Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα

Ο θεατρικός συγγραφέας Σίμον Στέφενς κάνει τη διασκευή του πολυβραβευμένου μυθιστορήματος του Μαρκ Χάντον «The Curious Incident of the Dog in the Night - Time». Το έργο μιλάει για την ιστορία ενός δεκαπεντάχρονου αγοριού με σύνδρομο Ασπεργκερ. Οπως κάθε περίπτωση ατόμου με Ασπεργκερ είναι μοναδική, έτσι μοναδική είναι από τη φύση της και η έννοια «άτομο». Η ιστορία ξεκινά όταν ο Κρίστοφερ αντικρίζει ένα παράξενο θέαμα: Το σκύλο μιας γειτόνισσας σφαγιασμένο από ένα δικράνι (σημ. από το πρόγραμμα της παράστασης). Ο Κρίστοφερ αποφασίζει να αγνοήσει τις εντολές του πατέρα του και να διαλευκάνει τη δολοφονία του σκύλου, όπως ο ίδιος αποκαλεί την πράξη αυτή, δίνοντας την πρέπουσα σημασία. Διάνοια στα μαθηματικά, ο Κρίστοφερ με την αρωγή της δασκάλας του θα συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες γύρω από την έρευνα που θα κάνει και θα γράψει ένα θεατρικό που θα παρουσιάσει στη γιορτή του σχολείου του.

Ετσι, θα έρθει αντιμέτωπος όχι μόνο με τα πρόσωπα της κοινότητας που ζει, όχι μόνο με την οικογένειά του αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό. Ενας καινούργιος κόσμος ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια του, αλλά και στα δικά μας. Ο Κρίστοφερ θα κληθεί από την ίδια του την απόφαση όχι μόνο να γνωρίσει, να συγκρουστεί με τον συμβατικό «κανονικό κόσμο» αλλά να θέσει και τα ερωτήματα εκείνα που θα ανατρέψουν την «κανονική τάξη πραγμάτων». Σε έναν κόσμο όπου όλα έχουν σηματοδοτηθεί από το φυσιολογικό, το κανονικό, το σωστό, η διαφορετικότητα κάποιων ανθρώπων, όποια και αν είναι αυτή, σχεδόν πάντα περιθωριοποιείται. Είτε αποκαλείται με ιατρικούς όρους είτε με κοινωνικούς - ψυχικούς, δέχεται την ίδια αντιμετώπιση. Το σύνηθες για τους ανθρώπους και παρηγορητικό για τη δική τους ανεπάρκεια είναι να εντοπίζουν τις αδυναμίες των άλλων και να κυριαρχούν πάνω σε αυτές. Νιώθουν με αυτόν τον τρόπο πιο ικανοί, πιο σίγουροι, πιο κυρίαρχοι, δημιουργώντας έναν μικρόκοσμο πλήρους συμβιβασμού και ταύτισης με ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα αξιών «κανονικής» αποδοχής. Ενα σύστημα που σε διαπαιδαγωγεί και σε καθορίζει για την υπόλοιπη ζωή σου, με συγκεκριμένες «αλήθειες», με ένα συνειδητά δομημένο σύστημα εννοιών, ιδεών, που αν παρεκκλίνεις από αυτό δημιουργείται γύρω σου ένα πλέγμα διαφορετικότητας, άρα κοινωνικής απόρριψης.

Η παράσταση που έστησε ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος στο θέατρο «Τζένη Καρέζη» είναι γεμάτη με κατανόηση και ευαισθησία για τα θέματα αυτά. Μια παράσταση λιτή, καθαρή ως προς τα μηνύματά της, με χιούμορ, εύστοχη, με έναν πολύ καλό θίασο. Η μετάφραση της Κοραλίας Σωτηριάδου ήταν καίρια και λειτουργική, με ρέοντα λόγο. Τα σκηνικά της Κλαιρ Μπρέισγουελ λειτουργικά, σηματοδοτώντας τη μαθηματική διάνοια του Κρίστοφερ Μπουν, πολύ καλοί οι φωτισμοί του Σάκη Μπιρμπίλη, ενισχυτική η μουσική του Σταύρου Γασπαράτου. Ο Γιάννης Νιάρος στο ρόλο του Κρίστοφερ Μπουν είναι αποκαλυπτικός. Με εκπληκτική ευκολία μεταμορφώνεται σε έναν ιδιαίτερο έφηβο με όλες εκείνες τις αμήχανες και αδέξιες στιγμές, που συμπληρώνουν την εικόνα, αλλά και με περισσή υποκριτική δεινότητα, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι άλλη από την αθωότητα και την αλήθεια του ηθοποιού. Η Κόρα Καρβούνη, στο ρόλο της δασκάλας, μας έδωσε ένα δείγμα για το πώς πρέπει να είναι ο «ρόλος του δάσκαλου», άρα του ανθρώπου - δάσκαλου που με υπομονή, καρτερικότητα, κατανόηση και ευαισθησία μπορεί να διαπαιδαγωγήσει και να παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή ενός παιδιού. Φυσική, καίρια, πειθήνια, πατώντας γερά στα πόδια της σκιαγραφεί τον ιδανικό τύπο παιδαγωγού. Η Κατερίνα Λυπηρίδου στο ρόλο της μητέρας του Κρίστοφερ με σκηνική παρουσία και μεστά υποκριτικά μέσα, πλάθει μια μητέρα που, μέσα από τα πάθη και τις ανθρώπινες αδυναμίες της, η δύναμη της αγάπης και του μητρικού της ενστίκτου τη μεταπλάθει σε έναν υπεύθυνο και ολοκληρωμένο άνθρωπο. Εύστοχος ο Θύμιος Κούκιος στο ρόλο του πατέρα, με σκηνική εξυπνάδα η Μαρία Κατσανδρή, εξίσου καλοί οι Γιώργος Κριθάρας, Γιώργος Γιαννάκος, Σπύρος Κυριαζόπουλος και Βάσια Χρήστου. Μια παράσταση που αξίζει να δείτε!

ΡΩΞΑΝΗ