The Trial of the Chicago 7 / Η Δίκη των 7 του Σικάγου / Ααρον Σόρκιν / 2020

«Η Δίκη των 7 του Σικάγου» περιγράφει τη δίκη που ακολούθησε τα γεγονότα του Αυγούστου του 1968, όταν η κυβέρνηση του Λίντον Τζόνσον κατέστειλε τις τεράστιες αντιπολεμικές διαδηλώσεις που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Δημοκρατικών στο Σικάγο. Επί πέντε μερόνυχτα το Σικάγο καιγόταν. Οι οργανωτές της διαδήλωσης κατηγορήθηκαν πως συνωμότησαν και υποκίνησαν την εξέγερση.

Πώς όμως φτάσαμε ως εκεί; Τον Ιούλη του 1965 οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Βιετνάμ, ανακοινώνοντας τη ραγδαία αύξηση των στρατευμάτων τους στο Νότιο Βιετνάμ κατά 50.000, με επιπλέον σχέδια διπλασιασμού της στρατολογίας από 17.000 σε 35.000 νέους ηλικίας 18-24, κάθε μήνα. Στα τέλη του 1966, ο αριθμός των αμερικανικών στρατευμάτων στο Βιετνάμ ανέρχεται πλέον στους 385.000 και το 1968 πάνω από 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες «επιστρέφουν» κάθε μήνα σε φέρετρα. Την ίδια περίοδο σχηματίζονται και οι «Μαύροι Πάνθηρες», που δρουν ενάντια στην αστυνομική βία κατά των Αφροαμερικάνων. Τον Απρίλη του 1968 δολοφονείται ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και ξεσπούν επεισόδια σε δεκάδες πόλεις των ΗΠΑ. Τον ίδιο μήνα το Κογκρέσο ψηφίζει τον «Αντιεξεγερσιακό Νόμο», γνωστό και ως νόμο «Ραπ Μπράουν», από το όνομα Αφροαμερικανού αγωνιστή. Ο νόμος αυτός στρεφόταν κυρίως ενάντια στους οργανωτές των διαδηλώσεων, εμποδίζοντας την ελευθερία της μετακίνησης ανάμεσα στις Πολιτείες αλλά και την οργάνωση των διαδηλώσεων με οποιοδήποτε μέσο, με την πρόφαση της συνωμοσίας, της υποκίνησης, της ενθάρρυνσης ή συμμετοχής σε επεισόδια. Τον Αύγουστο του 1968, αντιπολεμικές οργανώσεις ζητούν την άδεια να διαδηλώσουν στο πλαίσιο του συνεδρίου των Δημοκρατικών, αλλά ο δήμαρχος του Σικάγου αντί για άδεια τοποθετεί συρματόπλεγμα, καθώς και χιλιάδες αστυνομικούς και εθνοφρουρά σε επιφυλακή. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονται στο Γκραν Παρκ και έρχονται αντιμέτωποι με τις δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού. Πολλοί διαδηλωτές τραυματίζονται και συλλαμβάνονται. Το Μάρτη του 1969, μετά την εκλογή του Νίξον, οκτώ οργανωτές των διαδηλώσεων συλλαμβάνονται σύμφωνα με τον νόμο «Ραπ Μπράουν» και οδηγούνται στο εδώλιο του κατηγορουμένου το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς.

Ο Σόρκιν εισάγει σταδιακά τον θεατή στα αληθινά γεγονότα, καταφέρνοντας να φωτίσει το μεγαλύτερο μέρος της αμερικανικής Ιστορίας εκείνης της περιόδου. Χρησιμοποιεί αρχειακά πλάνα, δυστυχώς όχι αρκετά, ανάμεσα στις γυρισμένες σκηνές των διαδηλώσεων, αλλά οι χαρακτήρες και οι αντιφάσεις τους ξετυλίγονται πολύ καλύτερα στις ιδιαίτερες συζητήσεις τους και στην αίθουσα του δικαστηρίου. Σκηνοθετικά ο Σόρκιν καταφέρνει να διατηρήσει έναν έντονο ρυθμό ο οποίος παραμένει αμείωτος μέχρι και την τελευταία σκηνή, πράγμα δύσκολο σε μια ιστορική ταινία με ήδη γνωστά γεγονότα. Το πρωταγωνιστικό καστ, προσεκτικά διαλεγμένο, δίνει πολύ καλές ερμηνείες, με ιδιαίτερα ξεχωριστές εκείνες των Φρανκ Λανγκέλα, Μάικλ Κίτον και Σάσα Μπάρον Κοέν.

Η ματιά του Σόρκιν δεν είναι βεβαίως αντικαπιταλιστική και η ταινία δεν εισέρχεται ούτε στην ουσία του πολέμου του Βιετνάμ, ούτε του ρατσισμού και της βίας της εποχής. Στα θετικά της ταινίας είναι η κατάδειξη ότι η Δικαιοσύνη δεν αποτελεί ανεξάρτητο θεσμό, αλλά ότι τέτοιου είδους δίκες στήνονται από τις κυβερνήσεις, το αστικό κράτος θα λέγαμε εμείς, και οι νόμοι κατά των διαδηλώσεων στόχο έχουν να βάλουν στο «γύψο» τους αγώνες, τις διεκδικήσεις και το ριζοσπαστισμό. Ιδιαίτερα επίσης τονίζεται ο ρόλος των μυστικών υπηρεσιών στο «κίνημα» των χίπηδων την ταραγμένη δεκαετία του '60, και γίνεται αισθητή η απουσία του οργανωμένου κινήματος.

Η στιγμή που βγαίνει η ταινία, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, κάθε άλλο παρά τυχαία μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού καταβάλλει προσπάθεια να «διαχωρίσει» τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Παρ' όλα αυτά, παραμένει μια πολύ καλή ταινία...

Apur Samsar / Ο κόσμος του Απού / Σατιατζίτ Ράι / 1959

Ο «Κόσμος του Απού» είναι η τρίτη ταινία της «τριλογίας του Απού», του Σατιατζίτ Ράι. Συνεχίζοντας τη ρεαλιστική προσέγγιση, ο Ράι μάς μεταφέρει στους προβληματισμούς του Απού που, ως ενήλικας πλέον και ενώ ζει μια μποέμικη ζωή ως συγγραφέας, χωρίς δεσμεύσεις, αποφασίζει να «σώσει» μια γυναίκα όταν ο γάμος της ακυρώνεται την τελευταία στιγμή. Ο Απού παίρνει τη θέση του γαμπρού και έτσι εκείνη αποφεύγει τον στιγματισμό του κοινωνικού περίγυρου.

Ο Ράι τη δεκαετία του '50 δημιούργησε τρεις ταινίες σχετικά με τη ζωή του Απού, ενός μικρού αγοριού στην Ινδία το οποίο μεγαλώνει σε δύσκολες συνθήκες φτώχειας και κατόπιν ενηλικιώνεται. Παρότι οι ταινίες ανήκουν οργανικά στην τριλογία, έχουν μοναδική αυτοτέλεια και, ταυτόχρονα με τον Απού, ωριμάζει και ο Ράι και εξελίσσεται σε έναν σπουδαίο κινηματογραφιστή.