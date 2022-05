Με νότες και στίχους, για να «ξεπηδήσει ο καθαρμός κ' η λεφτεριά του ανθρώπου»

Η αυλαία της συγκέντρωσης άνοιξε με την απαγγελία ποιήματος του Κώστα Βάρναλη για την Πρωτομαγιά του 1944, από τον ηθοποιόΟι στίχοι που γέμισαν το Σύνταγμα μίλησαν για τη μάντρα του Σκοπευτηρίου, που έγινε «» και τη θυσία των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών. Δίνοντας παράλληλα υπόσχεση: «».

Στη συνέχεια στην εξέδρα βρέθηκε το συγκρότημα «Υπεραστικοί», με τραγούδια αφιερωμένα στους εργατικούς - λαϊκούς αγώνες. «Για αυτούς που χτίζουν τον κόσμο ποτέ δεν είναι αργά. Τίποτα δεν είναι εθιμοτυπικό στη σημερινή μας συγκέντρωση», ξεκαθάρισαν ανεβαίνοντας στην εξέδρα. «Τιμάμε τους νεκρούς της τάξης μας, τραγουδάμε για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας», είπαν και ο κόσμος τούς υποδέχθηκε με το πιο θερμό του χειροκρότημα.

Με το πρώτο τους τραγούδι, «Αμερικανοτσολιάδες», οι «Υπεραστικοί» σχολίασαν τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο: «Τις βάσεις καλογυάλισαν και όπλα στείλαν πρώτοι, με LNG θα ζέσταιναν τον Αγνωστο Στρατιώτη», τραγούδησαν για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. «Αν κάτω απ' τις σημαίες τους να πορευτείς διαλέξεις, ξαναμοιράζοντας τη Γη, χαράκωμα ετοιμάζουν, το αίμα σου θα 'χει σειρά, επίθεση διατάζουν», προειδοποίησαν τον λαό με τους στίχους τους.

Τη σκυτάλη πήρε ο «Μικρόκοσμος», οι στίχοι του Ναζίμ Χικμέτ και η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, για κάθε άνθρωπο που «», για κάθε άνθρωπο που «». «»: Με αυτό το τελευταίο τραγούδι τους, το «νήμα» συνέδεσε το παρελθόν με τους αγώνες του σήμερα και του αύριο, με τη βεβαιότητα πως ο λαός «τον δικό του δρόμο θα ανοίξει».

Τη δική τους νότα στην Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση πρόσθεσαν μουσικοί μέλη του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Με την πολυμελή τους ορχήστρα και το τραγούδι «Killing in the name of» του συγκροτήματος «Rage against the machine», «ταρακούνησαν» για τα καλά την εξέδρα και τους συγκεντρωμένους. Από τα μεγάφωνα οι διοργανωτές ευχαρίστησαν θερμά όλους τους συντελεστές του καλλιτεχνικού προγράμματος.