Σάββατο 26 Μάρτη 2022 - Κυριακή 27 Μάρτη 2022
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΥΓΕΙΑ
Το ψηφοδέλτιο της ΔΗΠΑΚ

1. AHMAD SHAFIQ - ΝΙΚΑΙΑ 2. ALBOHISI MOHAMED - ΛΑΪΚΟ 3. NIKOVA ALEKSANDRINA - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 4. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΛΑΪΚΟ 5. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 6. ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ - ΓΟΝΚ 7. ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΙΡΗ - ΝΙΚΑΙΑ 8. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 9. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ - ΑΤΤΙΚΟ 10. ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΑΓ. ΟΛΓΑ 11. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝ - ΣΩΤΗΡΙΑ 12. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 13. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΤΤΙΚΟ 14. ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΤΤΙΚΟ 15. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 16. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΓΟΝΚ 17. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ - ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 18. ΒΕΧΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΑΤΤΙΚΟ 19. ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ 20. ΒΟΥΤΕΝΙΩΤΟΥ ΝΙΚΗ - ΕΛΠΙΣ 21. ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΝΤΙΑΝΑ -ΤΖΑΝΕΙΟ 22. ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 23. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΤΖΑΝΕΙΟ 24. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ 25. ΓΑΛΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ 26. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΤΤΙΚΟ 27. ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ 28. ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΕΤΑΞΑ 29. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΤ 30. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 31. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 32. ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΟΥ ΕΥΗ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 33. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΤΖΑΝΕΙΟ 34. ΓΚΙΟΞΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΜΕΤΑΞΑ 35. ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ 36. ΓΟΛΕΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ - ΓΟΝΚ 37. ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ 38. ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ - ΚΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 39. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΤΤΙΚΟ 40. ΔΗΜΑΡΗ ΧΑΡΑ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 41. ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΑΡΗΣ - ΨΝΑ ΔΑΦΝΙ 42. ΔΟΥΜΑΝΗ - ΚΟΡΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 43. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΕΤΑΞΑ 44. ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΛΑΪΚΟ 45. ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ 46. ΖΙΑΝΝΑ ΕΦΗ - ΛΑΪΚΟ 47. ΖΙΩΓΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΓΟΝΚ 48. ΖΩΡΗ ΣΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 49. ΘΕΟΔΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 50. ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 51. ΙΜΑΝΤ ΔΩΡΑ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 52. ΙΣΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 53. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ 54. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΝΙΚΑΙΑ 55. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΣΗ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 56. ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 57. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ - ΛΑΪΚΟ 58. ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΕΡΥΘΡΟΣ 59. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 60. ΚΑΛΤΖΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ 61. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ 62. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ 63. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΛΑΪΚΟ 64. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΥ ΡΑΦΗΝΑΣ 65. ΚΑΡΑΝΤΑΝΑ ΧΑΡΟΥΛΑ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 66. ΚΑΡΑΟΛΙΔΟΥ ΦΡΥΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 67. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΑΣΤΕΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΑ - ΛΑΪΚΟ 68. ΚΑΡΤΣΩΛΗ ΣΟΦΙΑ - ΤΖΑΝΕΙΟ 69. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - ΝΙΚΑΙΑ 70. ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΤΖΑΝΕΙΟ 71. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 72. ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΑΤ 73. ΚΟΣΜΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ - ΕΡΥΘΡΟΣ 74. ΚΟΥΔΟΥΝΑ ΑΣΠΑΣΙΑ - ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 75. ΚΟΥΚΟΥΝΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 76. ΚΟΥΜΠΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΓΟΝΚ 77. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΤΖΑΝΕΙΟ 78. ΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 79. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 80. ΚΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ 81. ΚΥΡΑΜΑΡΓΙΟΣ ΦΩΤΗΣ - ΤΖΑΝΕΙΟ 82. ΚΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 83. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ 84. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ - ΕΡΥΘΡΟΣ 85. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΝΙΚΑΙΑ 86. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΝΙΚΑΙΑ 87. ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ - ΑΤΤΙΚΟ 88. ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΤΤΙΚΟ 89. ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΑΤΤΙΚΟ 90. ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΛΑΪΚΟ 91. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ 92. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 93. ΛΑΪΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 94. ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ 95. ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΛΕΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 96. ΛΕΒΕΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΕΛΠΙΣ 97. ΛΙΑΝΔΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ - ΛΑΪΚΟ 98. ΛΥΓΔΗ ΛΟΥΚΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 99. ΛΙΟΝΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ 100. ΛΟΥΚΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΤΤΙΚΟ 101. ΛΟΥΡΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ 102. ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΙΚΑΙΑ 103. ΜΑΛΟΥΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 104. ΜΑΝΗ ΗΛΙΑΝΑ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 105. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ 106. ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 107. ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 108. ΜΑΡΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΤΤΙΚΟ 109. ΜΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 110. ΜΕΛΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΤΖΑΝΕΙΟ 111. ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 112. ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΒΑΣΩ - ΕΛΠΙΣ 113. ΜΠΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 114. ΜΠΑΛΑΔΗΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 115. ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 116. ΜΠΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 117. ΜΠΑΡΚΟΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ 118. ΜΠΑΡΜΠΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ 119. ΜΠΕΛΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΛΑΪΚΟ 120. ΜΠΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ 121. ΜΠΛΙΖΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ - ΑΤΤΙΚΟ 122. ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΑΤΤΙΚΟ 123. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΕΤΑΞΑ 124. ΜΥΛΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ 125. ΝΑΡΗ ΙΟΥΛΙΑ - ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ 126. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΤΖΑΝΕΙΟ 127. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ 128. ΝΙΧΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 129. ΝΤΑΒΙΔΗ ΣΤΕΛΛΑ -ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 130. ΝΤΑΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 131. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ 132. ΟΥΖΟΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ 133. ΠΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΛΑΪΚΟ 134. ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 135. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΑΤΤΙΚΟ 136. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 137. ΠΑΠΑΒΕΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΣΩΤΗΡΙΑ 138. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΓΟΝΚ 139. ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 140. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΤΤΙΚΟ 141. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 142. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΜΕΤΑΞΑ 143. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΖΑΝΕΙΟ 144. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΑΤ 145. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ 146. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΤΤΙΚΟ 147. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΝΙΚΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 148. ΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 149. ΠΑΠΠΑ ΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ - ΝΙΜΤΣ 150. ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ - ΛΑΪΚΟ 151. ΠΕΝΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ 152. ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΝΑ - ΤΖΑΝΕΙΟ 153. ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 154. ΠΛΑΝΤΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΘΡΙΑΣΙΟ 155. ΠΟΥΛΙΖΙ ΜΑΡΙΑ - ΜΕΤΑΞΑ 156. ΠΡΑΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 157. ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΙΚΑΙΑ 158. ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΘΡΙΑΣΙΟ 159. ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΠΙΣ 160. ΡΟΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 161. ΡΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΙΟΣ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 162. ΡΟΡΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΠΑΣΧΑΛΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 163. ΡΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 164. ΡΟΥΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΨΝΑ ΔΑΦΝΙ 165. ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 166. ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΟΝΚ 167. ΣΕΒΑΣΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 168. ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΤΤΙΚΟ 169. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - ΤΖΑΝΕΙΟ 170. ΣΚΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 171. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ - ΛΑΪΚΟ 172. ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΣΥΓΓΡΟΣ 173. ΣΠΑΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ - ΕΡΥΘΡΟΣ 174. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΝΙΚΑΙΑ 175. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 176. ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ - ΕΡΥΘΡΟΣ 177. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 178. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΕΡΥΘΡΟΣ 179. ΤΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΤΖΑΝΕΙΟ 180. ΤΕΡΤΙΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΜΕΤΑΞΑ 181. ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΚΥ ΣΠΑΤΩΝ 182. ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 183. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 184. ΤΡΟΓΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΑΤΤΙΚΟ 185. ΤΣΙΑΚΑ ΑΡΙΑΔΝΗ - ΤΖΑΝΕΙΟ 186. ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ - ΑΤΤΙΚΟ 187. ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 188. ΤΣΙΟΥΠΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΤΤΙΚΟ 189. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 190. ΤΣΟΥΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΨΝΑ ΔΑΦΝΙ 191. ΦΑΡΦΑΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΕΤΑΞΑ 192. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 193. ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 194. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΣΩΤΗΡΙΑ 195. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ - ΑΤΤΙΚΟ 196. ΧΑΜΑΤΖΟΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ 197. ΧΑΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 198. ΧΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ 199. ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ 200. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 201. ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΔ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ - ΛΑΪΚΟ 202. ΧΑΤΖΗΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΛΠΙΣ 203. ΧΑΤΖΗΡΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 204. ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΩΤΗΡΙΑ 205. ΧΟΥΣΟΥ ΔΩΡΑ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 206. ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 207. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΝΙΚΑΙΑ 208. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 209. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΛΑΪΚΟ.

    

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Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι προετοιμασίες των συνδικάτων για την επιτυχία της απεργίας
Μεγάλος αγωνιστικός σταθμός στην πάλη για ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς
Επόμενος μεγάλος σταθμός στον αγώνα τους η συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία
Κάλεσμα της ΔΗΠΑΚ για ψήφο για το δικαίωμα στη ζωή, για ζωή με δικαιώματα
 Ανέστειλαν τη στάση εργασίας της 29ης Μάρτη οι συνδικαλιστές των ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ - ΠΑΣΟΚ
Ακόμα πιο μαχητικά στην προετοιμασία της απεργίας τα εργατικά σωματεία
 Οι απεργιακές συγκεντρώσεις
 Οι διεκδικήσεις των σωματείων
Δεν θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι τα σπασμένα της ακρίβειας και του πολέμου!
 «Πώς απ' το χώμα βγαίνει ατσάλι»

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