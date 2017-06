ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΥΡΩΖΩΝΗ - ΔΝΤ

«Απαρέγκλιτη εφαρμογή» των αντιλαϊκών μέτρων, με το βλέμμα στις «αγορές»

Στα «σκαριά» και προς υπογραφή από την πλευρά της κυβέρνησης είναι το μνημόνιο του ελληνικού κράτους με το ΔΝΤ (Memorandum of Economic and Financial Policies - MEFP) που θα έρθει να «κουμπώσει» με αυτό της Ευρωζώνης. Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε χτες υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγοντας, ενόψει της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΝΤ έως τις 26 του Ιούλη, σχετικά με την έγκριση της «συμφωνίας επί της αρχής» με βάση και την πρόσφατη απόφαση στο συμβούλιο Γιούρογκρουπ.

Είναι βέβαιο ότι το νέο επίσημο μνημόνιο με το ΔΝΤ, θα περιέχει και πρόσθετα μέτρα και άλλες δικλίδες διασφάλισης της αντιλαϊκής πολιτικής και μάλιστα σε βάθος χρόνου, όπως άλλωστε υπέδειξε εμμέσως πλην σαφώς και η εκπρόσωπος του ΔΝΤ στο κουαρτέτο στο πλαίσιο του συνεδρίου του «Economist» στην Αθήνα. Επιπλέον σε ό,τι αφορά το ζήτημα της διαχείρισης του ελληνικού κρατικού χρέους, η πλευρά του ΔΝΤ έχει υποστηρίξει τη θέση πως οι ρυθμίσεις «ελάφρυνσης» μπορεί να είναι συνδεδεμένες με την επίτευξη συγκεκριμένων αντιλαϊκών στόχων.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση μέσω της «επιστολής προθέσεων» που ετοιμάζεται να αποστείλει στο ΔΝΤ, που βέβαια αποτελεί επίσημο νομικό έγγραφο, θα παρέχει νέες διαβεβαιώσεις σχετικά με την απαρέγκλιτη τήρηση της αντιλαϊκής συμφωνίας.

Αναφορικά, με την επόμενη δέσμη με τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης διαβεβαιώνει ότι θα κινηθεί εντός των προβλεπόμενων στόχων και των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί «σε τροχιά εφαρμογής της συμφωνίας και υλοποιώντας τους μηνιαίους στόχους», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.

Με το βλέμμα στις «αγορές» και τους «επενδυτές»

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλ. Ρέγκλινγκ, μιλώντας στο συνέδριο του «Economist», που ολοκληρώθηκε χτες στην Αθήνα, εστίασε στην ανάγκη «οικονομικού μετασχηματισμού» με την ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων, όπως στην κρατική διοίκηση, στην επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και τη «λειτουργικότητα» του Ταμείου για τις ιδιωτικοποιήσεις.

Οπως είπε, με αυτές τις προϋποθέσεις, θα καταστεί δυνατή η έξοδος για νέα κρατικά δάνεια από τις χρηματαγορές προς το τέλος του 2017 ή στις αρχές του 2018, τονίζοντας ότι αυτό είχε επιτευχθεί και το 2014 «πριν από την ατυχή αναστροφή των μεταρρυθμίσεων στην αρχή του 2015, η οποία καθυστέρησε την ανάκαμψη της χώρας για αρκετά χρόνια και κόστισε πολλά δισεκατομμύρια».

Ο Ευ. Τσακαλώτος, από την πλευρά του, μιλώντας στο συνέδριο, έκανε λόγο για «έλλειψη ιδιωτικών επενδύσεων», προσθέτοντας ότι στις πρόσφατες συναντήσεις του με ξένους επενδυτές στο Λονδίνο, διαπιστώθηκε «αλλαγή σελίδας για την Ελλάδα», με βάση βέβαια και το κλείσιμο της συμφωνίας στο Γιούρογκρουπ. Οπως είπε, «το φάσμα της αντίδρασης των επενδυτών ήταν από ελαφρώς επιφυλακτικό έως πολύ ενθαρρυντικό. Αρα δεν είναι μόνο άποψη της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και άποψη σημαντικών παικτών της αγοράς». Να σημειωθεί ότι οι εν λόγω «παίχτες» δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στις αγορές ομολόγων.

Μάλιστα, ο Ευ. Τσακαλώτος, περιγράφοντας την «ιστορία επιτυχίας» (success story) της κυβέρνησης σημείωσε ότι για την «έξοδο στις αγορές» «δεν θέλουμε να πάμε υπερβολικά γρήγορα, αλλά θέλουμε οι αγορές να ξέρουν ότι έχουμε στρατηγική που θα οδηγήσει σε 2-3-4 εξόδους», τοποθετώντας χρονικά τις κινήσεις σε βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Αναφορικά με την ένταξη ελληνικών ομολόγων στα προγράμματα νομισματικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, συμπλήρωσε πως το ζήτημα «είναι χρήσιμο, σημαντικό, αλλά συμβολικό περισσότερο».

Την ίδια ώρα, στην ετήσια έκδοση «Δημόσιο Χρέος & Δανεισμός» που δημοσιοποιήθηκε χτες από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρεται πως η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας «τελεί υπό την προϋπόθεση της απαρέγκλιτης εφαρμογής του προγράμματος και της ολοκλήρωσης της ανάλυσης της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους από την ΕΚΤ».

Να σημειωθεί ακόμη πως η Τράπεζα της Ελλάδας δημοσιοποιεί σήμερα την «έκθεση για τη νομισματική πολιτική», όπου αναμένεται να δώσει έμφαση στην επιτάχυνση των αναδιαρθρώσεων και των μεταρρυθμίσεων.

Επίσης, την ερχόμενη βδομάδα, η πλευρά του ΣΕΒ θα παρουσιάσει τη μελέτη για την «επιχειρηματικότητα» με κεντρικούς άξονες, την «αξιολόγηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος», την καταγραφή των «εμποδίων» με τις προτάσεις για την «αντιμετώπισή» τους κ.ά.

Πρόσκληση, ξανά, προς τους ομίλους της Ενέργειας

Μιλώντας, εξάλλου, στο συνέδριο του «Economist» ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Σταθάκης, απηύθυνε εκ νέου κάλεσμα στους Ενεργειακούς Ομίλους να επενδύσουν στην Ελλάδα, μιλώντας για «νησίδα σταθερότητας» στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που, όπως είπε, την καθιστά «ευνοϊκό προορισμό για τη διενέργεια επενδύσεων», «ιδιαίτερα στον τόσο κομβικό και στρατηγικό τομέα της Ενέργειας». Ο υπουργός αναφέρθηκε στην πολιτική της κυβέρνησης, η οποία έχει ως στόχο, όπως είπε, «την προώθηση έργων με τη δυναμική να καταστήσουν την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο φυσικού αερίου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια», ενώ ως βασικά στοιχεία αυτής της πολιτικής παρουσίασε την ένταξη της εγχώριας αγοράς Ενέργειας στο «μοντέλο στόχο» (target model) της ΕΕ, την υλοποίηση έργων διασύνδεσης του εγχώριου ενεργειακού συστήματος με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, την προώθηση επενδύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και τη «βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και τις θεσμικές παρεμβάσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας στον τομέα αξιοποίησης υδρογονανθράκων», ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος αναφορικά με την προοπτική κατασκευής του αγωγού «EastMed», λέγοντας ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει υπογραφεί διακυβερνητική συμφωνία για την κατασκευή του, μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Ισραήλ.

Παράλληλα, από το βήμα του ίδιου συνεδρίου ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης ανέφερε ότι η προεργασία της επιχείρησης για την πώληση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της προχωρά «απολύτως εντός των προθεσμιών», ενώ ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Γρ. Στεργιούλης σημείωσε τον ιδιαίτερο ρόλο των ενεργειακών επενδύσεων για την «επάνοδο σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης», και αποκάλυψε ότι οι εταιρείες «Total», «Exxon Mobil» και ΕΛΠΕ που έχουν συμπράξει για έρευνα υδρογονανθράκων νότια και δυτικά της Κρήτης, «έχουν ήδη δεσμεύσει κεφάλαια πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για τις αναγκαίες επενδύσεις».

Τέλος, ο διευθυντής Ελλάδος του TAP, R. Scoufias, επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο έργο ενδυναμώνει τον ρόλο της Ελλάδας και αναβαθμίζει την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης, και σε ανάλογο επίσης ύφος ο W. Groenendijk, πρόεδρος της «GasLNGEurope», αναφέρθηκε στη γεωγραφική θέση της Ελλάδας, η οποία, όπως είπε, είναι ικανή να την καταστήσει κέντρο αγοράς υγροποιημένου αερίου.

Ολοκληρώθηκε το «deal» με την Εθνική Ασφαλιστική

Στο μεταξύ, ανακοινώθηκε και επίσημα χτες η εξαγορά του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής από την EXIN Financial Services Holding, με αντίτιμο στα 718 εκατ. ευρώ, και όπως δήλωσε ο μεγαλομέτοχος της EXIN, John Calamos, «αναζητώ ευκαιρίες για επενδύσεις στην Ελλάδα εδώ και αρκετό καιρό. Είμαστε ευτυχείς γιατί βρήκαμε κάτι το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας».

Επιπλέον, όπως τονίζεται από τους νέους ιδιοκτήτες, «η συμφωνία με την Εθνική Ασφαλιστική ενισχύει τη δέσμευσή μας στην αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Νότιας Ευρώπης ως μέρος της πανευρωπαϊκής μας στρατηγικής».