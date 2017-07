ΕΠΑΦΕΣ Α/ΓΕΕΘΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Αντικείμενο η βαθύτερη εμπλοκή του λαού σε επικίνδυνους σχεδιασμούς

Με επίκεντρο την επέκταση της χρήσης από τους Αμερικανούς της βάσης τους στη Σούδα, την παραπέρα «αξιοποίηση» κι άλλων τέτοιων αμερικανοΝΑΤΟικών υποδομών που εδράζονται επί ελληνικού εδάφους και την περαιτέρω σύσφιξη των «συνεργειών» μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και ΗΠΑ, κινούνται οι επαφές του Α/ΓΕΕΘΑ, Ευ. Αποστολάκη, στην επίσημη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον. Ολα στη γραμμή που έχει χαράξει η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για βαθύτερη εμπλοκή σε επικίνδυνους, ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ευρωατλαντικού άξονα και ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς με άλλα κέντρα για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών και διαύλων στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, υπηρετώντας το στόχο των ντόπιων επιχειρηματικών ομίλων για γεωστρατηγική τους αναβάθμιση και κάποιο μερίδιο από την καπιταλιστική λεία.

Σημειωτέον, η επίσκεψη του Α/ΓΕΕΘΑ γίνεται λίγες μόνο μέρες μετά την αντίστοιχη επίσκεψη του Ελληνα Α/ΓΕΣ στις ΗΠΑ και ενώ φημολογείται ότι επίκειται επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Αμυνας στην Αθήνα.

Σε ένα τέτοιο φόντο, προχτές Τετάρτη, ο Α/ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του, αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (Chairman of the Joint Chiefs of Staff), στρατηγό Joseph F. Dunford.

Οπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, στη συνάντηση συζητήθηκε «το σύγχρονο περιβάλλον ασφαλείας με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου, Β. Αφρικής και Μέσης Ανατολής».

Διεύρυνση της «συνεργασίας»

Επίσης, «έγινε επισκόπηση της υφιστάμενης διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας, ενώ παράλληλα εξετάσθηκαν και οι δυνατότητες περαιτέρω διεύρυνσης αυτής». Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν:

-- «Η επαύξηση των συνεκπαιδεύσεων στους 3 κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και στις ειδικές επιχειρήσεις», όπως γίνεται συνεχώς, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται σε βασικό πεδίο ασκήσεων των Αμερικανών στην Ανατολική Μεσόγειο.

-- «Η προώθηση των δράσεων του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής», το περιλάλητο ΚΕΝΑΠ, κέντρο του ΝΑΤΟ στη Σούδα, που εκπαιδεύει στελέχη της λυκοσυμμαχίας και «εταίρων» χωρών σε ζητήματα «θαλάσσιας ασφάλειας». Ανώτατα στελέχη του ιμπεριαλιστικού οργανισμού το έχουν χαρακτηρίσει «το διαμάντι του ΝΑΤΟ» και μέρος που «πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτεί κανείς» για ζητήματα τέτοιας εκπαίδευσης.

-- «Η ενδυνάμωση της συνεργασίας στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών», με την ελληνική κυβέρνηση, όπως έχει κάνει πολλάκις σαφές ο υπουργός Αμυνας, να θέλει να «αναδείξει» τη χώρα σε κόμβο συγκέντρωσης, ανάλυσης και παραπέρα διάχυσης πληροφοριών, με πρόσχημα τον πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία, την καταπολέμηση κυκλωμάτων χρηματοδότησής της κ.ά., διεκδικώντας και έτσι ανάληψη περισσότερων ρόλων και έργου εντός της λυκοσυμμαχίας.

Σε αυτό το μοτίβο, ο Α/ΓΕΕΘΑ, στις τοποθετήσεις του, επισήμανε, μεταξύ άλλων, «τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις για την προώθηση της στρατιωτικής συνεργασίας με κράτη των Βαλκανίων, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής».

«Περαιτέρω αναβάθμιση της Σούδας»

Ο, δε, Αμερικανός αρχιστράτηγος, από την πλευρά του, τόνισε:

-- «Τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας», την οποία βασικά υπογραμμίζουν όλα τα αμερικανικά κυβερνητικά, στρατιωτικά, διπλωματικά και επιχειρηματικά στελέχη, θέλοντας να ξεδιπλώσουν μέσω αυτής και πάνω της τα επικίνδυνα για το λαό σχέδια του κεφαλαίου.

-- «Το γεγονός ότι οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις αποτελούν σημαντικότατο εταίρο των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ».

-- Και «την επιθυμία για περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών της Σούδας και για εμβάθυνση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας».

Οπως έλεγε πρόσφατα ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζ. Πάιατ, «για το Ναυτικό των ΗΠΑ, λόγω του υψηλού ρυθμού των επιχειρήσεων που συμβαίνουν τη δεδομένη χρονική στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο, λόγω των προκλήσεων που προκύπτουν από τη Συρία και τη Λιβύη και, ιδίως, λόγω του πολέμου ενάντια στον ISIS, η Σούδα είναι πιο σημαντική από ποτέ και αποτελεί ένα μοναδικό κεφάλαιο. Είναι το μόνο μέρος μεταξύ του Νόρφολκ της Βιρτζίνια και του Περσικού Κόλπου όπου έχουμε μια αποβάθρα κατάλληλη για αεροπλανοφόρα, δίπλα σε ένα μεγάλο αεροδρόμιο που παρέχει μοναδικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την ικανότητα ανεφοδιασμού και επισκευής».

Εξ ου και οι Αμερικανοί επιθυμούν αναβαθμίσεις υποδομών στη Σούδα, τόσο στο ναυτικό της σκέλος, όσο και στο αεροπορικό, με ανοικτό το ενδεχόμενο ακόμα και μεταστάθμευσης εκεί μιας μοίρας UAV (μη επανδρωμένων αεροσκαφών) αλλά και πεζοναυτών, ερχόμενοι αυτοί από την τουρκική βάση του Ιντσιρλίκ.

Τούτων δοθέντων, συζητούν με την ελληνική κυβέρνηση χρονική επέκταση της σχετικής συμφωνίας χρήσης της βάσης που έως τώρα ανανεώνεται ετησίως, για 5 έως 10 χρόνια, ώστε να κάνουν πιο μακρόχρονους σχεδιασμούς με επίκεντρο την Κρήτη.

Τέλος, ο Α/ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε και με τον γγ του υπουργείου Αμυνας των ΗΠΑ, με αρμοδιότητα την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ (Deputy Assistant Secretary of Defence) Thomas W. Goffus, με τον οποίον επίσης συζήτησε «θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος».