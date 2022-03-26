1. AHMAD SHAFIQ - ΝΙΚΑΙΑ 2. ALBOHISI MOHAMED - ΛΑΪΚΟ 3. NIKOVA ALEKSANDRINA - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 4. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΛΑΪΚΟ 5. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 6. ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ - ΓΟΝΚ 7. ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΙΡΗ - ΝΙΚΑΙΑ 8. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 9. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ - ΑΤΤΙΚΟ 10. ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΑΓ. ΟΛΓΑ 11. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝ - ΣΩΤΗΡΙΑ 12. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 13. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΤΤΙΚΟ 14. ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΤΤΙΚΟ 15. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 16. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΓΟΝΚ 17. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ - ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 18. ΒΕΧΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΑΤΤΙΚΟ 19. ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ 20. ΒΟΥΤΕΝΙΩΤΟΥ ΝΙΚΗ - ΕΛΠΙΣ 21. ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΝΤΙΑΝΑ -ΤΖΑΝΕΙΟ 22. ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 23. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΤΖΑΝΕΙΟ 24. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ 25. ΓΑΛΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ 26. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΤΤΙΚΟ 27. ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ 28. ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΕΤΑΞΑ 29. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΤ 30. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 31. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 32. ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΟΥ ΕΥΗ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 33. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΤΖΑΝΕΙΟ 34. ΓΚΙΟΞΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΜΕΤΑΞΑ 35. ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ 36. ΓΟΛΕΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ - ΓΟΝΚ 37. ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ 38. ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ - ΚΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 39. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΤΤΙΚΟ 40. ΔΗΜΑΡΗ ΧΑΡΑ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 41. ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΑΡΗΣ - ΨΝΑ ΔΑΦΝΙ 42. ΔΟΥΜΑΝΗ - ΚΟΡΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 43. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΕΤΑΞΑ 44. ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΛΑΪΚΟ 45. ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ 46. ΖΙΑΝΝΑ ΕΦΗ - ΛΑΪΚΟ 47. ΖΙΩΓΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΓΟΝΚ 48. ΖΩΡΗ ΣΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 49. ΘΕΟΔΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 50. ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 51. ΙΜΑΝΤ ΔΩΡΑ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 52. ΙΣΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 53. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ 54. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΝΙΚΑΙΑ 55. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΣΗ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 56. ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 57. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ - ΛΑΪΚΟ 58. ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΕΡΥΘΡΟΣ 59. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 60. ΚΑΛΤΖΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ 61. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ 62. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ 63. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΛΑΪΚΟ 64. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΥ ΡΑΦΗΝΑΣ 65. ΚΑΡΑΝΤΑΝΑ ΧΑΡΟΥΛΑ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 66. ΚΑΡΑΟΛΙΔΟΥ ΦΡΥΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 67. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΑΣΤΕΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΑ - ΛΑΪΚΟ 68. ΚΑΡΤΣΩΛΗ ΣΟΦΙΑ - ΤΖΑΝΕΙΟ 69. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - ΝΙΚΑΙΑ 70. ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΤΖΑΝΕΙΟ 71. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 72. ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΑΤ 73. ΚΟΣΜΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ - ΕΡΥΘΡΟΣ 74. ΚΟΥΔΟΥΝΑ ΑΣΠΑΣΙΑ - ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 75. ΚΟΥΚΟΥΝΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 76. ΚΟΥΜΠΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΓΟΝΚ 77. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΤΖΑΝΕΙΟ 78. ΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 79. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 80. ΚΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ 81. ΚΥΡΑΜΑΡΓΙΟΣ ΦΩΤΗΣ - ΤΖΑΝΕΙΟ 82. ΚΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 83. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ 84. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ - ΕΡΥΘΡΟΣ 85. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΝΙΚΑΙΑ 86. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΝΙΚΑΙΑ 87. ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ - ΑΤΤΙΚΟ 88. ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΤΤΙΚΟ 89. ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΑΤΤΙΚΟ 90. ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΛΑΪΚΟ 91. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ 92. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 93. ΛΑΪΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 94. ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ 95. ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΛΕΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 96. ΛΕΒΕΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΕΛΠΙΣ 97. ΛΙΑΝΔΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ - ΛΑΪΚΟ 98. ΛΥΓΔΗ ΛΟΥΚΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 99. ΛΙΟΝΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ 100. ΛΟΥΚΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΤΤΙΚΟ 101. ΛΟΥΡΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ 102. ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΙΚΑΙΑ 103. ΜΑΛΟΥΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 104. ΜΑΝΗ ΗΛΙΑΝΑ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 105. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ 106. ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 107. ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 108. ΜΑΡΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΤΤΙΚΟ 109. ΜΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 110. ΜΕΛΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΤΖΑΝΕΙΟ 111. ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 112. ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΒΑΣΩ - ΕΛΠΙΣ 113. ΜΠΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 114. ΜΠΑΛΑΔΗΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 115. ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 116. ΜΠΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 117. ΜΠΑΡΚΟΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ 118. ΜΠΑΡΜΠΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ 119. ΜΠΕΛΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΛΑΪΚΟ 120. ΜΠΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ 121. ΜΠΛΙΖΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ - ΑΤΤΙΚΟ 122. ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΑΤΤΙΚΟ 123. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΕΤΑΞΑ 124. ΜΥΛΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ 125. ΝΑΡΗ ΙΟΥΛΙΑ - ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ 126. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΤΖΑΝΕΙΟ 127. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ 128. ΝΙΧΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 129. ΝΤΑΒΙΔΗ ΣΤΕΛΛΑ -ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 130. ΝΤΑΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 131. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ 132. ΟΥΖΟΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ 133. ΠΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΛΑΪΚΟ 134. ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 135. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΑΤΤΙΚΟ 136. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 137. ΠΑΠΑΒΕΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΣΩΤΗΡΙΑ 138. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΓΟΝΚ 139. ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 140. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΤΤΙΚΟ 141. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 142. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΜΕΤΑΞΑ 143. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΖΑΝΕΙΟ 144. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΑΤ 145. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ 146. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΤΤΙΚΟ 147. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΝΙΚΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 148. ΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 149. ΠΑΠΠΑ ΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ - ΝΙΜΤΣ 150. ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ - ΛΑΪΚΟ 151. ΠΕΝΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ 152. ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΝΑ - ΤΖΑΝΕΙΟ 153. ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 154. ΠΛΑΝΤΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΘΡΙΑΣΙΟ 155. ΠΟΥΛΙΖΙ ΜΑΡΙΑ - ΜΕΤΑΞΑ 156. ΠΡΑΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 157. ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΙΚΑΙΑ 158. ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΘΡΙΑΣΙΟ 159. ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΠΙΣ 160. ΡΟΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 161. ΡΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΙΟΣ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 162. ΡΟΡΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΠΑΣΧΑΛΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 163. ΡΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 164. ΡΟΥΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΨΝΑ ΔΑΦΝΙ 165. ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 166. ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΟΝΚ 167. ΣΕΒΑΣΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 168. ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΤΤΙΚΟ 169. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - ΤΖΑΝΕΙΟ 170. ΣΚΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 171. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ - ΛΑΪΚΟ 172. ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΣΥΓΓΡΟΣ 173. ΣΠΑΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ - ΕΡΥΘΡΟΣ 174. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΝΙΚΑΙΑ 175. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 176. ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ - ΕΡΥΘΡΟΣ 177. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 178. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΕΡΥΘΡΟΣ 179. ΤΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΤΖΑΝΕΙΟ 180. ΤΕΡΤΙΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΜΕΤΑΞΑ 181. ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΚΥ ΣΠΑΤΩΝ 182. ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 183. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 184. ΤΡΟΓΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΑΤΤΙΚΟ 185. ΤΣΙΑΚΑ ΑΡΙΑΔΝΗ - ΤΖΑΝΕΙΟ 186. ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ - ΑΤΤΙΚΟ 187. ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 188. ΤΣΙΟΥΠΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΤΤΙΚΟ 189. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 190. ΤΣΟΥΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΨΝΑ ΔΑΦΝΙ 191. ΦΑΡΦΑΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΕΤΑΞΑ 192. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 193. ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 194. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΣΩΤΗΡΙΑ 195. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ - ΑΤΤΙΚΟ 196. ΧΑΜΑΤΖΟΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ 197. ΧΑΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 198. ΧΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ 199. ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ 200. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 201. ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΔ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ - ΛΑΪΚΟ 202. ΧΑΤΖΗΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΛΠΙΣ 203. ΧΑΤΖΗΡΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 204. ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΩΤΗΡΙΑ 205. ΧΟΥΣΟΥ ΔΩΡΑ - ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 206. ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 207. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΝΙΚΑΙΑ 208. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 209. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΛΑΪΚΟ.