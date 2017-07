«ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΑ

Συνεχείς «συνεννοήσεις» πάνω στους επικίνδυνους άξονες του κεφαλαίου

Ολο και πυκνώνουν, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, οι διμερείς επαφές Ελλάδας - ΗΠΑ πάνω σε θέματα «στρατιωτικής συνεργασίας». Καθώς φημολογείται ότι ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας ενδέχεται να βρεθεί το αμέσως επόμενο διάστημα στην Αθήνα, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για την επέκταση της χρήσης από τους Αμερικανούς της βάσης στη Σούδα, όπως και άλλων εγκαταστάσεων, ο Ελληνας ομόλογός του, Π. Καμμένος, δέχτηκε χτες στο υπουργείο αντιπροσωπεία της Αμερικανικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (γνωστή ως Επιτροπή «Ελσίνκι») του αμερικανικού Κογκρέσου και «αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή».

Στο μεταξύ, στις ΗΠΑ βρίσκεται από χτες ο Α/ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος Ευ. Αποστολάκης. Σήμερα προγραμματίζεται να συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (Chairman of the Joint Chiefs of Staff), στρατηγό Joseph F. Dunford. Ακολούθως, 6 έως 7/7 θα συμμετάσχει στη 2η Διάσκεψη του ΟΗΕ στη Ν. Υόρκη, σε επίπεδο Α/ΓΕΕΘΑ, με αντικείμενο τις «ειρηνευτικές επιχειρήσεις».

Θυμίζουμε, την προηγούμενη βδομάδα βρέθηκε στις ΗΠΑ και ο Α/ΓΕΣ, αντιστράτηγος Αλκ. Στεφανής, προσκεκλημένος του ομολόγου του, αρχηγού Στρατού των ΗΠΑ (Chief of Staff of the U.S. Army), στρατηγού Mark A. Milley, και συζήτησαν «θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος». Οπως λεγόταν τότε από το ΓΕΣ, δίνοντας το στίγμα των τέτοιων επαφών, στις συναντήσεις στις ΗΠΑ «επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας, αλληλοεκτίμησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης που ήδη υφίσταται, στο πλαίσιο των δράσεων των Χερσαίων Δυνάμεων».

Παράλληλα, «διερευνήθηκαν όλες οι δυνατότητες για την περαιτέρω ενίσχυση συνεργειών σε θέματα εκπαίδευσης, ασκήσεων και συντήρησης αμυντικού υλικού», αποδεικνύοντας ότι ο στόχος του ντόπιου κεφαλαίου για γεωπολιτική του αναβάθμιση περνά μέσα από την ενεργότερη δραστηριοποίηση της Ελλάδας σε ιμπεριαλιστικά μέτωπα και σχεδιασμούς, που λειτουργεί εμπρηστικά για τους ανταγωνισμούς στην περιοχή, σε βάρος των πραγματικών συμφερόντων του ελληνικού και των άλλων λαών της περιοχής.