Μουσικοαφηγηματικό αντιπολεμικό αφιέρωμα

«Τούτος ο πόλεμος που έρχεται/ Δεν είναι ο πρώτος/ Πριν απ' αυτόν γίνανε κι άλλοι πόλεμοι/ Οταν τελείωσε ο τελευταίος/ Υπήρχαν νικητές και νικημένοι/ Στους νικημένους ο φτωχός λαός/ Πέθαινε απ' την πείνα/ Στους νικητές ο φτωχός λαός/ Πέθαινε το ίδιο» (απόσπασμα από το «Γερμανικό Εγχειρίδιο Πολέμου» Μπ. Μπρεχτ)

Αρχές του καλοκαιριού και η ΚΝΕ απευθύνει κάλεσμα σε όσους μαθητές θέλουν να δημιουργήσουν ένα αντιπολεμικό μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα. Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου απ' όλη την Αττική συναντιούνται στο Πολιτιστικό Στέκι. Προτείνουν το War Pigs, Killing in the name, Imagine, Σιδηρόπουλο και όσα τραγούδια αγαπούν να ακούν. Το ίδιο γίνεται και με τον Μπρεχτ, τον Λειβαδίτη, τον Λουντέμη. Μέρα με τη μέρα γίνονται ομάδα και το αποτέλεσμα της δουλειάς τους ανέβηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Μαθητικό Στέκι. Πάνω από 10 μαθητές απήγγειλαν, ρόκαραν, υποδύθηκαν...

Οι απαντήσεις, στο τι είναι πόλεμος, τίνος το αίμα μυρίζει το χώμα, ποιοι ωφελούνται και τι πρέπει να κάνουν οι λαοί ήταν ξεκάθαρες. «Για στάσου. Αυτό είναι που σε νοιάζει; Το αν θα τελειώσει ο πόλεμος; Σε μεγάλο σφάλμα πέφτεις Φώταρε. Οχι γιε μου. Ο κόμπος δεν είναι πότε θα τελειώσει. Γιατί αν τον κερδίσει εκείνος που τον άρχισε... τότε χαθήκαμε. Γι' αυτό παρακάλα να τον κερδίσουμε εμείς (...) Να εμείς, όλοι οι άνθρωποι που αγαπάμε την ησυχία και αρματωθήκαμε μια φορά μόνο και μόνο για να την προστατέψουμε».