την ερμηνεία του.

Επαίνους πήραν ακόμα το Θεατρικό Εργαστήρι Διστόμου «Θεατροφρένεια» για ερμηνεία σε ντουέτο στην παράσταση «Lebensraum - Ζωτικός Χώρος» του Θανάση Τριαρίδη, η Θεατρική Ομάδα «Art-ώ» του Συλλόγου Νέας Μάκρης «Πολιτιστικές Απόπειρες» για την επιλογή ενός έργου σύγχρονου κοινωνικού προβληματισμού («Το Χελιδόνι», του Γκιλιέμ Κλούα), ο Θεατρικός Ομιλος Πάφου για την παρουσίαση σύγχρονου νεοελληνικού έργου («Μην περιμένεις ποτέ το τελευταίο λεωφορείο», της Ειρήνης Παππά).

Για τον διαγωνισμό πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα από τα 66 έργα που υποβλήθηκαν, βραβεία απονεμήθηκαν στα: 1ο - «Φίλεμα», του Μάνου Κουνουγάκη, 2ο - «Κέντρο 21», του Ιωάννη Σιδέρη, 3ο - «Η Χαμένη Ευχή», της Στέλλας Τσίγγου. Επαινοι απονεμήθηκαν στα: «Αργεί, άρα θα 'ρθει!» του Αλέξανδρου Βαλσαμή, «Κούκλα στο πατάρι» της Μιράντας Χρυσομάλλη, «Lucy in the sky with diamonds» της Βαλασίας Βατζόλα, «Ασκληπιός» του Κωνσταντίνου Σπηλιώτη.