«Εφυγε» ο Μαρκ Λάνεγκαν

«Εφυγε» από τη ζωή ο Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Μαρκ Λάνεγκαν σε ηλικία 57 ετών. Ο Λάνεγκαν γεννήθηκε στην Ουάσιγκτον το 1964 και το 1984 έγινε γνωστός μέσα από το συγκρότημά Screaming Trees της μουσικής σκηνής του Σιάτλ, ενώ το 1990 ξεκίνησε σόλο καριέρα, με το άλμπουμ «The Winding Sheet», που πλέον θεωρείται κλασικό. Μετέπειτα ακολούθησε τους Queens of the Stone Age και σχημάτισε τους The Gutter Twins, ενώ συνεργάστηκε με τους Κερτ Κομπέιν, Π. Τζ. Χάρβεϊ, Μόμπι, Ιζομπελ Κάμπελ, Soulsavers, Manic Street Preachers, Unkle κ.ά., κυκλοφορώντας συνολικά 12 προσωπικούς δίσκους. Ξεχώριζε για τη βαθιά και πολύ ιδιαίτερη μπάσα φωνή του και θεωρείται ένας από τους πιο σπουδαίους ερμηνευτές της ροκ σκηνής.