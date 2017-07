ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Η Ελλάδα βασικός κρίκος στα επικίνδυνα σχέδια, με υπεύθυνη την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ

Ο ρόλος που παίζει η Ελλάδα επί κυβέρνησης, και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των αστικών κομμάτων, στην υλοποίηση βασικών ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών του ευρωατλαντικού άξονα, ενόσω μάλιστα οξύνονται οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιπαραθέσεις για τη διείσδυση σε «αγορές», τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών και διαύλων, αναδείχτηκε περίτρανα και στη Σύνοδο των υπουργών Αμυνας του ΝΑΤΟ την Πέμπτη στις Βρυξέλλες.

Σύνοδος με «πολύ γεμάτη ατζέντα», όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο γγ της λυκοσυμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, όπου πέρα από την «ανασκόπηση» όσων έχει κάνει το ΝΑΤΟ σε όλα τα μέτωπα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, μεταξύ άλλων συζητήθηκαν επικίνδυνα σχέδια για:

Αύξηση στρατιωτικών δυνάμεων σε επιλεγμένα μέτωπα (Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφγανιστάν). Αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων και μέσων. Επίτευξη καλύτερων χρόνων στη μεταφορά δυνάμεων στην πρώτη γραμμή ενδοϊμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων με άλλα κέντρα. Περαιτέρω ανάπτυξη στρατηγικού χαρακτήρα όπλων, όπως ενός ιπτάμενου τάνκερ πολλαπλών ρόλων, στρατηγικών πυρομαχικών για τις χερσαίες δυνάμεις της λυκοσυμμαχίας, ενός αεροσκάφους θαλάσσιας επιτήρησης πολλαπλών αποστολών κ.ο.κ.

Δεύτερη η Ελλάδα σε ποσοστό ΝΑΤΟικών δαπανών!

Ειδικά για τα προς διάθεση κονδύλια, ζήτημα «τριβών» και αντιπαραθέσεων και στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, στα διαβούλιά τους οι ΝΑΤΟικοί χαιρέτισαν το γεγονός ότι τα τελευταία 3 χρόνια, και μετά από μια σχετική ύφεση το 2014, σημειώνουν συνεχή αύξηση των κονδυλίων που πηγαίνουν για τις λεγόμενες αμυντικές δαπάνες. Οτι τα τελευταία 3 χρόνια, ειδικά οι «Ευρωπαίοι Σύμμαχοι» και ο Καναδάς αυξάνουν συνεχώς τις στρατιωτικές δαπάνες τους.

Σύμφωνα, άλλωστε, με στοιχεία του ΝΑΤΟ, το 2016 το ΝΑΤΟ δαπάνησε συνολικά 895 δισ. δολάρια για στρατιωτικές δαπάνες, εκ των οποίων τα 608 οι ΗΠΑ και τα υπόλοιπα 286 οι χώρες της Ευρώπης και ο Καναδάς, ενώ - ως μια ένδειξη της όξυνσης των ιμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων και της στρατιωτικοποίησης - για φέτος προϋπολογίζουν ότι θα ξοδέψουν ακόμα περισσότερα: 915 δισ. δολάρια συνολικά, εκ των οποίων τα 616 οι ΗΠΑ και τα 299 τα ευρωπαϊκά κράτη και ο Καναδάς.

Να σημειωθεί επ' αυτού ότι η ελληνική κυβέρνηση κομπάζει ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες - μέλη που πιάνει κάθε χρόνο το ΝΑΤΟικό κανόνα, το 2% του ΑΕΠ της χώρας να πηγαίνει ετησίως για στρατιωτικές δαπάνες, δαπάνες ΝΑΤΟ, με το «λογαριασμό» φυσικά να πηγαίνει στο λαό για τις στρατηγικές επιλογές και στόχους της εγχώριας αστικής τάξης.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τα στοιχεία του ίδιου του ΝΑΤΟ, το 2017 η Ελλάδα θα φιγουράρει 2η στη σχετική λίστα, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ (που δαπανούν το 3,58 του ΑΕΠ τους για τέτοιες δαπάνες ετησίως), με 2,32 του ΑΕΠ της να ξοδεύεται εκεί.

Επίσης, θα είναι 1 από τα μόλις 6 κράτη σε σύνολο 29 της λυκοσυμμαχίας που ξεπερνούν ή έστω πιάνουν τη νόρμα του 2% (κατά σειρά ΗΠΑ, Ελλάδα, Εσθονία, Βρετανία, Ρουμανία, Πολωνία). Αλλωστε, κατά μέσο όρο τα ευρωπαϊκά κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς υπολογίζεται ότι φέτος θα δαπανήσουν το 1,46% του ΑΕΠ τους για τέτοιες δαπάνες, με την Ελλάδα να είναι μια από τις λίγες χώρες που ανεβάζουν τη συνολική επίδοση.

Διερευνούν «ενίσχυση συνεργιών» με ΗΠΑ

Να καταγραφεί εδώ ότι ο ίδιος ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας, Τζ. Μάτις, φέρεται να έχει εκφράσει στον Ελληνα υπουργό Αμυνας Π. Καμμένο την «ευαρέσκειά» του για την τέτοια ...απλοχεριά της ελληνικής κυβέρνησης, μια ευαρέσκεια που εκφράστηκε και μεσοβδόμαδα σε επίπεδο και στρατιωτικών στελεχών, κατά την επίσημη επίσκεψη του Α/ΓΕΣ αντιστρατήγου Αλκ. Στεφανή στις ΗΠΑ, όπου βρέθηκε προσκεκλημένος του ομολόγου του, Αρχηγού Στρατού των ΗΠΑ (Chief of Staff of the U.S. Army), στρατηγού Mark A. Milley.

Ο Α/ΓΕΣ συναντήθηκε με ανώτατους αξιωματικούς του αμερικανικού Στρατού Ξηράς και των Πεζοναυτών, καθώς και με την επικεφαλής του Γραφείου Αμυντικής Συνεργασίας του Αμερικανικού Στρατού και συζήτησαν «θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος». Δεν παρέλειψε να συμμετάσχει και σε «εκδήλωση μνήμης» για τους πεσόντες Ελληνες στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Κορέα.

Οπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, στις συναντήσεις τους στις ΗΠΑ «επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας, αλληλοεκτίμησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης που ήδη υφίσταται, στο πλαίσιο των δράσεων των Χερσαίων Δυνάμεων».

Παράλληλα, «διερευνήθηκαν όλες οι δυνατότητες για την περαιτέρω ενίσχυση συνεργειών σε θέματα εκπαίδευσης, ασκήσεων και συντήρησης αμυντικού υλικού», ενταγμένες στη συνολικότερη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη με τις ΗΠΑ για την πολύπλευρη «αναβάθμιση» των διμερών στρατιωτικών σχέσεων, με τις ΗΠΑ να εστιάζουν βέβαια στην πολυετή ανανέωση της διμερούς συμφωνίας για τη βάση της Σούδας στην Κρήτη, που θεωρούν «αναντικατάστατη» για το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, και τις επεμβάσεις των ΗΠΑ σε όλη την ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα σε Μ. Ανατολή και Β. Αφρική.

Διεκδικούν «αναβαθμισμένους ρόλους» στη Μεσόγειο...

Αξίζει να καταγραφεί ότι στη Σύνοδο της Πέμπτης, ο υπουργός Αμυνας επανέλαβε τη διαθεσιμότητα της κυβέρνησης να αναβαθμίσει τη συμμετοχή και το ρόλο της στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και αποστολές, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου, επισημαίνοντας την «ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος του ΝΑΤΟ στη νότια πτέρυγά του και να ελεγχθούν οι θαλάσσιοι διάδρομοι στη νότιο Μεσόγειο, για να αποτραπεί η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω παράνομης διακίνησης πετρελαίου, ναρκωτικών και όπλων, σε συνδυασμό με το ξέπλυμα χρήματος», αναπαράγοντας δηλαδή όλα τα προσχήματα με τα οποία η λυκοσυμμαχία «προβάλλει ισχύ» για λογαριασμό των ευρωατλαντικών μονοπωλίων.

Επίσης, σε άλλη μια απόδειξη της πρεμούρας της κυβέρνησης να βάλει πλάτη στην υλοποίηση των ΝΑΤΟικών σχεδιασμών, μαζί με ομολόγους του υπέγραψε πρόγραμμα πολυεθνικής συνεργασίας για πυρομαχικά εδάφους, καθώς και πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας.

...και στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς στην περιοχή

Εξίσου χαρακτηριστική είναι και η εμπλοκή της Ελλάδας σε μια σειρά «κρίσιμα μέτωπα» όπου ξεδιπλώνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και συζητήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου, σε μια σειρά «άτυπες ενημερώσεις» δημοσιογράφων:

-- Για τις σχέσεις ΝΑΤΟ - Ουκρανίας, όπου η λυκοσυμμαχία ρίχνει παραπέρα λεφτά και παροχή τεχνογνωσίας προς υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας της Ουκρανίας, προς ενίσχυσή τους στην κόντρα με τη Μόσχα και εναρμόνισή τους με τα ΝΑΤΟικά πρότυπα λειτουργίας.

Θυμίζουμε, επ' αυτού, ότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζ. Πάιατ, ευρισκόμενος πριν περίπου δυο βδομάδες στις ΗΠΑ, μιλώντας σε συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης» που διοργάνωσε η «δεξαμενή σκέψης» «German Marshall Fund», με θέμα τις Ελληνοαμερικανικές Σχέσεις και τη Στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο («U.S.-Greece Relations and Eastern Mediterranean Strategy»), φέρεται να υπογράμμισε την «ισχυρά σταθερή θέση» του Ελληνα πρωθυπουργού αναφορικά με την Ουκρανία (ότι η Ρωσία προχώρησε σε παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας κ.λπ.), τη σταθερή «στοίχιση» δηλαδή στη θέση των ΗΠΑ για το θέμα.

-- Για την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια, περιοχή όπου εστιάζουν το ενδιαφέρον τους, καθώς αναπτύσσονται εδώ αντικρουόμενα σχέδια για αγωγούς και διαύλους, ενώ ταυτόχρονα οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί προχωρούν με όχημα και την αναβίωση εθνικισμών και αλυτρωτισμών και αξιοποιώντας διάφορα προσχήματα («μεταναστευτικά κύματα, οργανωμένο έγκλημα, διείσδυση ισλαμικών στοιχείων, αδύναμες πολιτικές δομές»), οι ΝΑΤΟικοί σημείωναν πως «οι δυνάμεις μας στο Κόσσοβο (σ.σ. όπου συμμετέχουν και στελέχη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων) παίζουν ρόλο εγγύησης της ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή».

Ενδεικτικά του ρόλου που παίζει η Ελλάδα στα σχέδια ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στην περιοχή, είναι και τα όσα είπε πάλι ο πρέσβης των ΗΠΑ Πάιατ τη Δευτέρα το βράδυ σε εκδήλωση: «(...) οι ΗΠΑ εστιάζουν με έμφαση στο ζήτημα της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας. (...) Η Ελλάδα έχει να διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και της δυνατότητάς της να αναδειχθεί ως ευρωπαϊκός ενεργειακός κόμβος. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το τι συμβαίνει ήδη, συμπεριλαμβανομένου, κυρίως, του αγωγού TAP, (...) ειδικά για τη μεταφορά μη ρωσικού φυσικού αερίου, με σημαντικό δυναμικό, επίσης, και για να "ξεκλειδώσει" την ενεργειακή διαφοροποίηση στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίες εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό κατά 100% από την Gazprom, με ό,τι συνέπειες αυτή η εξάρτηση συνεπάγεται στο ζήτημα της Ασφάλειας».

-- Τέλος, για τις επιχειρήσεις και τις αποστολές του ΝΑΤΟ, όπως και την προώθηση δυνάμεων στα σύνορα με τη Ρωσία, όπου έγινε, μάλιστα, ειδική αναφορά στην πρόσφατη μεγάλης κλίμακας άσκηση του ΝΑΤΟ στη Ρουμανία, «Noble Jump 2017», για την εκτέλεση της οποίας μεταφέρθηκαν εκεί περίπου 2.000 άνδρες από 9 άλλες χώρες της λυκοσυμμαχίας. Στο περιθώριο, λοιπόν, της Συνόδου παρουσιάστηκαν στοιχεία για το πώς διαμετακομίστηκαν προσωπικό, πυρομαχικά, μέσα, άλλα φορτία, τι χρόνους κατάφεραν, ως απόδειξη ότι μπορούν να προωθήσουν ταχέως στρατιωτικές δυνάμεις για αντιπαράθεση με τη Μόσχα.

Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα έπαιξε βασικό ρόλο κόμβου στην άσκηση, εφόσον ΝΑΤΟικές δυνάμεις από Βρετανία, Ισπανία και Αλβανία διεκπεραιώθηκαν σε Βουλγαρία και από εκεί Ρουμανία, από ελληνικού εδάφους, εξέλιξη που προκάλεσε μεγάλες λαϊκές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις, με μπροστάρηδες τις δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Θ. Μπ.