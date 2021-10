Απογείωση της εντατικοποίησης ακόμα και με κάμερες στους υπολογιστές

Την εργοδοσία της «Vodafone», η οποία εγκατέστησε κάμερες στους υπολογιστές εργαζομένων, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, στο Φάληρο, καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων στη «Vodafone - 360 connect» και λοιπές θυγατρικές.

«Εντελώς προσχηματικά, ισχυρίζονται ότι το κάνουν για να γνωριστούν και να επικοινωνούν οι εργαζόμενοι μεταξύ τους», σημειώνει το Σωματείο, το οποίο έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα στα διευθυντικά στελέχη.

«Η παραπάνω ενέργεια», σημειώνει, «δεν είναι τίποτα άλλο από μια ξεκάθαρη προσπάθεια της εργοδοσίας να ασκήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση στους εργαζόμενους. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη πως όλες αυτές οι μέθοδοι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση, παραβιάζοντας παράλληλα τα προσωπικά μας δεδομένα. Ξέρουμε καλά πως αυτό που θα μπορούν να κάνουν είναι να ασκούν ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο για το αν και πόσο πιο εντατικά μπορούμε να δουλέψουμε σύμφωνα με τις επιταγές της "Vodafone". Το αποδεικνύει άλλωστε και το γεγονός ότι είχαν προσπαθήσει και στο παρελθόν να το εφαρμόσουν, που δεν υπήρχε τηλεργασία και η δική μας σθεναρή αντίδραση τους ανάγκασε να το μαζέψουν».

Το σωματείο θυμίζει ότι «και η εργοδοσία της "Teleperformance" προσπάθησε να εγκαταστήσει κάμερες στους υπολογιστές των συναδέλφων με πρόσχημα του... to know us better! Το πήραν πίσω την ίδια στιγμή μετά την άρνηση των εργαζομένων και τις καταγγελίες του Κλαδικού Συνδικάτου, του ΣΕΤΗΠ».

Από κοινού με το ΣΕΤΗΠ άλλωστε και το επιχειρησιακό σωματείο έχουν ήδη προχωρήσει σε καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας και καλεί «όλους τους εργαζόμενους να μη δεχτούν κανένα μέσο παρακολούθησης. Δεν τις ανοίγουμε, δεν δεχόμαστε καν να υπάρχουν».

«Μεγάλος αδελφός» και στα ΕΛΠΕ

Μια παρόμοια καταγγελία, για τη διοίκηση των ΕΛΠΕ κάνει το «Αγωνιστικό Μέτωπο» (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ). Οπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, η εργοδοσία, προσπαθεί να τους ...συμφιλιώσει με την «ιδέα του "Μεγάλου Αδερφού" της παρακολούθησης» μέσα από τη χρήση συσκευών γεωγραφικού εντοπισμού, που καλούνται να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι. Το «Αγωνιστικό Μέτωπο» προειδοποιεί ότι αυτές οι συσκευές «ουδεμία σχέση έχουν με την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων αλλά θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία εντατικοποίησης της δουλειάς, ενίσχυσης της δυνατότητας της εργοδοσίας να επιβάλει "αξιολογήσεις" και "ποινές". Πρόκειται εκτός από παρακολούθηση, για μέτρο που θα αξιοποιηθεί και στην κατεύθυνση για την περικοπή θέσεων εργασίας καθώς θα κρίνει με πόσους θα "βγαίνει η δουλειά". Είναι τουλάχιστον αστείο, την ώρα που η υπερωρία πάει σύννεφο και ο εξοπλισμός παλιώνει και τρυπάει κάθε τρεις και λίγο, να ευαγγελίζονται ότι το GPS θα φέρει την ασφάλεια». Το «Αγωνιστικό Μέτωπο» προχωράει σε συλλογή υπογραφών, «για τη διενέργεια Γενικής Συνέλευσης με σκοπό η εργοδοσία να μην εφαρμόσει το χαφιεδίστικο αυτό μέτρο», και απαιτεί να μπει τέλος στα δωδεκάωρα, άμεσα προσλήψεις, προληπτικό έλεγχο του εξοπλισμού και συντήρησή του, μέτρα υγείας και ασφαλείας».

Παράλληλα, οι συνδικαλιστές του «Αγωνιστικού Μετώπου» καταγγέλλουν την πλειοψηφία της διοίκησης του Πανελλήνιου Σωματείου Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια, αφού όπως λένε βιάστηκε να συγκροτήσει «διαπαραταξιακή επιτροπή», προκειμένου να προσαρμόσει το σωματείο στον νόμο Χατζηδάκη.