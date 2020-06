ΗΠΑ

«Λάδι» Τραμπ στη φωτιά της πόλωσης

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.--

Τους «νεαρούς Αμερικανούς πατριώτες που ανεβάζουν ψηλά την Αμερική και αρνούνται να γονατίσουν μπροστά στη ριζοσπαστική αριστερά» χαιρέτισε ο Ντόναλντ Τραμπ, Πρόεδρος των ΗΠΑ και εκ νέου υποψήφιος με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, από την προεκλογική συγκέντρωση στην Αριζόνα αργά το βράδυ της Τρίτης. Ο Τραμπ υποδαύλισε περαιτέρω την ήδη αυξημένη πόλωση, ανεβάζοντας τους τόνους της αντιπαράθεσης με τους διαδηλωτές που εδώ και βδομάδες έχουν ξεσηκωθεί εναντίον του ρατσισμού, της αστυνομικής βίας και των ανισοτήτων. «Μισούν την Ιστορία μας. Μισούν τις αξίες μας και οτιδήποτε για το οποίο εμείς υπερηφανευόμαστε ως Αμερικανοί», είπε χαρακτηριστικά.

Ο άλλος πόλος του αστικού πολιτικού συστήματος των ΗΠΑ, οι Δημοκρατικοί, επιχειρούν να αξιοποιήσουν προς δικό τους όφελος τη λαϊκή οργή, την ώρα που, ως στηρίγματα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, έχουν ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Πάντως δημοσκόπηση των «Τάιμς της Νέας Υόρκης» και του Κολεγίου «Σιένα», που δημοσιεύτηκε χτες, έδειχνε τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν να προηγείται με 14 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του Τραμπ, καθώς έρχεται πρώτος στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, ιδιαίτερα των μειονοτήτων και των γυναικών, με 50% έναντι 36%. Επισημαίνουν ωστόσο οι «Τάιμς» ότι και η Χ. Κλίντον είχε το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις μπροστά στις προεδρικές εκλογές του 2016, αλλά τελικά έχασε τις εκλογές...

Το ίδιο διάστημα, στη Γερουσία συνεχίζονται οι δικομματικές κόντρες με επίκεντρο νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικάνων για «βελούδινη μεταρρύθμιση» των αστυνομικών δυνάμεων. Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι αλληλοκατηγορούνται για πολιτικά παιχνίδια γύρω από το ζήτημα της αστυνομικής βίας.

Στο μεταξύ ο Ρόμπερτ Τραμπ, αδελφός του Προέδρου, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για να εμποδίσει τη δημοσίευση βιβλίου που έγραψε για την οικογένεια μια ανιψιά του, η Μέρι Τραμπ. Το βιβλίο, υπό τον τίτλο «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» («Πώς η οικογένειά μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στον κόσμο»), αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 28 Ιούλη. Ο Ρ. Τραμπ προσέφυγε σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης ζητώντας να εμποδιστεί η δημοσίευση του βιβλίου της Μ. Τραμπ, καθώς η τελευταία φέρεται να παραβίασε συμφωνία εμπιστευτικότητας που είχε υπογράψει σχετικά με την κληρονομιά του Φρεντ Τραμπ, παππού της και πατέρα του Ντ. Τραμπ.

Προς νέους δασμούς σε βάρος χωρών της ΕΕ

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την επιβολή νέων δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα από Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Βρετανία, αξίας περίπου 3,1 δισ. δολαρίων.

Εφόσον το σχέδιο προχωρήσει, οι δασμοί σε ευρωπαϊκά βιομηχανικά - αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα αναμένεται να ξεκινήσουν ένα νέο επεισόδιο διατλαντικού «εμπορικού πολέμου» μέσα στο καλοκαίρι.

Πληροφορίες από την Ουάσιγκτον ανέφεραν ότι το γραφείο του Αμερικανού Εμπορικού Αντιπροσώπου σχεδιάζει την επιβολή κυρώσεων σε ευρωπαϊκά προϊόντα όπως τυριά, γιαούρτι, ελιές, μπίρα και τζιν, αλλά και σε βιομηχανικά, όπως φορτηγά και αεροσκάφη, μέσα στον επόμενο μήνα.