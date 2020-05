ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΛΑΡΚΟ

Συνεχίζουν σήμερα με νέα απεργία τον δίκαιο αγώνα

Μεστο σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας συνεχίζουν οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στους διαλυτικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης, δίνοντας παράλληλα αγωνιστική απάντηση στην προσπάθεια συκοφάντησης του αγώνα, της εργασίας, της ίδιας της ζωής τους.

Παίρνοντας δύναμη από την πλατιά εργατική - λαϊκή αλληλεγγύη, που ξεπέρασε τα όρια της περιοχής και της χώρας και απέκτησε διεθνείς διαστάσεις και χαρακτηριστικά, και παράλληλα εκπληρώνοντας το αγωνιστικό τους καθήκον απέναντι στους περισσότερους από 80 νεκρούς και τους εκατοντάδες σακατεμένους συναδέλφους τους από τα εργατικά «ατυχήματα» στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ συνεχίζουν με ενότητα τη μάχη ενάντια στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, που οδηγεί την εταιρεία στο κλείσιμο ή στο ξεπούλημα και αυτούς στην ανεργία ή στη μισοδουλειά χωρίς δικαιώματα.

Την ίδια ώρα, κυβέρνηση και ειδικός εκκαθαριστής, μη βρίσκοντας κάτι για να «λερώσουν» το πρόσωπο των εκατοντάδων εργατών, έφτασαν στο σημείο να τους «τσουβαλιάζουν» με τα στελέχη που οι ίδιες οι κυβερνήσεις διόρισαν, με τα «δικά τους παιδιά» στην εταιρεία, να τους φορτώνουν τις δικές τους ευθύνες για την απαξίωση της ΛΑΡΚΟ. Μάταια προσπαθούν με αυτόν τον άθλιο τρόπο να στρέψουν τα λαϊκά στρώματα ενάντια στον αγώνα και στα δίκαια αιτήματά τους, να αποπροσανατολίσουν και να κρύψουν τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν την εταιρεία σε αυτό το σημείο.

Η σημερινή απεργία είναι η τέταρτη μέσα στο Μάη και ακολουθεί ακόμα μία 24ωρη, στις 29 του μήνα. Παράλληλα σχεδιάζεται περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με πραγματοποίηση νέου μεγάλου συλλαλητηρίου στην Αθήνα, καθώς και με άλλες, πολύμορφες αγωνιστικές δράσεις.

Διεθνής αλληλεγγύη

Ο αγώνας των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, που με διάφορες μορφές διαρκεί πάνω από πέντε μήνες, έχει κερδίσει την αναγνώριση και την αλληλεγγύη εργατών και συνδικαλιστικών οργανώσεων του εξωτερικού. Μηνύματα συμπαράστασης έχουν στείλει οι εξής: Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (WFTU), Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο της ΠΣΟ (EUROF of WFTU), Διεθνής Συνδικαλιστική Ενωση Συνταξιούχων της ΠΣΟ (TUI of P&R of WFTU), Left Bloc OGB (Αυστρία), OSCMS (Τσεχία), UD CGT 13 - Εργατικό Κέντρο Μασσαλίας (Γαλλία), All India Road Transport Workers' Federation (CITU - Ινδία), Federation of Workers' Councils and Unions in Iraq (FWCUI - Ιράκ), LAB Sindikatua (Χώρα των Βάσκων, Ισπανία), CSC Intersindical (Ισπανία), CUT (Ισπανία), Intersindical Canarias (Κανάριες Νήσοι, Ισπανία), COS (Iσπανία).