Μια ενδιαφέρουσα εικαστική προσέγγιση

Μια ξεχωριστή έκθεση εγκαινιάζεταιστις 20.00 στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138). Πρόκειται για τηνστο μουσικό άλμπουμ των, που αποτελεί την κατάθεση της προσωπικής του πρότασης για τη διαλεκτική σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα σε δύο μορφές τέχνης, τη ζωγραφική και την τραγουδοποιία.

Γι' αυτή την εικαστική προσέγγιση αναφέρει χαρακτηριστικά ο Στ. Ρόκος: «Πολύ καιρό μετά την πρώτη ακρόαση του "No More Shall We Part", οι εικόνες που είχαν διαμορφωθεί μέσα μου όταν πρωτοάκουσα τα τραγούδια του δίσκου, ήξερα ότι με ακολουθούν ακόμη. Ετσι, το 2015, ωριμότερος πλέον καλλιτεχνικά, αποφάσισα ότι, για όσο καιρό χρειαζόταν, θα αφιερωνόμουν εξολοκλήρου στην υλοποίηση μιας ιδέας την οποία επεξεργαζόμουν επί χρόνια...».

Και ο ίδιος ο Νικ Κέιβ σημείωσε: «Ηταν συναρπαστικό να στέκομαι στο εργαστήριό σου και να βλέπω μπροστά μου τα έργα - το μεγαλείο τους, με όλες αυτές τις συνωθούμενες λεπτομέρειες και τους τρομακτικούς κενούς χώρους. Νιώθω συνδεδεμένος με την ουσία τους. Νιώθω ότι προσεγγίζουν πολύ τον τρόπο με τον οποίο γράφω στίχους - έντονα ξεσπάσματα της μνήμης, εκστατικές λεπτομέρειες, αιφνίδιος ερωτισμός, μυστικιστική εικονογραφία. Η σφυρηλάτηση παγωμένων αφηγημάτων που ίπτανται σαν όνειρα - στοιχειωμένα και παράξενα και αισιόδοξα».

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 19 Μάη.

Η έκθεση είναι ανοιχτή τις μέρες και ώρες λειτουργίας του μουσείου: Πέμπτη, Κυριακή: 10.00 - 18.00 και Παρασκευή, Σάββατο: 10.00 - 22.00.