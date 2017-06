ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

«Συνεργασία, αλληλοεκτίμηση, αμοιβαία εμπιστοσύνη»

Ολοκληρώθηκε η επίσημη επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΣ, αντιστρατήγου Αλκ. Στεφανή, στις ΗΠΑ, όπου βρέθηκε προσκεκλημένος του ομολόγου του, αρχηγού Στρατού των ΗΠΑ (Chief of Staff of the U.S. Army), στρατηγού Mark A. Milley.

Ο αρχηγός ΓΕΣ συναντήθηκε με ανώτατους αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς και των Πεζοναυτών των ΗΠΑ, καθώς και με την επικεφαλής του Γραφείου Αμυντικής Συνεργασίας του Αμερικανικού Στρατού και συζήτησαν «θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος». Δεν παρέλειψε να συμμετάσχει και σε «εκδήλωση μνήμης» για τους πεσόντες Ελληνες της ιμπεριαλιστικής επέμβασης στην Κορέα.

Οπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, στις συναντήσεις στις ΗΠΑ «επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας, αλληλοεκτίμησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης που ήδη υφίσταται, στο πλαίσιο των δράσεων των Χερσαίων Δυνάμεων».

Παράλληλα, «διερευνήθηκαν όλες οι δυνατότητες για την περαιτέρω ενίσχυση συνεργειών σε θέματα εκπαίδευσης, ασκήσεων και συντήρησης αμυντικού υλικού», σε εφαρμογή των κυβερνητικών κατευθύνσεων για βαθύτερη εμπλοκή της χώρας σε επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς προσδοκώντας γεωστρατηγική αναβάθμιση των ντόπιων επιχειρηματικών ομίλων.